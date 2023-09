Sırbistan'da düzenlenen 2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 92 kiloda mücadele eden milli sporcu Feyzullah Aktürk, bronz madalya kazandı.

Başkent Belgrad'da devam eden şampiyonada Feyzullah Aktürk, Macar Balasz Attila Juhasz ile yaptığı repesaj müsabakasını 10-0 teknik üstünlükle kazandı ve bronz madalya maçına çıkma hakkı elde etti.

Üçüncülük müsabakasında Gürcü Miriani Maisuradze'yi son saniyelerde aldığı 2 puanla 5-3 yenen Feyzullah, bronz madalyanın sahibi oldu.

Dünya şampiyonalarında ilk madalyasını alan Feyzullah Aktürk, katıldığı son iki Avrupa Şampiyonası'nda kürsünün zirvesine çıkmıştı.

Sırbistan'daki organizasyonda dün milli güreşçi Taha Akgül de üçüncü olmuştu.

Feyzullah Aktürk: "Verdiğimiz emeklerin karşılığını aldık"

Başkent Belgrad'da yapılan şampiyonada üçüncülük müsabakasında Gürcü Miriani Maisuradze'yi yenen Feyzullah Aktürk, Türkiye'nin dünya şampiyonalarındaki 200. madalyasını elde etti.

Son saniyelerde aldığı puanlarla kazandığı bronz madalya maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Feyzullah, "Sizin kadar ben de heyecan yaşadım. Daha önce iki kez yendiğim sporcuydu. Bu sefer gerçekten iyi konsantre olmuş, iyi taktik yapmış. Genel anlamda maçta üstünlüğüm vardı ama son 17 saniye kala taktiksel hatayla kendim dalıp puan verdim. Son saniyelerde köşeyi dinleyerek Abdullah hocamla başardık. Verdiğimiz emeklerin karşılığını aldık. Daha iyisini bekliyorduk. Şampiyonluk taktiksel hatayla gitti. İnşallah önümüzdeki dünya şampiyonalarında şampiyon olarak bu madalyayı taçlandırmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Eroğlu: "Tepkileri anlayabiliyorum ama teşhisi doğru koymak lazım"

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu ise Feyzullah'ın altın madalya bekledikleri sporcular arasında yer aldığını belirterek, "Sevindiğimiz bir bronz madalya diyemeyeceğim. 92 kiloda Feyzullah, gerçekten altın madalyaya en yakın güreşçilerden biriydi. Biz, zaten buraya gelirken serbest stilde 4 sıkletten madalya bekliyorduk. Taha ve Feyzullah'tan altın, Soner'den bronz madalya ve kota bekliyorduk, Süleyman da belki olabilir diyorduk." değerlendirmesinde bulundu.

"Kamuoyunun güreşten beklentisi her zaman çok yüksek." diyen Eroğlu, serbest stilde altın madalya kazanılamaması nedeniyle yapılan eleştirilere şöyle cevap verdi:

"Tepkileri anlayabiliyorum ama teşhisi doğru koymak lazım. Bizim devraldığımız Türk güreşi 10 sıklette 10 madalyaya güreşen, geçmiş olimpiyatta 6 kota (Serbest stil) almış bir Türk güreşi değildi. Dünya Şampiyonası'nda geçen sene serbest stilde Taha dünya şampiyonu olmuştu. Soner üçüncülük maçı yapmış kaybetmişti, daha sonra rakibinin dopingli çıkmasından dolayı 6 ay sonra Soner'in bronz madalyası gelmişti. Türk güreşi her zaman Taha'nın üzerine endekslenmiş, Taha şampiyon olursa serbest güreş başarılı, olamazsa başarısız... Biz dedik ki herkes yük alacak. Feyzullah, Soner ve diğerleri Taha'ya omuz verecek ki Taha da biraz kendine gelsin. Biz, onu yapmaya çalışıyoruz. Geçen sene 1 olan madalya sayısı bu sefer 2 oldu. Tabii ki istiyoruz Taha, her seferinde olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu olsun ama sporda inişler çıkışlar her zaman olur. Biz, onun bronzunu zaten altın olarak kabul ettik. Ama takımdaki diğer sporcuların madalya alması lazım."

2024 Paris Olimpiyatları'nın yaklaştığına işaret eden Eroğlu, "Türk güreşinin birliğe, beraberliğe, kenetlenmeye ihtiyacı var. Eksik olan ne varsa tamamlayacağız. Uzaydan gelip birileri düzeltmeyecek, yine bizler düzelteceğiz, bu çocuklar güreşecek. Olumlu eleştiriye her zaman açığız ama lütfen eleştiri yaparken de geçmişi çabuk unutmasınlar. Tabii çıtayı çok yükselttik. Biraz bocalıyorlar ama merak etmesinler, her şey Türkiye Güreş Federasyonunun kontrolünde." diye konuştu.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, Türkiye'nin dünya şampiyonalarındaki 200. madalyasını kazanan milli güreşçi Feyzullah Aktürk'ü tebrik etti.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen organizasyonda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Eroğlu, Feyzullah'ın serbest stil 92 kiloda üçüncü olduğunu hatırlatarak, "Türk güreşindeki 200. madalya Feyzullah'a nasip oldu. İnşallah 201. madalya altın olur. Emeği geçen hocalarımızı, sporcu kardeşlerimizi, Feyzullah'ı kutluyoruz. Feyzullah'tan aslında altın madalya bekledik ama bunu nazarlık olarak kabul edelim. Feyzullah'tan bundan sonraki Dünya Şampiyonası'nda şampiyonluk bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Dünya üçüncüsü Feyzullah Aktürk ise "Rakamlardan yana nasibim, şansım var. Avrupa şampiyonalarındaki 100. altın madalya da bana nasip olmuştu. Şimdi dünya şampiyonalarındaki 200. madalya. Başarı tek başına elde edilmiyor. Bugün burada görülmeyen sporcu arkadaşlarım da var. Onların sayesinde buradayız. Arkamızda duran ikinci, üçüncü adamların bize verdiği antrenmanla buradayız. Tüm milli takıma teşekkür ediyorum." diye konuştu.

İbrahim Çiftçi repesaj maçına çıkacak

Dünya Güreş Şampiyonası'nda bugün erkekler serbest stilde 65 ve 97, kadınlarda ise 55 ve 59 kilolarda elemeler, çeyrek ve yarı final müsabakaları da yapıldı.

Serbest stil 97 kiloda Türkiye'yi temsil eden İbrahim Çiftçi ilk maçında Tonga'dan Utah Rueben Siaosi Mann'ı 10-0 teknik üstünlükle geçerken, son 16 turunda Azerbaycanlı Magomedkhan Magomedov'a 4-0 yenildi.

Magomedov finale yükseldiği için bronz madalya şansı süren İbrahim, yarın repesajda Sırp Strahinja Despic ile karşılaşacak.

Milli güreşçi Cavit Acar ise Moldovalı Maxim Sacultan ile yaptığı 65 kilo ilk tur maçını 8-5 kaybetti.

Kadınlar kategorisinde ilk maçlarında Mehlika Öztürk (59 kilo) Alman Elena Heike Brugger'e 10-0 teknik üstünlükle, Melda Dernekçi (55 kilo) de Moldovalı Mariana Dragutan'a 8-5 mağlup oldu.