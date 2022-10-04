"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 EKİM 2022 SALI - YIL: 53

"Futbola elveda demenin zamanı geldi''

04 Ekim 2022, Salı 10:11
Amerikan 1. Futbol Ligi (MLS) takımlarından Inter Miami'de forma giyen Arjantinli yıldız futbolcu Gonzalo Higuain, sezon sonunda emekliye ayrılacağını açıkladı.

Düzenlediği basın toplantısında gözyaşları içinde emeklilik kararını duyuran 34 yaşındaki futbolcu, "Futbola elveda demenin zamanı geldi. Bunu kulübüme 3-4 ay önce söylemiştim, 1-2 gün içinde alınan bir karar değil." dedi.

Uzun yıllardır futbolun içinde olduğunu kaydeden Higuain, "Buraya ilk geldiğimde, futboldan büyük keyif alıyordum. Kariyerimin en iyi dönemlerinden birini, burada yaşadım ama o zamanlar, kariyerimin başka bir dönemindeydim. Şimdi, bu oyunu oynarken attığım gollerden aldığım keyif gibi, her zaman hayal ettiğim emekliliği bekliyorum." diye konuştu.

River Plate'te başladığı futbol kariyerinde Real Madrid, Napoli, Juventus, Milan ve Chelsea gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde görev alan Gonzalo Higuain, 2020 yılında Inter Miami'ye transfer olmuştu.

Kulüp kariyerinde 707 karşılaşmada 333 kez ağları sarsan Gonzalo Higuain, 75 maçta görev aldığı Arjantin Milli Takımı'nda ise 31 gole imza attı.

AA

Okunma Sayısı: 286
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Köln'de hoparlörden okunacak ezan heyecanı

    On binlerce Rus vatandaşı seferberlikten sonra Kazakistan’a giriş yaptı

    'Ian Kasırgası'nın maliyeti 100 milyar doların üzerinde'

    İspanya'da ilk kez insanda kuş gribi tespit edildi

    6 aylık ateşkesin sona erdiği Yemen'deki taraflara çağrı

    İngiltere'ye doğal gaz uyarısı: Bu kış zor geçecek

    Trump'a yeni suçlama

    BM: İsviçre'de sistematik ırkçılık sorunu var

    9 yılda yaklaşık 25 bin düzensiz göçmen Akdeniz'de öldü

    Guterres: İklim kaosu dörtnala ilerliyor

    İspanya - Sevilya'da temel ihtiyaçlar dışında su kullanımı yasaklandı

    Meteoroloji'den yurt geneline yağış uyarısı

    Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandıracağız

    Ukrayna: Rusya hastaneyi vurdu

    Dışişleri Bakanlığı: ABD'nin GKRY'yi ortak askeri programa dahil etmesini şiddetle kınıyoruz

    Batı Şeria'nın tamamında Filistinli tutukluların ziyaretleri iptal edildi

    Yaşlı ülke olduk

    Çakırözer: Sansür yasasına izin vermeyeceğiz

    Sebze ve meyve fiyatları 7 yılın rekorunu kırdı

    TÜİK: 83.45; ENAG: 186,27

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    OHAL raporundan bazı sorular
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Süleyman KÖSMENE

    Sakal üzerine
    Muzaffer KARAHİSAR

    Efendimiz (asm)
    Prof. Dr. İlyas Üzüm

    İran’da başörtüsü zorunluluğu ve gelişen protestoların düşündürdükleri
    Ahmet BATTAL

    Yol denetimleri
    Risale-i Nur'dan

    Din, resmî muamelât suretine sokulmaz
    M. Latif SALİHOĞLU

    Harp belâsı istenilmez

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.