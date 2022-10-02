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FIBA Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor: Türkiye'den hangi takımlar katılacak?

02 Ekim 2022, Pazar 11:47
Eleme maçlarından grup aşamasına kalan TOFAŞ'ın yanı sıra Bahçeşehir Koleji, Darüşşafaka, Galatasaray Nef ve Pınar Karşıyaka FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak.

İlk grup aşamasının yarın başlayacağı FIBA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon yer alan 5 Türk takımından 4'ü daha önce Türkiye'yi organizasyonda temsil etti.

TOFAŞ'ın A, Pınar Karşıyaka'nın B, Galatasaray Nef'in C, Bahçeşehir Koleji'nin D ve Darüşşafaka'nın E Grubu'nda yer alacağı FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Bahçeşehir Koleji dışındaki takımlar daha önce organizasyonda yer aldı.

Türk takımları iki kez finale yükseldi

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde şimdiye kadar 6 sezonda 2 Türk takımı finale kadar yükselmesine rağmen kupaya uzanamadı.

Organizasyonun ilk yılında 2016-2017'de İspanyol Tenerife'ye mağlup olan Banvit ve 2020-2021'de yine İspanya'dan Hereda San Pablo Burgos'a yenilen Pınar Karşıyaka başarılarını kupayla taçlandıramadı.

Türk ekiplerinin performansı

Bu sezona kadar elemeler dahil toplam 10 Türk ekibinin mücadele ettiği şampiyonada 73 müsabakayla en fazla maça çıkan Türk takımı konumundaki Beşiktaş'ı 70 karşılaşmayla Banvit/Teksüt Bandırma ve 64 maçla Pınar Karşıyaka izledi.

Türk Telekom'un yüzde 65,5 galibiyet oranıyla Türk takımları içinde en başarılı ekip konumunda bulunduğu organizasyonda daha önce eleme turunda yer alan Sakarya Büyükşehir Belediyespor 2 maçını da kaybetti.

Organizasyonda Türk takımlarının performansları ve galibiyet yüzdeleri şöyle:

İlk hafta programı

Türk takımlarından Darüşşafaka ilk maçını yarın İsrail deplasmanında Hapoel Jerusalem ile oynayacak.

Diğer Türk ekiplerinden Pınar Karşıyaka, 4 Ekim Salı günü Yunanistan'dan AEK'yi konuk ederken aynı gün TOFAŞ Ucam Murcia deplasmanında galibiyet arayacak.

Bahçeşehir Koleji 5 Ekim Çarşamba günü Bosna Hersek'ten Igokea m:tel'i İstanbul'da ağırlarken Galatasaray Nef de Belçika'da Filou Oostende ile karşılaşacak.

AA

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