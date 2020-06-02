FIFA'dan Floyd uyarısı

FIFA, GEORGE FLOYD'UN ABD’DE POLİS TARAFINDAN ÖLDÜRÜLMESİNE SAHADA TEPKİ GÖSTEREN FUTBOLCULARA CEZA VERİLMEMESİ İÇİN ÇAĞRIDA BULUNDU.

FIFA, ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde siyahi George Floyd'un polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesine sahada tepki gösteren futbolculara ceza verilmemesi için kulüplere ve organizatörlere çağrıda bulundu. Yapılan açıklamada, futbol paydaşlarının yaşanan durumun trajik yönünü göz ardı etmemesi gerektiği belirtilerek, "FIFA, konunun ne kadar hassas olduğunun farkında. George Floyd'un başına gelen trajik olay nedeniyle ona sahada destek vermek isteyen futbolcuların endişelerini de anlıyor." ifadeleri kullanıldı. Kulüplere ve organizatörlere seslenen FIFA, "Oyunun kuralını belirleyen ve yöneten tarafların, futbolculara ceza verilmesi konusu gündeme geldiğinde ortak sağduyu ve olayın içeriğinin hassaslığını göz önüne almasını istiyoruz." uyarısında bulundu. Floyd'un öldürülmesine birçok yıldız futbolcu sahada tepki göstermişti. Borussia Dortmund'da forma giyen İngiliz futbolcu Jadon Sancho, Paderborn ile oynadıkları lig maçında attığı gol sonrası formasının altına giydiği ve üzerinde "George Floyd için adalet" yazan tişörtü kameralara göstermiş ve formasını çıkardığı için sarı kartla cezalandırılmıştı.

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