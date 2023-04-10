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10 NİSAN 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Fransa'nın iftarda maçlara ara verilmesini yasaklaması kararına tepki

10 Nisan 2023, Pazartesi 11:56
Fransa Futbol Federasyonunun (FFF), Müslüman futbolcular için iftarda maçlara ara verilmesini yasaklaması tepkiye yol açtı.

FFF, Federal Hakemler Komisyonu (CFA) aracılığıyla 30 Mart'ta hakemlere elektronik posta göndererek, Müslüman futbolcuların oruçlarını açması için maçlara ara verilmemesini istedi ve aykırı davrananların ceza alabileceği uyarısında bulundu.

Elektronik postanın detaylarının basın ve sosyal medyada yer almasının ardından toplumun çeşitli kesimlerinden bu karara tepki gösterildi.

PSG taraftarları, "Bir hurma, bir bardak su, oldu FFF'nin kabusu" yazılı pankart açtı

Fransa Ligue 1'in lideri Paris Saint-Germain'in (PSG), 2 Nisan’da Olimpik Lyon'u ağırladığı maç öncesi PSG taraftar grubu Paris Ultra Kolektifi, Müslüman futbolculara yönelik bu adımı, açtıkları "Bir hurma, bir bardak su, oldu FFF'nin kabusu" yazılı pankartla protesto etti.

İngiltere Premier Lig takımı Aston Villa'da oynayan Fransız futbolcu Lucas Digne ise Instagram hesabında "2023'te kararlar nedeniyle bir maçı 20 dakika durdurabiliriz ama su içmek için bir dakika durduramayız." yazısını paylaşarak FFF'nin bu kararını eleştirdi.

İngiltere ve Fransa kıyaslaması

Paris sokaklarında gençlere FFF'nin söz konusu adımı soruldu.

Parisli Noam Placide, Fransa'yı bu konuda diğer ülkelerle kıyaslayarak, İngiltere'de futbolculara iftar için maçlarda zaman ayrıldığını anımsattı.

Placide, 90 dakikalık bir maçta iftarlarını açmak için futbolculara zaman verilebileceğini ifade ederek, bunun oyuncuların sahaya daha güçlü dönmelerini sağlayacağını savundu.

"90 dakikalık maçta bir dakika bir şey değil"

Bir diğer Paris sakini Sabrina Khelfallah ise FFF'nin futbolculara iftar için maç sırasında ara verilmesini istememesine anlam veremediğini belirterek, bunun sadece maçta 1 dakikaya mal olacağını, ardından maça kalındığı yerden devam edilebileceğine dikkati çekti.

Khelfallah, FFF'ye bu konuda katılmadığını dile getirerek, "İzin vermeleri gerekir, 90 dakikalık maçta bir dakika bir şey değil." dedi.

İspanya'da iftar için maçlara ara veriliyor

Paris'e turistik seyahat için gelen Fas asıllı İspanyol Ismail Enjri (20), İspanya'da amatör ligde futbol oynadığını söyledi. Enjri, İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) ve ülkesinin amatör liginde iftarını açabilmeleri için Müslüman futbolculara zaman verildiğini anlattı.

Fransa'da La Liga'dakinden daha fazla Müslüman futbolcu olduğunu anımsatan Enjri, FFF'nin iftar için maçlara ara verilmemesini istemesine ilişkin "Bir Müslüman olarak, haksızlık bu." yorumunu yaptı.

AA

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