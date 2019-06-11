Futbol dünyasını hareketli bir transfer dönemi bekliyor

Yeni sezon için kadrolarını güçlendirme çalışmalarına başlayan ve gözünü serbest oyuncu piyasasına çeviren kulüpleri hareketli bir transfer dönemi bekliyor.

Avrupa liglerinde sezonun bitmesiyle başlayan transfer çalışmalarında gözler, kulübüyle kontratı biten önemli futbolculara çevrildi.

Yeni sezon için kadrolarını güçlendirme çalışmalarına başlayan ve gözünü serbest oyuncu piyasasına çeviren kulüpleri hareketli bir transfer dönemi bekliyor.

Sezon sonu itibariyle serbest kalan futbolcuların arasında, Paris Saint-Germain'den Gianluigi Buffon, Adrien Rabiot, Dani Alves, Marsilya'dan Mario Balotelli, Barcelona'dan Thomas Vermaelen, Atletico Madrid'den Diego Godin, Filipe Luis, Juanfran, Bayern Münih'ten Franck Ribery, Arjen Robben, Manchester United'dan Ander Herrera, Juan Mata, Porto'dan Yacine Brahimi, Hector Herrera, Arsenal'den Danny Welbeck, Nacho Monreal gibi birçok önemli ismin bulunması kulüplerin iştahını kabartıyor.

En değerlileri Rabiot ve Herrera

Transfer piyasasının nabzını tutan Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre, serbest kalan futbolcular arasında en değerlisi 35 milyon avro piyasa değeriyle geçtiğimiz sezon Paris Saint-Germain'de forma giyen Adrien Rabiot.

24 yaşında olmasına rağmen alt yapısından geldiği Fransız kulübü ile 5'i Fransa lig şampiyonluğu olmak üzere toplamda 18 kupa kazandı.

Fransız futbolcunun ardından, 28 milyon avro değerle Ander Herrera, 25'er milyon avro değerle Diego Godin ve Juan Mata, 22 milyon avro değerle Hector Herrera ve 21 milyon avro değerle Yacine Brahimi dikkati çekiyor.

Emektar stoperler serbest kaldı

Uzun yıllar aynı takıma hizmet eden ve sözleşme yenilemeyen dünyaca ünlü defans oyuncularından Chelseali Gary Cahill ve Atletico Madridli Diego Godin yeni takımlarına katılmak için gün sayıyor.

Chelsea ile bir Şampiyonlar Ligi, iki UEFA Avrupa Ligi ve iki de Premier Lig şampiyonluğu bulunan 33 yaşındaki İngiliz futbolcu Cahill, 2017 yılından beri takım kaptanlığını üstleniyordu.

Godin'in ise Madrid ile bir La Liga, iki UEFA Avrupa Ligi, üç UEFA Süper Kupası bulunuyor. Takımıyla iki kez Şampiyonlar Ligi finaline çıkan 33 yaşındaki Uruguaylı, iki finalde de galibiyet yüzü göremedi.

Bayern'de Robben-Ribery dönemi bitiyor

Bayern Münih'in son 10 yılındaki başarılarının altında imzaları olan 35 yaşındaki Arjen Robben ve 36 yaşındaki Franck Ribery'nin sözleşmeleri haziran ayının sonunda bitecek ve iki futbolcu serbest kalacak.

İlerlemiş yaşlarına rağmen birçok kulübün transfer listesinde yer alan deneyimli futbolculardan Robben ve Ribery 4 milyon avro piyasa değerleriyle sözleşmesi biten futbolcular arasında ön plana çıkıyor.

Transfer yasağı olan Chelsea, futbolcularını bırakmıyor

Transfer kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle iki dönem transferden men cezası alan İngiliz ekibi Chelsea yıldız futbolcularını bırakmak istemiyor.

Daha önce Brezilyalı David Luiz ile sözleşme yenilediğini duyuran "Maviler", sözleşmeleri bitecek olan futbolculardan Fransız golcü Olivier Giroud ve Arjantinli kaleci Willy Caballero'nun sözleşmelerini 1 yıl daha uzattı.

Şampiyonlar Ligi finalistlerinden 5 isim

UEFA Şampiyonlar Ligi finaline adını yazdıran ekipler Liverpool ve Tottenham'dan toplamda 5 futbolcu serbest kalıyor.

Kupayı kazanan Liverpool'da İngiliz oyuncular, Daniel Sturridge, Connor Randall ile İspanyol sağ bek Alberto Moreno, Tottenham'da ise İspanyol golcü Fernando Llorente ile Hollandalı kaleci Michel Vorm sözleşmesi biten futbolcular arasında.

Bu oyuncuların hiçbiri finalde ilk 11'lerde yer almazken, Llorente oyuna sonradan dahil olmuştu.

Adları Türk kulüpleriyle anılanlar

Geçmiş transfer dönemlerinde adları Galatasaray'la anılan İngiliz futbolcular Gary Cahill, Danny Welbeck ve İtalyan Mario Balotelli sezonun bitmesiyle takımlarından ayrılıyor.

Galatasaray'ın, daha önce Beşiktaş forması da giyen, Fulham ile sözleşmesi sona eren Ryan Babel ile ilgilendiği iddia ediliyor.

Alman Max Kruse, Cezayirli Yacine Brahimi, Kolombiyalı Cristian Zapata ise bu sezon Fenerbahçe ile adları anılan serbest futbolcular arasında yer alıyor.