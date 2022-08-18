"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 AĞUSTOS 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Fransa'daki sulama yasağı birçok maçın iptal edilmesine sebep olabilir

18 Ağustos 2022, Perşembe 01:26
Fransa'da kuraklık kaynaklı su sıkıntısı nedeniyle golf sahalarının belli bölümleri hariç yeşil alanlara yönelik sulama yasağı futbol sahalarının kurumasına neden oldu. Statlar karşılaşmaya elverişsiz hale gelirse birçok futbol maçı iptal edilebilir.

Fransız basınındaki haberlere göre, Villeperdue Valiliğinin su kıtlığı nedeniyle yaz başından itibaren uygulamaya koyduğu futbol sahalarının sulanmasına yönelik yasak, kentin futbol kulüplerini zora soktu.

Villeperdue Futbol Kulübü'nün 28 Ağustos'ta Fransa Kupası ikinci turunda mücadeleye çıkacak olması belediyeyi ve kulüp yöneticilerini endişelerini artırdı.

Villeperdue Belediye Başkanı Frederic Dupey, Europe 1 radyosuna yaptığı açıklamada, sıkıntıyı gidermenin yollarını aradıklarını söyledi.

"Halihazırda uygun bir futbol sahamız var ama otları tamamen kurudu ve sarardı." diyen Dupey, futbolcuların yaralanmasını önleyen yumuşak çim tabakasının kuruması durumunda alttaki sert toprak tabakasının büyük sakatlıklara yol açabileceği uyarısında bulundu.

Dupey, sentetik çim önerisinin bu durumda uygulanamayacağını, tek çözümün Valiliğin sulama yasağını kaldırması olduğunu belirterek, sentetik çimli sahaların komşu kentlerde bulunduğunu ancak kulübün bu çimlerde oynamaya sıcak bakmayacağını dile getirdi.

Birçok maç iptal edilebilir

Sulama yasağı nedeniyle futbol sahalarının elverişsiz hale gelmesi futbolseverleri ve kulüpleri endişelendirirken ülkedeki birçok futbol karşılaşması iptal edilme riski taşıyor.

France 3'ün haberine göre, Sarthe kentinde bu nedenle birçok karşılaşmanın yapılamaması durumu söz konusuyken La Vendee ve Maine-et-Loire bölgeleri için de durum kritik.

Öte yandan sentetik çimlerin maliyetinin 800 bin ila 1 milyon avro arasında olması nedeniyle kulüpler bu seçeneğe sıcak bakmıyor.

Ayrıca "zenginlerin sporu" olarak görülen golf için sahaları sulamada toleranslı davranılması ülkede tepkilere yol açtı.

Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı Fransa'da sulama yasağından dolayı fidanların kuruduğunu belirterek golf sahalarının sulanmasına izin verilmesini eleştirdi.

Ülkede su kullanımında tasarruf tedbirlerine gidildi

İklim değişimi nedeniyle rekor seviyelere çıkan hava sıcaklığının Fransa'da su kıtlığına yol açması nedeniyle birçok akarsu yatağı kurudu.

Kuraklık nedeniyle yeşil alanların ve bahçelerin sulanmasının yasaklanması dahil su kullanımında bir dizi tasarruf tedbirlerine gidildi.

AA

Okunma Sayısı: 143
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Cezayir’deki yangınlarda 26 kişi öldü

    Üniversitelileri daha zor günler bekliyor

    DSÖ: Maymun çiçeği vakaları yüzde 20 arttı

    'İsrail'e büyükelçi atanması konusunda gerekli adımları en kısa sürede atacağız'

    İngiltere'de şimdi de kanalizasyon kirliliği alarmı

    Şehit Enes Gazi Özdemir dualarla ebedi yolculuğuna uğurlandı

    İngiliz turist Müslüman olarak ''Muhammed'' ismini aldı

    Tarım Kredi borçlusundan çağrı

    Yüzde 66.4: Parlamenter sistem

    Karpuz tarlada çürüyor

    Deprem güçlendirme ihalelerine iptal

    Çavuşoğlu: Tel Aviv'e büyükelçi atama kararı aldık

    Pakistan'da sel felaketi

    Kısa vadeli dış borç arttı

    Tayland'ın güneyinde isyancılar harekete geçti

    İsrail, 1'i çocuk 3 Filistinliyi daha gerçek mermiyle yaraladı

    17 Ağustos 1999'da vefat edenler hasret ve dualarla yad edildi

    Şanlıurfa sınırında yaralanan Sözleşmeli Er Enes Gazi Özdemir şehit oldu

    Fenerbahçe, Kupa 2'deki 127. maçında Austria Wien karşısında

    Avrupa, tarihi doğal gaz kriziyle karşı karşıya

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    O depremden 23 yıl sonra
    Ahmet BATTAL

    Başörtüsü ve Üstünlerin nötralitesi
    Genel

    Üniversitelileri daha zor günler bekliyor
    Süleyman KÖSMENE

    Kıyamet kâfirin başına kopar
    M. Latif SALİHOĞLU

    Rûhun tefekkürle teneffüsü
    Misbah ERATİLLA

    “Nurun asıl avukatı” Ahmet Feyzi Kul
    Faruk ÇAKIR

    Simit hesabı yapanlar
    Mikail YAPRAK

    Müsbet Avrupa ve biz

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.