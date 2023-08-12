Fenerbahçe üç kulvarda da başarı hedefleniyor

Fenerbahçe, 2023-2024 sezonuna yeni bir yapılanmayla büyük hedeflerle giriyor.

Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu ikinci sırada kapatan ve Türkiye Kupası'nın sahibi olan Fenerbahçe, Jorge Jesus'la yollarını ayırdıktan sonra takımı üçüncü kez "camianın evladı" olarak nitelendirilen İsmail Kartal'a emanet etti.

Üç kulvarda da başarı hedefleniyor

Kartal yönetiminde bazı futbolculara veda edip yeni transferlerle kadrosunu güçlendiren sarı-lacivertliler, Rusya ve İstanbul'da sürdürdüğü hazırlık süreci sonrası, ilk resmi maçlarına Avrupa arenasında çıktı.

Fenerbahçe, 2023-24 sezonunun ilk resmi maçlarını UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turlarında mücadele ettiği Moldova ekibi Zimbru'yla oynadı. Sarı-lacivertliler, rakibini İstanbul'da 5-0, deplasmanda ise 4-0'lık skorlarla yenerek elemeyi başardı.

Fenerbahçe, 3. eleme turunda ise Slovenya'dan Maribor'u ilk maçta Kadıköy'de 3-1 yenerek tur için büyük avantaj yakaladı.

Trendyol Süper Lig'e de yarın Gaziantep FK maçıyla başlayacak sarı-lacivertliler, uzun yıllardır süren şampiyonluk hasretini sezon sonu dindirmeye çalışacak.

Sezonun ilk transferleri: Ryan Kent ve Edin Dzeko

Sarı-lacivertliler, yeni sezon için ilk transferini, 12 Haziran'da duyurdu. İskoçya ekibi Rangers ile sözleşmesi biten 26 yaşındaki İngiliz kanat oyuncusu Ryan Kent, kendisini Fenerbahçe'ye bağlayan imzayı 4 yıllığına attı.

Son sezonunu İtalya ekibi Inter'de geçiren Bosna-Hersekli yıldız Edin Dzeko ise, Fenerbahçe'nin yeni sezonda açıkladığı ikinci transfer oldu. Sarı-lacivertliler, 37 yaşındaki milli oyuncuyla yıllık 4 milyon 200 bin avro karşılığında 2 senelik anlaşma sağladı.

Djiku, Umut Nayir ve Szymanski

Fenerbahçe, savunmaya ilk takviyeyi Fransa ekibi Strasbourg forması giyen 28 yaşındaki stoper Alexander Djiku transferiyle yaptı.

Bonservis bedeli ödenmeyen 28 yaşındaki Fransız asıllı Ganalı oyuncuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Umut Nayir'i de Eyüpspor'dan bedelsiz olarak transfer eden Fenerbahçe, milli futbolcuyla 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'nin orta sahaya bir diğer takviyesi ise Rusya takımı Dinamo Moskova'dan 9 milyon 750 bin avro bedelle transfer ettiği 24 yaşındaki Polonyalı orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski oldu.

Arda Güler'den boşalan 10 numaralı forma, Dusan Tadic'in

Fenerbahçe, Ajax'ın kaptanı 34 yaşındaki Sırp yıldız Dusan Tadic'i alarak taraftarını mutlu etti.

Bedelsiz transfer edilen Tadic için sarı-lacivertli kulüp 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Açıklamada, futbolcuya 2023-2024 ve 2024-2025 sezonları için sezonluk 4 milyon 200 bin avro ödeneceği kaydedildi.

Bu oyuncuya, daha önce Arda Güler'in sırtında olan 10 numaralı forma verildi.

Rodrigo Becao ve Bertuğ Elmaz aynı gün açıklandı

Fenerbahçe, 20 Temmuz'da iki yeni transferi birden açıkladı.

Son olarak İtalya ekibi Udinese'de forma giyen Brezilyalı savunma oyuncusu Rodrigo Becao'nun 8 milyon 300 bin avro karşılığından transfer edildiği duyuruldu.

