"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 ARALIK 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Fransa, rahat bir şekilde çeyrek finale yükseldi

04 Aralık 2022, Pazar 23:59
2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fransa, son 16 turu maçında Polonya'yı 3-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. "Horozlar", çeyrek finalde İngiltere-Senegal maçının galibiyle 10 Aralık Cumartesi günü karşı karşıya gelecek.

Al Thumama Stadı'ndaki mücadelenin ilk bölümünde Fransa oyunun kontrolünü ele geçirdi. Fransızlar, sağda Dembele ve solda Mbappe ile şekillenen ataklarla Polonya kalesinde gol aradı.

Fransa'da 13. dakikada Tchouameni kaleyi cepheden gördüğü pozisyonda çok sert vurdu, kaleci Szczesny meşin yuvarlağı kornere çeldi. Polonya ise 21. dakikada Lewandowski ile Fransa kalesini yokladı. Lewandowski ceza yayı önünden şutunu çekti, top az farkla yandan auta çıktı.

Karşılaşmanın 38. dakikasında Polonya gole çok yaklaştı. Bereszynski sol kanattan ceza sahasına girdi, altıpas önüne yerden gönderdiği topa Zielinski gelişine vurdu, meşin yuvarlak kaleci Lloris'ten döndü, Zielinski bir kez daha vurdu, bu kez top Hernandez'den döndü. Tehlikenin devam ettiği pozisyonda top son kez Frankowski'ye geldi. Bu oyuncunun sert şutunda, Varane çizgi üzerinde golü önledi.

Fransa 44. dakikada öne geçti. Mbappe'nin ara pasıyla Giroud, Polonya ceza sahasında topla buluştu. Giroud'un köşeye şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

Fransa, ikinci yarıya da hızlı başladı. Polonya ceza sahası önünde topla buluşan Mbappe'nin sert şutunda, Krychowiak'a çarpan top yön değiştirdi ve az farkla direğin yanından auta çıktı. 

Mbappe, aradığı golü 74. dakikada attı. Sağ kanattan ilerleyen Dembele'den pasını alan Mbappe, ceza sahasına girdi. Mbappe'nin sol çaprazdan sert şutunda, top fileleri havalandırdı: 2-0.

Fransız yıldız Mbappe, 90+1. dakikada bir gol daha attı. Sol kanattan gelişen atakta Thuram'dan pası alan Mbappe, ceza sahasına girdi, sol çaprazdan ters köşeye sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Szczesny'nin müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 3-0.

Polonya'nın tek golü ise 90+9. dakikada penaltı atışında Lewandowski'den geldi.

Mbappe 5. golünü attı

Fransa'nın yıldız oyuncusu Kylien Mbappe, Polonya karşısında 2 gol atarak turnuvadaki gol sayısını 5'e yükseltti.

Mbappe, Katar 2022'deki gol krallığı yarışında da ilk sırada yer aldı.

Rusya 2018'de de 4 gol atan Mbappe, Dünya Kupalarındaki toplam gol sayısını 9'a çıkardı. 

Fransa'nın en golcüsü Giroud

Fransa'yı Polonya karşısında 1-0 öne geçiren golü atan Olivier Giroud, 'Fransa Milli Takımı'nın en golcü oyuncusu' unvanının sahibi oldu.

Bu karşılaşma öncesinde Thierry Henry ile birlikte 51'er golü bulunan Giroud, gol sayısını 52'ye yükseltti ve bu alanda zirvenin tek sahibi oldu.

Lloris, Thuram'ın rekoruna ortak oldu

Polonya karşılaşmasıyla 142. milli maçına çıkan Hugo Lloris, Fransa Milli Takımı formasını en fazla giyen oyuncu rekoruna ortak oldu.

Lloris, Fransa Milli Takımı formasını 142. kez giyerek Lillian Thuram'ın rekorunu egale etti.

Al Thumama Stadı'ndaki mücadeleyi 40 bin 989 kişinin izlediği açıklandı.

AA

Okunma Sayısı: 206
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Demokrasi ve zenginlik için hürriyet şart

    Sıfır ÖTV senaryosu

    Gözler kasım ayı enflasyon verilerinde

    Fransa, rahat bir şekilde çeyrek finale yükseldi

    Endonezya'da alarm durumu devam ediyor

    İsrail Devleti ile normalleşmenizin nedeni nedir?

    Dövizdeki artış yayınevlerini de vurdu

    Babacan: Amacımız Türkiye’yi de kazanmak

    Tesla, Çin'deki 400 binden fazla otomobilini geri çağırdı

    Kahve lüks oldu

    Düzce'de eğitime yarın yeniden başlıyor

    Tahıl koridoruyla 13 milyon ton tahıl taşındı

    İslamofobi yüksek seviyede

    Düzce'de yıkım işlemleri sürüyor

    Engelliler için beyin çipi

    Aykaç’a istifa çağrısı

    İngiltere'de "Strep A" enfeksiyonu nedeniyle 6 çocuk öldü

    Endonezya'da Semeru Yanardağı sebebiyle alarm seviyesi en yüksek düzeyde!

    İran'da 4 kişi "İsrail istihbaratıyla iş birliği yapmakla" suçuyla idam edildi

    En Çok Okunanlar

    M. Said ZEKİ

    Kıyamet öncesi tuhaf zamanlar...
    Yeni Asya'dan Size

    “Yeni Asya hep istikamet üzereymiş”
    Şükrü BULUT

    Muhalefetin hedefi iktidardan öte, demokrasidir…
    Genel

    Sıfır ÖTV senaryosu
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Hediye Ballıkaya

    En yakın arkadaşımız
    Risale-i Nur'dan

    Beşeriyetin hakikî saadeti Kur’ân’a ittiba ile mümkün
    Süleyman KÖSMENE

    Siyasi otoritenin dini otorite haline gelmesi
    Mehmet KARA

    “Revize edilmeli” mi?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.