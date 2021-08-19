Fenerbahçe, tur için avantaj yakaladı

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki'yi konuk eden Fenerbahçe, rakibini 1-0 mağlup ederek ikinci maç öncesinde avantaj yakaladı.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında gol pozisyonuna girmekte zorlanan Fenerbahçe, golü bulamadı ve soyunma odasına 0-0 eşitlikle girildi. İkinci yarıya daha etkili başlayan sarı-lacivertliler, 65. dakikada genç oyuncusu Muhammed Gümüşkaya'nın golüyle öne geçti. Fenerbahçe, sahadan bu skorla galip ayrılarak ikinci maç öncesi avantajlı bir skor elde etti. Eşleşmenin rövanşı 26 Ağustos Perşembe günü oynanacak. Muhammed Gümüşkaya ilk Avrupa maçında golle tanıştı Fenerbahçe'nin altyapıdan yetiştirdiği Muhammed Gümüşkaya, HJK Helsinki karşısında takımını öne geçiren golü kaydetti. Sarı-lacivertli 20 yaşındaki futbolcu, ilk Avrupa maçına HJK Helsinki karşısında çıkarken, şık bir golle Avrupa arenasına başladı. Müsabakanın 62. dakikasında Mesut Özil'in yerine oyuna giren Muhammed, etkili bir performans ortaya koydu. İrfan Can Kahveci devam edemedi Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, HJK Helsinki karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıktı. Mücadelede oynadığı süre boyunca dikkati çeken bir performans ortaya koyan İrfan Can, müsabakanın 55. dakikasında sakatlanarak oyun alanını terk etti. İrfan'ın yerine Ferdi Kadıoğlu oyuna dahil oldu. Arda Güler 16 yaşında Avrupa maçında Fenerbahçe'nin altyapıdan yetiştirdiği bir başka genç Arda Güler, Avrupa'da ilk kez boy gösterdi. Sarı-lacivertlilerin 16 yaşındaki oyuncusu, 68. dakikada Filip Novak'ın yerine oyuna dahil oldu. İlk yarı 19. dakikada Gustavo'nun uzaktan şutunda top kaleci Tannander'de kaldı. 22. dakikada Saksela'nın rakip yarı sahanın ortalarından sol taraftan kullandığı duran topta karambolde altıpas önünde topu önünde bulan Jair'in şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti. 28. dakikada Sosa'nın ortasında arka direkte topun gelişine Mesut'un şutunda top yandan dışarı çıktı. 31. dakikada Zajc'ın sol ayağıyla ceza sahası sol çaprazdan şutunda top kalecide kaldı. İlk yarıda başka pozisyon olmadı ve takımlar soyunma odasına golsüz eşitlikle gitti. İkinci yarı 51. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Osayi-Samuel'in yerden pasına müsait durumda penaltı noktasından İrfan Can Kahveci'nin sağ ayağıyla şutunda top savunmadan döndü. 65. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Ferdi Kadıoğlu'nun pasında ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Muhammed'in zor noktadan sert vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0. Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe sahadan 1-0 galip ayrıldı. AA

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