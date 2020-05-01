Futbolcular korkuyor

İngiltere PREMİER LİG’DE Manchester City'de forma giyen Arjantinli golcü futbolcu Sergio Agüero, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle birçok futbolcunun korku yaşadığını belirtti.

Agüero, "Semptom göstermeyen ancak hastalığı taşıyan insanlar var. Haberiniz bile olmadan virüsü kapmış olabiliyorsunuz” dedi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen Sergio Agüero, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle birçok futbolcunun korku yaşadığını belirtti. Agüero, Arjantin basınına yaptığı açıklamada, antrenmanlara başlayacakları yönünde kendilerine bilgi verildiği ancak maçlara ne zaman başlayacaklarının kesinleşmediğini kaydetti. Sosyal izolasyona dikkat ettiğini belirten 31 yaşındaki oyuncu, "Semptom göstermeyen ancak hastalığı taşıyan insanlar var. Haberiniz bile olmadan virüsü kapmış olabiliyorsunuz. Futbolcuların birçoğu korkuyor çünkü çocukları ve aileleri var." ifadelerini kullandı. Futbola döndüklerinde çok dikkatli olmaları gerektiğini belirten Arjantinli yıldız, "Birisi hastalandığında hemen 'orada ne oluyor' diye düşüneceğiz. Oldukça gergin bir ortam olacak. Umarım en kısa zamanda aşı bulunur ve bütün bunlar sona erer." yorumunu yaptı.

SAHA İÇİNDE GERGİN OLACAĞIZ

31 yaşındaki Arjantinli yıldız oyuncu Sergio Agüero, "Birisi hastalandığında hemen 'orada ne oluyor' diye düşüneceğiz. Oldukça gergin bir ortam olacak. Umarım en kısa zamanda aşı bulunur ve bütün bunlar sona erer." yorumunu yaptı.

***

Tottenham teknik direktörü Jose Mourinho: LİGLER DEVAM ETMELİ

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ın teknik direktörü Jose Mourinho, koronavirüs salgını sebebiyle iptal edilen liglerin devam etmesi gerektiğini söyledi.

İngiliz SkySports'a açıklamalarda bulunan Portekizli teknik adam, "Eğer sezonun kalan 9 maçını oynarsak hepimiz için iyi olacak. Futbol için, Premier Lig için iyi olacak." ifadelerini kullandı. Futbolu çok özlediğini söyleyen 57 yaşındaki Mourinho, "Ama normal hayatı ve her gün yaptığımız şeyleri daha çok özledim. Futbol bu hayatın sadece bir parçası. Sabırlı olmak zorundayız, bu hepimizin içinde olduğu bir savaş." şeklinde konuştu. Maçlara seyircilerin alınmayacağı sorusunu cevaplayan Mourinho, şu görüşleri paylaştı: "Maçları seyircisiz oynasak bile ben seyircisiz olduğunu kabul etmem. Futbol hiçbir zaman seyircisiz oynanmaz. Kameraların olması milyonlarca insanın maçı izlediğini gösterir. Kısacası eğer seyircisiz bir stada adım atarsak, o stadın seyircisiz olmadığını bileceğiz."