"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 NİSAN 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Feyzullah Aktürk, Avrupa şampiyonu oldu

19 Nisan 2023, Çarşamba 22:00
Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Feyzullah Aktürk, altın madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Zagreb'de devam eden organizasyonun 92 kilo elemelerinde Moldovalı Andrian Grosul'u yenen Feyzullah Aktürk, Ukraynalı Illia Archaia ile yaptığı çeyrek final müsabakasını da kazanarak yarı finale çıktı.

Yarı finalde Gürcü Miriani Maisuradze'yi teknik üstünlükle geçen Feyzullah, altın madalya maçı yapmaya hak kazandı.

Finalde Azerbaycanlı Osman Nurmagomedov ile karşılaşan Feyzullah Aktürk, rakibini yenerek altın madalyanın sahibi oldu ve üst üste ikinci Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

Bakan Kasapoğlu'ndan Taha Akgül ve Feyzullah Aktürk'e tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda kariyerinin 10. altın madalyasını kazanan Taha Akgül ile serbest stil 92 kiloda 2. kez altın madalyanın sahibi olan Feyzullah Aktürk için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında, "Hırvatistan'ın Başkenti Zagreb'de gerçekleştirilen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 125 kiloda altın madalya kazanan Taha Akgül ile serbest stil 92 kiloda altın madalyanın sahibi olan Feyzullah Aktürk'ü yürekten kutluyorum. Milli güreşçimiz Taha Akgül 10. kez Avrupa şampiyonu olarak bizleri bir kez daha gururlandırdı. Milli güreşçilerimiz Taha Akgül ile Feyzullah Aktürk'ün başarılarının devamını diliyor, elde edilen şampiyonluklarda emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

AA

Okunma Sayısı: 188
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Helalleşelim, kutuplaşmayı bitirelim

    Sultanahmet Camii hasreti sona eriyor

    Taha Akgül 10. kez Avrupa şampiyonu oldu

    Fenerbahçe 90+3. dakikada 3 puana ulaştı

    Feyzullah Aktürk, Avrupa şampiyonu oldu

    'Batı Afrika'da 48 milyon kişi açlık sınırında'

    Endonezya'da Semeru Yanardağı alarmı!

    Maraş’taki okuyucularımız iftarda buluştu

    Mersin’de çocuk iftarı

    Sudan'daki ateşkese uyulmuyor!

    Dünya'ya düşebilir

    Umre parasını depremzedelere bağışladı

    Deprem Araştırma Komisyonu raporunu tamamlandı

    ABD Yüksek Mahkemesinden Halkbank'a ilişkin karar

    Almanya’da demir yolu çalışanlarından uyarı grevi kararı

    Yusuf Kerim nihayet annesine kavuştu

    AKP’den önce Filistin’e daha çok destek verebiliyorduk

    Erdoğan soğan için konuştu

    Bayram soğuk ve yağışlı geçecek

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Helalleşelim, kutuplaşmayı bitirelim
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ramazan-1444
    Ahmet BATTAL

    Nal toplayan ve toplatan İttifaklar
    Cevher İLHAN

    Millet palavralara kanmıyor
    M. Latif SALİHOĞLU

    Hak dâvâ edip kuvvete sarılmak
    Süleyman KÖSMENE

    Ayrılık neden acıdır?
    Risale-i Nur'dan

    Zat-ı Ahmediyenin (asm) nuruyla âlemin şekli değişti
    Orhan Ali YILMAZ

    Siyaset, bir de şu ahlâkımız…
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.