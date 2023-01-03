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4 OCAK 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Fenerbahçe zorlu Antalya deplasmanından 3 puanla döndü

03 Ocak 2023, Salı 22:00
Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u 2-1 yendi.

10. dakikada Haji Wright'ın kafa pasıyla ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören bir noktada topla buluşan Luiz Adriano'nun yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Altay Bayındır'da kaldı.

11. dakikada Ferdi'nin ceza sahasında oluşturduğu karambol sonucu topu önünde bulan Joshua King'in sol çaprazdan sert vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarptıktan sonra oyun alanına döndü. Topu, Antalyasporlu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

Antalyaspor'un golü 14. dakikada geldi. Güray Vural'ın sol kanattan ortasında kale önüne hareketlenen Haji Wright'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

20. dakikada Güray Vural'ın sol kanattan ortasında arka direkte uygun pozisyonda topla buluşan Bünyamin Balcı'nın bekletmeden vuruşunda top kale direğinin üzerinden auta çıktı.

43. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun ortasına topa iyi yükselen Serdar Aziz'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarptı. Dönen topu Antalyasporlu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Fraport TAV Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle bitti.

İkinci yarı

55. dakikada Fenerbahçe eşitliği yakaladı. Szalai'nin sağ kanattan ortasında kale önüne hareketlenen Joshua King'in kafa vuruşunda top kale direğine çarptı. Dönen topu takip eden Batshuayi, kafasıyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1

62. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Batshuayi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak Antalyasporlu Güray Vural'a çarptı. Oyunun durmasının ardından hakem Kadir Sağlam, VAR incelemesi sonucu topun Güray Vural'ın eline çarptığına karar vererek penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Batshuayi, topu filelerle buluştu: 1-2

70. dakikada ceza sahası yayında topla buluşan Ufuk Akyol'un yerden plase vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta çıktı.

74. dakikada Antalyaspor, gole yaklaştı. Bünyamin Balcı'nın sağ kanattan ortasına hareketlenerek arka direkte topa iyi yükselen Haji Wright'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarptı. Dönen topu Fenerbahçeli savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

87. dakikada İrfan Can Kahveci'nin sağ kanattan kullandığı köşe atışına hareketlenen Serdar Aziz'in kale önünden vuruşunda kaleci Alperen Uysal, meşin yuvarlağı ayaklarıyla kornere çeldi.

Karşılaşma, konuk ekibin 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

AA

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