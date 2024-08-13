Fenerbahçe yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda 2-1'in rövanşında Lille ile uzatmalara giden maçta 1-1 berabere kaldı ve elendi.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda 2-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında, normal süresini 1-0 üstün tamamladığı karşılaşmanın uzatma dakikalarında Fransa'nın Lille takımıyla 1-1 berabere kalarak turnuvaya veda etti.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya etkili başlayan sarı-lacivertliler, ilk yarıda rakip kalede pozisyonlar bulsa da bunları değerlendirmeyi başaramadı ve soyunma odasına 0-0 eşitlikle gidildi.

İkinci yarıya baskılı başlayan Fenerbahçe, oyunun sık sık durmasına karşın topun hakimiyetini elde etti.

İlk yarıya oranla pozisyon bulmakta zorlanan sarı-lacivertliler, 82. dakikada Bright Osayi-Samuel'in etkili şutunda direği geçemedi.

Baskısını sürdüren Fenerbahçe, 90+1. dakikada Diakite'nin kendi kalesine attığı golle öne geçti. Kalan bölümde başka gol olmadı ve maç uzatmalara gitti.

Uzatmanın ilk 15 dakikalık bölümünde iki takım da pozisyon bulmakta zorlandı. İkinci devrede rakibinin 10 kişi kalmasıyla baskısını artıran Fenerbahçe, VAR'dan gelen penaltı kararı neticesinde 118. dakikada kalesinde golü gördü ve karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.

Bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'nden elenen Fenerbahçe, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Penaltı VAR'dan geldi

Lille'in 115. dakikada kazandığı penatı vuruşu VAR kararıyla geldi.

Müsabakanın 114. dakikasında gelişen Lille atağında ceza sahası dışından çekilen şutta meşin yuvarlak Oosterwolde'nin eline çarptı. Maçın hakemi oyunu devam ettirirken VAR'dan gelen uyarı sonucunda pozisyonu izlemeye gitti.

Pozisyonu inceleyen hakem, 116. dakikada penaltı kararı verdi ve 118. dakikada kullanılan penaltı vuruşunda Lille beraberliği yakaladı.

5 maçta da gol buldu

Fenerbahçe, bu sezon oynadığı tüm resmi maçlarda gol bulmayı başardı.

Şu anada dek Avrupa'da 4, ligde de 1 olmak üzere 5 müsabakaya çıkan sarı-lacivertliler, bu maçların tamamında gol attı.

Fenerbahçe, Lugano'ya 2 maçta 6, Lille'e 2 maçta 2, Adana Demirspor'a da 1 gol atmayı bildi.

Mourinho, çift santrafora döndü

Fenerbahçe'nin deneyimli teknik direktörü Jose Mourinho, takımının golü bulamaması üzerine çift santrafor formasyonuna geçti.

Maçın 63. dakikasında 2 değişiklik birden yapan tecrübeli çalıştırıcı, sarı kartı bulunan Mert Müldür'ün yerine Bright Osayi Samuel'i oyuna aldı.

Mourinho, ikinci değişikliğini ise orta sahadan Mert Hakan'ı çıkararak Youssef En-Nesyri'yi oyuna dahil ederek yaptı.

Sarı-lacivertliler, bu değişikliklerin ardından santraforlar Dzeko ve En-Nesyri ile oyuna devam etti.

Seyirciler için uyarı anonsu yapıldı

Maçın hakemi Jose Maria Sanchez, seyircilere uyarı anonsu yaptırdı.

Müsabakanın 56. dakikasında Lille kalesinin arkasındaki tribünden kaleci Chevalier'ye yabancı madde isabet etti.

Yapılan tedavinin ardından oyun 60. dakikada yeniden başlarken Sanchez, dördüncü hakemden anons yapılmasını istedi.

İlk yarı

1. dakikada sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Tadic'in altı pas önüne yaptığı ortada Dzeko kafayı vurdu, top az farkla üstten dışarıya çıktı.

25. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Sağ kanattan kullanılan kornerde savunmadan seken topu kapan İsmail, ceza yayı önünde bekleyen Szymanski'ye pasını attı. Szymanski'nin gelişine sert şutunda kaleci topu kornere çeldi. Aynı dakikada kullanılan kornerde savunmadan seken topu ceza sahası dışında önünde bulan Mert Hakan'ın sert şutunda kaleci Chevalier, meşin yuvarlağı son anda kornere gönderdi.