20 yaşındaki genç oyuncu Bartuğ Almaz da, orta saha için, 1 milyon 200 bin avro karşılığında Fransa ekibi Marsilya'dan transfer edildi. Oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Son transfer, Mert Müldür

Sarı-lacivertliler, milli oyuncu Mert Müldür transferini ise 2 Ağustos'ta kamuoyuna duyurdu.

Son olarak İtalya ekibi Sassuolo'da forma giyen başarılı sağ bek ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.

Aynı gün, 2018-2019 sezonundan bu yana Fenerbahçe forması giyen ve bu sezon sonu sözleşmesi sona eren Sloven milli futbolcu Miha Zajc ile yeni bir sözleşme yapıldığı bilgisi geçildi.

Fenerbahçe, başarılı orta saha oyuncusuyla 3 yıllık yeni bir sözleşme imzalandığını ve bu oyuncunun 2025-2026 sezonunun sonuna kadar sarı-lacivertli formayı giymeye devam edeceğini açıkladı.

Fenerbahçe transferde hız kesmezken orta saha takviyesi için Brezilya Milli Takımı'nda da forma giyen Manchester United'in yıldızı Fred'le anlaşma sağladı.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın talepleri doğrultusunda, kaleci, orta saha ve kanat transferleri için de çalışmalarına devam ediyor.

Fenerbahçe'den giden oyuncular

Sarı-lacivertli kulüp, gelen oyuncular kadar giden oyuncular için de yoğun bir çalışma gerçekleştirdi.

Dünya devleri Real Madrid ve Barcelona'nın kadrolarına katmak için birbirleriyle yarıştığı genç Arda Güler, başkent ekibiyle sözleşme imzaladı.

Eflatun-beyazlılar 6 Temmuz'da Arda Güler ile 6 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Fenerbahçe ise, Arda Güler'in 20 milyon avro bedel karşılığında transfer edildiği, FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedellerinin Real Madrid tarafından ödeneceği açıklamasında bulundu.

Diego Rossi, Joao Pedro, Atilla Szalai ve Valencia ile yollar ayrıldı

Sarı-lacivertlilerde, Diego Rossi, Atilla Szalai, Ally Samatta, Mergim Berisha, Dimitrios Pelkas, Ezgjan Alioski, Bruma ve Enner Valencia ile yollar ayrıldı.

Joao Pedro, Tiago Çukur ve kaleci Ertuğrul Çetin ise farklı takımlara kiralandı.

Fenerbahçe'den giden oyuncular şöyle:

Diego Rossi: 5 milyon 600 bin dolar ve 1 milyon dolar bonusla MLS ekibi Columbus Crew'ne transfer oldu.

Attila Szalai: 12 milyon 300 bin avro bonservisle Bondesliga ekibi Hoffenheim'a imza attı.

Ally Samatta: Bedelsiz olarak Yunanistan ekibi PAOK'a transfer oldu.

Mergim Berisha: 4 milyon avro bonservis karşılığında Almanya ekibi Augsburg'un yolunu tuttu.

Dimitrios Pelkas: Hull City'de kiralıktı, sözleşmesi bitti ve takımdan ayrılarak Süper Lig ekibi Rams Başakşehir ile anlaştı.

Ezgjan Alioski: Kiralık sözleşmesi sona erdi, Arabistan ekibi Al Ahli'ye döndü.

Bruma: Portekiz ekibi Braga, 6 milyon 500 bin avro karşılığında bonservisini aldı.

Enner Valencia: Sözleşmesi bitti, Brezilya ekibi Internacional'a transfer oldu.

- Kiralık gidenler:

Joao Pedro: Brezilya ekibi Gremio, 3 milyon 500 bin avroluk satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı.

Tiago Çukur: Geçen yılı da kiralık geçiren genç oyuncu, Belçika 2. Lig ekibi Beveren'e 1 yıllığına kiralandı.

Ertuğrul Çetin: 20 yaşındaki kaleci 1 yıllığına Gençlerbirliği'ne kiralandı.