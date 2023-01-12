FIFA En İyiler Ödülleri'nin adayları belli oldu

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre futbolda 2021-2022 sezonunun en başarılı isimleri, milli takımların teknik direktör ve kaptanları, basın mensupları ve halkın katılımıyla yapılan oylama sonucu belirlenecek.

Bugün başlayan oylama, 3 Şubat'ta tamamlanacak. Daha sonra her kategoride üçer finalist belirlenecek ve kazananlar 27 Şubat'ta açıklanacak. Bu arada İtalyan futbolcu Mario Balotelli'nin Adana Demirspor formasıyla 22 Mayıs 2022'de Göztepe'ye attığı gol, FIFA Puskas Ödülü'nün adayları arasında yer aldı. Aday gösterilen isimler şöyle: En iyi erkek futbolcu Julian Alvarez (Manchester City) Jude Bellingham (Borussia Dortmund) Karim Benzema (Real Madrid) Kevin De Bruyne (Manchester City) Erling Haaland (Manchester City) Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain) Robert Lewandowski (Barcelona) Sadio Mane (Bayern Münih) Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain) Lionel Messi (Paris Saint-Germain) Luka Modric (Real Madrid) Neymar (Paris Saint-Germain) Muhammed Salah (Liverpool) Vinicius Junior (Real Madrid) Erkek futbolunda en iyi teknik direktör Carlo Ancelotti (Real Madrid) Didier Deschamps (Fransa Milli Takımı) Pep Guardiola (Manchester City) Walid Regragui (Fas Milli Takımı) Lionel Scaloni (Arjantin Milli Takımı) En iyi erkek kaleci Alisson Becker (Liverpool) Yassine Bounou (Sevilla) Thibaut Courtois (Real Madrid) Ederson (Manchester City) Emiliano Martinez (Aston Villa) En iyi gol Mario Balotelli, Amandine Henry, Theo Hernandez, Alou Kuol, Kylian Mbappe, Francisco Gonzalez Metilli, Marcin Oleksy, Salma Paralluelo, Richarlison, Alessia Russo, Dimitri Payet En iyi taraftar Abdullah Al Salmi (Saudi Arabistan), Arjantin Milli Takımı, Japonya Milli Takımı AA

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