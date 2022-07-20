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21 TEMMUZ 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Fenerbahçe tur için avantaj sağladı

20 Temmuz 2022, Çarşamba 23:00
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Dinamo Kiev ile deplasmanda golsüz berabere kalan Fenerbahçe, ikinci maç için avantaj sağladı.

Miejski Stadı'nda oynanan müsabakaya etkili başlayan Fenerbahçe, ilk 20 dakikada rakip yarı alanda daha fazla göründü. Net olmayan birkaç pozisyonda sonuca gidemeyen sarı-lacivertliler, soyunma odasına 0-0 eşitlikle girdi.

İkinci yarıya ev sahibi ekip daha etkili başladı. Oyuncu değişiklikleriyle oyun üstünlüğünü yeniden ele alan sarı-lacivertliler, özellikle son 20 dakikalık bölümde rakibini kendi sahasına hapsetti. Bu bölümde bazı önemli pozisyonlar yakalayan ancak bunları golle sonuçlandıramayan Fenerbahçe, sahadan golsüz eşitlikle ayrıldı.

Mücadelenin rövanşı 27 Temmuz Çarşamba günü Ülker Stadı'nda oynanacak.

İlk Yarı

14. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun soldan ortasına arka direkte iyi yükselen Valencia'nın kafa vuruşunda kaleci topu sol kale direğinin dibinden oyun alanına çeldi. Atağın devamında Dinamo Kiev savunması topu taca uzaklaştırdı.

15. dakikada İsmail Yüksek'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan yerden şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

27. dakikada hızlı gelişen Dinamo Kiev atağında sağdan Kedziora'nın yerden ortasında penaltı noktasının gerisinden Verbic'in vuruşunda top yandan auta çıktı.

36. dakikada Rossi'nin soldan yerden sert ortasına penaltı noktası civarından İrfan Can Kahveci'nin şutunda kaleye giden topa savunma ayak soktu ve İrfan'dan seken meşin yuvarlak kalecide kaldı.

Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve soyunma odasına 0-0 eşitlikle gidildi.

İkinci Yarı

63. dakikada Shaparenko'nun ceza sahası dışından şutunda top yandan auta gitti.

67. dakikada Valencia'nın ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Rossi'nin bekletmeden şutunda top üstten auta çıktı.

71. dakikada hızlı gelişen Dinamo Kiev atağında ceza sahası dışı sol çaprazda savunmadan dönen topu önünde bulan Besedin'in uzak direğe plase vuruşunda top yan direk dibinden auta gitti.

80. dakikada Lincoln Henrique'den aldığı topla ceza sahası içi sol çaprazda rakibinden sıyrılan Bruma'nın uzak direğe sert şutunda kaleci topu kornere çeldi.

Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve takımlar sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı.

Sezonun ilk sarı kartı King'e çıktı

Fenerbahçe'de sezonun ilk sarı kartını Joshua King gördü.

Sarı-lacivertli ekibe kısa zaman önce katılan tecrübeli oyuncu, Dinamo Kiev karşısında maça ilk 11'de başladı.

Hücum oyuncusu, müsabakanın 31. dakikasında rakip kaleciye müdahalesi sebebiyle sarı kartla cezalandırıldı.

Serdar Aziz 45 dakika oyunda kaldı

Fenerbahçe'nin tecrübeli savunmacısı Serdar Aziz, Dinamo Kiev karşısında 45 dakika forma giydi.

Maçın ilk yarısında iyi bir performans ortaya koyan Serdar, yaşadığı sakatlık sebebiyle ikinci yarıda yer almadı.

Serdar'ın yerine ikinci yarıda oyuna Marcel Tisserand dahil oldu.

Lincoln Henrique ve Bruma son yarım saat

Fenerbahçe'nin yeni transferleri Lincoln Henrique ve Bruma, Dinamo Kiev maçında ilk kez sarı-lacivertli formayı giydi.

Karşılaşmaya yeni transferlerden Joshua King ve Willian Arao ilk 11'de başlarken Bruma, Lincoln Henrique ve Emre Mor yedek soyunmuştu.

Müsabakanın 63. dakikasında Lincoln Henrique ve Bruma oyuna dahil olurken, yeni transferlerden sadece Emre Mor, resmi maçta sarı-lacivertli formayı giymedi.

Öte yandan Dinamo Kiev ile Fenerbahçe arasındaki müsabakayı 11 bin 802 biletli seyirci takip etti.

AA

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