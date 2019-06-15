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Fenerbahçe’ye ne oldu?

15 Haziran 2019, Cumartesi 00:03
İSPANYA’DAKİ THY AVRUPA LİGİ DÖRTLÜ FİNAL’DE ANADOLU EFES’E YENİLEREK FİNAL OYNAMA FIRSATINI ELİNDEN KAÇIRAN FENERBAHÇE BEKO, ŞİMDİ DE TÜRKİYE ŞAMPİYONLUĞU PLAY-OFF SERİSİNDE YİNE ANADOLU EFES ÖNÜNDE 2-1 GERİYE DÜŞEREK KUPAYI KAYBETME TEHLİKESİ İLE KARŞI KARŞIYA BULUNUYOR.

THY Avrupa Ligi ve Tahincioğlu Süper Ligi normal sezonunu lider olarak kapatarak büyük bir başarıya imza atan Fenerbahçe Beko’da işler iyi gitmiyor. İspanya’da yapılan THY Avrupa Ligi Dörtlü Final’in ilk maçında  Türk temsilcisi Anadolu Efes’e yenilerek final oynama fırsatını kaçıran sarı-lacivertli ekip şimdi de Türkiye şampiyonluğu play-off serisinde rakibi olan Anadolu Efes’le oynadığı 3 maçtan 2’sini kaybederek avantajını yitirdi ve kupayı kaybetbe tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Fenerbahçe Beko’yu THY Avrupa Ligi’nde 5 defa dörtlü final oynatma başarısını gösteren başantrenör Zeljko Obradovic, sakatlıklar yüzünden istediği kadro ile oynayamamanın dezavantajını yaşıyor. Sezonun sonlarına doğru sakatlanan ve takımın kritik oyuncuları İtalyan yıldız Luigi Datome  ile menisküs ameliyatı  olan Çek oyuncu Jan Vasely’den mahrum maçlara çıkan Sırp çalıştırıcı istediği sonuçları bir türlü alamayarak yüzü gülmedi. Obradovic, bugün Ülker Spor Salonunda konuk edecekleri Anadolu Efes müsabakası öncesinde taraftarlara seslenerek, “Oyuncularımın gerçekten desteğe ihtiyacı var. Bu atmosfer için teşekkür ediyorum. Aynı şeyi cumartesi günü de bekliyoruz. Kostas Sloukas’ın babasının vefatından dolayı çok üzgünüz. O zor bir durumda, takıma destek olmak için geri geldi. Özellikle antrenör olarak mutluyum, ona teşekkür ederim. Ne olursa olsun biz bir olacağız. Geldiğim günden beri böyle ve bu böyle devam edecek” diye konuştu.

PLAY-OFF SERİSİNDE 4. MAÇ YİNE ÜLKER’DE

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin dördüncü maçında Fenerbahçe Beko, bugün sahasında Anadolu Efes ile karşı karşıya gelecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nun ev sahipliğini yapacağı mücadele saat 17.00’de başlayacak. Final serisinin üçüncü maçında dün oynanan müsabakada deplasmanda rakibini 74-57 yenen Anadolu Efes, seride 2-1 öne geçerken ev sahibi avantajını da yeniden eline aldı.Dört galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı final serisinin ilk maçında Fenerbahçe Beko, lacivert-beyazlıları deplasmanda 73-56 yenerek seride 1-0 öne geçmişti.Ardından serinin ikinci karşılaşmasında, Basketbol Süper Ligi’nde son 3 sezonun şampiyonu sarı-lacivertli takımı normal süresi 86-86 biten maçta uzatmada 101-93 mağlup eden Anadolu Efes, seriye 1-1’lik eşitliği getirmişti. 

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