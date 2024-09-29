Fenerbahçe zorlu Antalya deplasmanından 3 puanla döndü

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında konuk olduğu Antalyaspor'u 2-0 yendi.

Sarı-lacivertliler, teknik direktör Alex de Souza yönetimindeki Akdeniz ekibinin sahasındaki yenilmezliğe 63. dakikada Tadic'in, 81. dakikada ise Kelven’in kendi kalesine attığı gollerle son verdi. Kırmızı-beyazlılar, bu sezon sahasında ilk kez kaybetti.

Evindeki müsabakalarda daha iyi sonuç elde eden, 2024-25 sezonuna iç sahada Göztepe ile yaptığı ve 0-0 berabere biten maçla başlayan kırmızı-beyazlılar, 3. haftada konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 3-2 yenerek bu sezonki ilk galibiyetini aldı.

Ligin 5. haftasında Adana Demirspor'u 2-1 mağlup ederek bu sezonki ikinci galibiyetini yine evinde kazanan Akdeniz ekibi, 7. haftada Fenerbahçe'yi konuk ettiği karşılaşmadan 2-0 yenik ayrıldı.

Bu sezon iç saha maçlarında ilk kez mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı takım 8 puanda kaldı.

İlk yarı

2. dakikada Mert Müldür'ün sağ kanattan ortasında kaleci Piric'in müdahalesi sonrası arka direkten dönen topa Szymanski dokundu. Kaleye giden meşin yuvarlağı Veysel Sarı çizgiden çıkardı.

9. dakikada Veysel Sarı'nın ceza sahası içinde kafayla şutunda, kaleci Livakovic meşin yuvarlağı kontrol etti.

12. dakikada Kaluzinski'nin ceza alanı dışı sol çaprazdan sert şutunda yan direkten dönen topu kaleci Livakovic kontrolü altına aldı.

14. dakikada Djenepo'nun ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunda top az farkla üstten auta çıktı.

19. dakikada Amrabat'ın ceza alanı dışından sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarıya gitti.

41. dakikada Saint-Maximin'in ceza sahası sol çaprazdan şutunda, kaleci Piric gole izin vermedi.

45+2. dakikada Tadic'in pasında topla buluşan Dzeko'nun ceza alanı sağ çaprazdan şutunda, kaleci Piric meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarı

55. dakikada Townsend'in pasında ceza sahası önünde topla buluşan Kaluzinski'nin şutunda, top üstten auta çıktı.

63. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Fred'in pasında ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Tadic, meşin yuvarlağı kaleci Piric'in solundan ağlara gönderdi: 0-1

76. dakikada Mert Yılmaz'ın sağ kanattan ortasında ceza sahasında topla buluşan Van de Streek'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan dışarıya gitti.

78. dakikada Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, maçı takip ettiği bilgisayarı yayıncı kuruluşun kamerasının önüne koyarak hakeme tepki gösterince sarı kart gördü.

81. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Kostic'in sol kanattan ceza sahasına ortasında En-Nesyri'nin hareketlendiği top, Kelven'in yüzüne çarpıp yakın köşeden filelerle buluştu: 0-2

Karşılaşmayı, sarı-lacivertli ekip 2-0 kazandı.

Kostic ilk maçında

Fenerbahçe'nin İtalyan ekibi Juventus'tan kadrosuna kattığı Filip Kostic, sarı-lacivertli formayla ilk maçına Antalya deplasmanında çıktı ve 45 dakika süre aldı.

Teknik direktör Jose Mourinho, Antalyaspor mücadelesinin ikinci yarısının başında Alexander Djiku'nun yerine Sırbistanlı sol kanata forma şansı verdi.

Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı: Taraftarlarımız şunu çok iyi bilsinler. Aynı filmin oynanmasına izin vermeyeceğiz

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ilıcalı, sıcak bir havada güzel bir takıma karşı galibiyet aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Futbolcuları ve teknik direktörlerini tebrik ettiklerini ifade eden Ilıcalı, "Bizim için çok önemli bir maçtı. Yukarıya karşı puan farkını kapamış olduk. Takımımızın geleceğiyle ilgili uzun yolculukta bu galibiyetin çok faydalı olacağını düşünüyorum." dedi.

Ilıcalı, gazetecilerin maçtaki pozisyonlarla ilgili sorusu üzerine şöyle konuştu:

"Böyle sıcak sıcak, tam pozisyonlar değerlendirmeden açıklama yapmak istemiyoruz. Bildiğimiz her şeyi bir araya getirip öyle konuşmak istiyoruz. Bunu da 1-2 gün içerisinde yapacağız. Türkiye'de şu anda olan garip şeyler var. Yani taraftarlarımız şunu çok iyi bilsinler. Aynı filmin oynanmasına izin vermeyeceğiz. Fenerbahçe olarak federasyonumuza güveniyoruz. Başkanımız da bu konuda hatırlıyorsunuz açıklama yaptı. Yeni bir federasyon. Federasyonumuzun niyeti gayet iyi. Fakat olan gariplikleri onlarla paylaşacağız. Videoları da onlara ileteceğiz. Bugün olan şeyleri herkes görmüştür herhalde. Hani çok net bir penaltı pozisyonunun verilmemesi... Vermeyi geçtik, hiç incelenmemesi. Bizim VAR'ların yaklaşık beş saniyeyle on beş saniye arasında yüz metre koşusu gibi yapılıp başka VAR'ların maratona dönmesi, son derece uzun uzun incelenmeler olması, bizde de 'hadi başlayın' olması. Bunlar tabii ki çok garip şeyler. Ama öncelikle pozisyonları hep beraber bir inceleyelim. Hakem hocalarımızın dediklerine bakalım. Ondan sonra bununla ilgili gerekli açıklamaları yapacağız. Yani iki gün içerisinde biz önemli açıklamalar yapacağız."