38. dakikada sarı-lacivertli ekip etkili geldi. Sağ kanattan gelişen atakta Mert Müldür'ün ara pasıyla savunma arkasında topla buluşan Tadic, arka direkteki Saint-Maximin'e pasını attı. Ceza sahasında topu kontrol eden Saint-Maximin'in ayak içiyle çektiği şutta, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarı

54. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında Dzeko'nun kafa ile indirdiği topla Lille ceza sahası önünde buluşan İsmail'in şutunda, kaleci Chevalier meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

72. dakikada Szymanski'nin savunma arkasına attığı topa hareketlenen En-Nesyri'nin kontrol etmek istediği meşin yuvarlak ayağından açıldı, kaleci Chevalier yatarak topu kontrol etti.

73. dakikada orta sahada buluştuğu topla Fenerbahçe ceza alanına ilerleyen David, yayın önünden şutunu çekti, meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

82. dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Oosterwolde'nin kullandığı uzun taç atışında Dzeko, topu kafayla ceza yayı önüne indirdi. Osayi-Samuel'in sert şutunda meşin yuvarlak, yan direğe çarptı ve oyun alanına geri döndü. Sonrasında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

90. dakikada sarı-lacivertliler çok etkili geldi. Tadic'in sağ kanattan ortası savunmadan sekti, ceza sahası dışında topu kontrol eden Djiku, çok sert vurdu kaleci son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

90+1. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Oosterwolde'nin kullandığı uzun taçta ön direkte savunmadan seken top altı pas içinde Lille savunmasında Diakite'ye çarparak ağlara gitti: 1-0.

Karşılaşmanın normal süresi Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi ve uzatma bölümüne geçildi.

116. dakikada Lille penaltı kazandı. VAR'dan gelen uyarı sonrasında hakem Jose Maria Sanchez oyunu durdurdu. 114. dakikada gelişen Lille atağını izleyen Sanchez, David'in şutunda topun Oosterwolde'nin eline çarptığı gerekçesiyle penaltı kararını verdi. 118. dakikada penaltı atışını kullanan David topu ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi: 1-1.

120. dakikada En-Nesyri'nin kafayla pasında Cenk'in topa yine kafayla yaptığı vuruşta üst direkten dönen topu kaleci Chevalier, kontrol etti.

Mücadele 1-1 sona erdi.

Lille Teknik Direktörü Bruno Genesio: İhtiyacımız olan sonucu aldık

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Genesio, "Bu maç için oyuncularımızı iyi motive ettik. Bugün sahada iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. İhtiyacımız olan sonucu aldık. Bundan dolayı takımımla gurur duyuyorum. Sonuna kadar profesyonel şekilde mücadele ettiler. Gelecek için bu durum güzel sinyaller veriyor." ifadelerini kullandı.

Genesio, oyuncularının yerde kaldığı pozisyonlarda zaman geçirmesine ilişkin bir soruya "Yerde kalmalarının sebebi faule maruz kalmaları. Faule maruz kaldığınızda doğal olarak yerde kalacaksınız." şeklinde yanıt verdi.

Ferdi ve Fred'in yokluğunun oyunlarını etkilemediğini dile getiren tecrübeli teknik adam, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Biz yapmamız gerekeni yaptık. Zor maçtı, karşımızda deneyimli oyuncular vardı. İyi mücadele ortaya koyduk ve her şeye rağmen tur atlamayı başardık. Bizim tarafımızda da eksikler vardı. Ferdi ve Fred olsaydı da aynı şekilde oynayacaktık. Önemli bir maçtı, penaltı kazanmak işimize geldi ama zaten biz konsantre oynuyorduk. Çok iyi atmosferde oynuyoruz ancak burada tabi ki tüm personelin hakkını vermek lazım tüm takımla çok iyi hazırlandılar. Hedefimiz lig etabına kalmak."

Genesio, sarı-lacivertli taraftarların harika atmosfer oluşturduğunu da aktararak maç sonunda takımlarına gösterilen fair-play için taraftara teşekkür etti.