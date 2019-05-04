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5 MAYIS 2019 PAZAR - YIL: 50

Fenerbahçe'ye deplasman tesellisi

04 Mayıs 2019, Cumartesi 22:00
Süper Lig'in 31. haftasında yapılan maçta Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti.

5. dakikada Koita'nın orta sahadan gönderdiği uzun pasla sol kanatta topla buluşan Veigneau, çizgiye yakın bir noktadan orta yaptı. Perica'nın penaltı noktası yakınından yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

9. dakikada Dirar'ın orta sahadan savunmanın arkasına gönderdiği uzun topu kontrol eden Soldado'nun altıpasın önünden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak direkten döndü.

12. dakikada Veigneau'nun sol çaprazdan ceza sahasına ortasında arka direkte iyi yükselen Trezeguet'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.

13. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Neustaedter'in ceza sahası dışı sol çaprazdan geri pasında kaleci Harun Tekin, topu kontrol etmek isterken sol ayağının altından kaçırdı ve meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.

20. dakikada Fenerbahçe beraberliği sağladı. Valbuena'nın sol kanattan ortasında Eljif Elmas'ın ceza sahasında yaptığı kafa vuruşunda top filelerle buluştu fakat yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırınca gol geçerli sayılmadı. VAR incelemesinin ardından pozisyonun ofsayt olmadığı tespit edildi ve maçın hakemi Halis Özkahya gol kararı verdi: 1-1.

40. dakikada Valbuena ile yaptığı verkaçın ardından sol kanattan ceza sahasına giren Hasan Ali, pasını arka direğe gönderdi. Soldado'yu geçen top, Isla'nın arka direkte müsait durumda yaptığı vuruşta filelerle buluştu. Hakem Halis Özkahya'nın yaptığı VAR incelemesinin ardından Soldado'nun ofsaytta olması gerekçesiyle gol kararı iptal edildi.

45+7. dakikada ani gelişen Kasımpaşa atağından Pavelka'nın sol çaprazdan pasında Trezeguet ceza sahası içinde topu kontrol etti. Bu oyuncunun ortasında Perica'nın altıpasın önünden uçarak yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

İkinci yarı

51. dakikada hızlı gelişen Kasımpaşa atağında Trezeguet'nin savunmanın arkasına pasında topla buluşan Perica'nın ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

63. dakikada Dirar'ın ceza yayının sağından yaptığı şık vuruşta, kaleci Scuffet topu güçlükle kornere çeldi.

72. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Valbuena'nın ceza yayı üzerinden kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Scuffet'nin sağından filelere gitti: 1-2.

74. dakikada Mehmet Topal'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta kaleci Scuffet topu güçlükle çeldi. Dönen topta Mehmet Ekici, bekletmeden pasını ceza sahası içine gönderdi. Soldado'nun boş pozisyonda şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu fakat yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. Ancak yapılan VAR incelemesinin ardından hakem Halis Özkahya, gol kararı verdi: 1-3.

83. dakikada Karim Hafez'in sağ kanattan ortasından Trezeguet'nin altıpasın önünden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.

Karşılaşma Fenerbahçe'nin 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

AA

Etiketler: fenerbahçe
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