Taraftarlara da çağrıda bulunan Ilıcalı, "Taraftarlarımız şunu iyi bilsin. Biz hep söyledik, söylemeye de devam edeceğiz. Biz bir maçla yıkılmayız, biz Fenerbahçeyiz. 'Mağlubiyet almayacağız' demedik. Biz şampiyon olacağız. 'Onun için bu yola baş koyduk' dedik. Bir mağlubiyet aldığımız zaman bizi bozmaya çalışanlar hedeflerine ulaşamadılar. Ulaşamayacaklar. Hepimiz bu yola baş koyduk. İnşallah hocamızla beraber, ona da güveniyoruz. İyi günler bizi bekleyecek." değerlendirmesinde bulundu.

Ilıcalı, hem Avrupa'da hem Türkiye'de yollarında ilerlemeye devam ettiklerinin dile getirerek, "Futbol bu. Tabii ki herkes puan kaybı yaşayacak. Yeter ki kimse takımları yenilmez zannetmesin. Hiçbir takım yenilmez değil. Futbol bu, yenme ve yenilme olacak." dedi.

Jose Mourinho: Oyuncular yapmak istediğimizi anlayınca, basit oynayınca daha iyi görüntü sergiledi

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Galatasaray mağlubiyetinden sonra Antalyaspor maçını kazanmak durumunda olduklarını ifade eden Mourinho, "Maçın devre arasında çok sinirliydim. İkinci yarı daha iyiydik, daha disiplinliydik. Oyuncular yapmak istediğimizi anlayınca, basit oynayınca daha iyi görüntü sergiledi." dedi.

Mourinho, içeride ve dışarıda maç oynarken kendisi açısından bir fark olmadığına değindi.

Baskı hissetmediğini belirten Mourinho, "Her maçı kazanmak isterim ama bu mümkün değil. Hissettiğim baskı kendimden kaynaklanan baskı. İçeride ve dışarıda oynamak bende bir baskı oluşturmuyor." diye konuştu.

Portekizli teknik direktör, milli maç aralarını pozitif değil, negatif olarak gördüğünü, çoğu oyuncunun milli takımlarına katıldığını, bunun hoşuna gitmediğini dile getirdi.

Milli maç arasında takımı geliştirmek adına bir şey yapamayacaklarını vurgulayan Mourinho, oyuncular milli takımlarından döndükten üç gün sonra maça çıkacaklarını belirtti.

İyi VAR hakemi ve gol çizgisi teknolojisi isteği

Mourinho, futbolun basit bir oyun olduğunu kaydederek, üst düzey oyuncuların maç boyunca topa 1-2 dokunuş yaptığını anlattı.

Orta hakemlere yardım edebilen Türkiye'den ya da başka ülkeden iyi VAR hakemleri isteğini dile getiren Jose Mourinho, Dzeko'nun golünde ofsayt olmadığını savunurken, maçı takip ettiği bilgisayarı yayıncı kuruluşun kamerasının önüne koyarak hakeme tepki gösterince sarı kart görmesine ilişkin, "Bizim olduğumuz açıdan ofsayt yoktu, ben de böyle tepkimi gösterdim. O da bana sarı kart gösterdi, sıkıntı yok. Çok fazla soru işareti oluşturan kararı vardı, bunun yorumunu size bırakıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Mourinho, Antalya'da güzel bir atmosferle karşılaştıklarını, zeminin ise harika olmadığını söyledi.

Alex'in takımını iyi hazırladığını gördüklerini vurgulayan Jose Mourinho, "Antalyaspor çok güçlü ve iyiydi. Alex, geleceği olan genç bir teknik direktör olduğunu gösterdi, umarım bir gün Fenerbahçe'nin teknik direktörü olur." ifadesini kullandı.

Mourinho, Türk futbolunun gol çizgisi teknolojisine ihtiyacı olduğunu, mücadelenin ilk dakikalarında buna ihtiyaç duyulduğunu öne sürdü.

Portekizli teknik adam, yorgun gözüktüğünü ifade eden gazeteciye, kendisini yorgun hissetmediğini, konakladıkları otelin çevresinde dün gece parti olmasından dolayı 02.00'den önce uyuyamadığını, bu yüzden öyle gözüküyor olabileceğini ifade etti.

Saha kenarında adeta oyuna dahil olduğunu aktaran Mourinho, teknik direktörlerin o nedenle yorgun gözükebileceğini belirtti.

Jose Mourinho, eski milli futbolcu Serhat Akın'ın silahlı saldırıda yaralanmasına ilişkin soruyu ise "Vurulma olayıyla ilgili bilgim yoktur, umarım kendisi de iyidir. Ateş eden kişi demek ki çok iyi değilmiş. Haberleri takip edemedim, demek ki haberleri takip etmem gerekiyor ama gülünecek bir şey değil bu." diye yanıtladı.