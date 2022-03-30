"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
31 MART 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Feyzullah Aktürk Avrupa şampiyonu oldu

30 Mart 2022, Çarşamba 22:00
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Feyzullah Aktürk, erkekler serbest stil 92 kiloda altın madalya kazandı.

Büyüklerde ilk kez Avrupa Şampiyonası'na katılan Feyzullah, finalde Bulgar Ahmed Sultanovich Bataev ile karşılaştı.

İlk devreyi 2-0 önde kapatan Feyzullah, karşılaşmayı 6-1 kazarak altın madalya elde etti.

100. altın madalya Feyzullah'tan

Türkiye'nin Avrupa şampiyonalarındaki 100. altın madalyasını kazanan Feyzullah Aktürk, minderde Türk bayrağıyla şampiyonluk turu attı.

23 yaş altının ardından büyüklerde de Avrupa şampiyonu olan Feyzullah Aktürk, 92 kilo elemelerinde Avusturyalı Benjamin Greil'i 11-1 teknik üstünlükle, çeyrek finalde Moldovalı Georgii Rubaev'i 8-0, yarı finalde de Gürcü Miriani Maisuradze'yi 5-2 mağlup etmişti.

20 günde iki şampiyonluk

Final müsabakasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Feyzullah, 100. altın madalyanın kendisine nasip olduğunu belirterek, "Gururluyum, Türkiye'nin Avrupa şampiyonlarındaki 100. şampiyonluğu bana nasip oldu." dedi.

Bulgaristan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda da altın madalya kazanan milli güreşçi, "23 yaş altının ardından burada da şampiyon oldum. Bana olan inancı boşa çıkartmadım. Çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu da "20 günde iki kez Avrupa şampiyonu olan aslan burada. Bunu yaşamak çok önemli. Feyzullah'ın yüreğine sağlık. Biz bir söz verdik, 'Bizim sporcularımız geriye adım atmayacak.' dedik. Sporcularıma, ekibime teşekkür ediyorum." diye konuştu.

AA

Okunma Sayısı: 191
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Vatandaşın gözü seçim sandığında

    Ankara'da Kutlu Doğum programı

    Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar, fırtına ve toz taşınımı uyarısı

    Seçim Kanunu Teklifi'nin 1. bölümü kabul edildi

    28 milyar ışık yılı mesafedeki yıldız görüntülendi: ''Keşfedilen en uzak yıldız"

    'Kovid-19 bu yıl bitebilir'

    Taha Akgül 9. kez Avrupa şampiyonu oldu

    Son 24 saatte 53 kişi vefat etti, 14 bin 993 vaka gözlemlendi

    İkinci el zorlanacak

    Türkiye Avrupa’yı 3’e katladı

    Buğday zammı ekmeğe yansır

    Şeker fiyatları neden artıyor?

    Çığ nedeniyle 33 gündür kapalı

    Adil yargı için 9 teklif

    KDV indirimleri çare değil

    Et nasıl 100 lirayı geçti?

    O güne çok az kaldı

    ‘Serseri’ mayınlar kapımıza nasıl geldi?

    Düşündüklerinden daha az oy alacaklar

    İktidarın hevesini boşa çıkaracağız

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    6 parti: Tuzakları bozarak yola devam
    Cevher İLHAN

    İktidara “yolun sonu” görünüyor
    Süleyman KÖSMENE

    Anma değil, bir efsane!
    Ahmet BATTAL

    Altılı keteden beşli beteye
    Genel

    Vatandaşın gözü seçim sandığında
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mikail YAPRAK

    Dünya savaşı mı, savaş dünyası mı?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Said Nursî’nin istikbâl ümidi (4)
    Genel

    Ankara'da Kutlu Doğum programı
    Risale-i Nur'dan

    Risale-i Nur fenden gelen dalâleti izale eder

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.