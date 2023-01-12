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13 OCAK 2023 CUMA - YIL: 53

FIFA En İyiler Ödülleri'nin adayları belli oldu

12 Ocak 2023, Perşembe 21:00
FIFA'dan yapılan açıklamaya göre futbolda 2021-2022 sezonunun en başarılı isimleri, milli takımların teknik direktör ve kaptanları, basın mensupları ve halkın katılımıyla yapılan oylama sonucu belirlenecek.

Bugün başlayan oylama, 3 Şubat'ta tamamlanacak. Daha sonra her kategoride üçer finalist belirlenecek ve kazananlar 27 Şubat'ta açıklanacak.

Bu arada İtalyan futbolcu Mario Balotelli'nin Adana Demirspor formasıyla 22 Mayıs 2022'de Göztepe'ye attığı gol, FIFA Puskas Ödülü'nün adayları arasında yer aldı.

Aday gösterilen isimler şöyle:

En iyi erkek futbolcu

Julian Alvarez (Manchester City)

Jude Bellingham (Borussia Dortmund)

Karim Benzema (Real Madrid)

Kevin De Bruyne (Manchester City)

Erling Haaland (Manchester City)

Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain)

Robert Lewandowski (Barcelona)

Sadio Mane (Bayern Münih)

Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain)

Lionel Messi (Paris Saint-Germain)

Luka Modric (Real Madrid)

Neymar (Paris Saint-Germain)

Muhammed Salah (Liverpool)

Vinicius Junior (Real Madrid)

Erkek futbolunda en iyi teknik direktör

Carlo Ancelotti (Real Madrid)

Didier Deschamps (Fransa Milli Takımı)

Pep Guardiola (Manchester City)

Walid Regragui (Fas Milli Takımı)

Lionel Scaloni (Arjantin Milli Takımı)

En iyi erkek kaleci

Alisson Becker (Liverpool)

Yassine Bounou (Sevilla)

Thibaut Courtois (Real Madrid)

Ederson (Manchester City)

Emiliano Martinez (Aston Villa)

En iyi gol

Mario Balotelli, Amandine Henry, Theo Hernandez, Alou Kuol, Kylian Mbappe, Francisco Gonzalez Metilli, Marcin Oleksy, Salma Paralluelo, Richarlison, Alessia Russo, Dimitri Payet

En iyi taraftar

Abdullah Al Salmi (Saudi Arabistan), Arjantin Milli Takımı, Japonya Milli Takımı

AA

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