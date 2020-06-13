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14 HAZİRAN 2020 PAZAR - YIL: 51

Futbolda kayıp büyük

13 Haziran 2020, Cumartesi 17:00
FRANSIZ TEKNİK ADAM ARSENE WENGER, KOVİD-19 SALGINI NEDENİYLE FUTBOLUN DÜNYADAKİ GELİR KAYBININ 10-14 MİLYAR STERLİN OLACAĞINI SÖYLEDİ.

SALGININ BÜYÜK TAKIMLARDAN ZİYADE KÜÇÜK ÖLÇEKLİ KULÜPLERİ ETKİLEYECEĞİNİ İFADE EDEN WENGER, “İNGİLTERE'DE ALT LİGLER ÖLÜYOR” ŞEKLİNDE KONUŞTU.

FIFA'nın global futbol geliştirme sorumlusu Arsene Wenger, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle futbolun dünyadaki gelir kaybının 10-14 milyar sterlin olacağını söyledi.

Wenger, beIN Sports'a yaptığı açıklamada, kulüplerin zor bir dönemden geçeceğini belirterek, "Gelirlerin yüzde 20 oranında azalacağını hesapladık. Futbolun kaybedeceği miktar yaklaşık 10-14 milyar sterlin arasında olacak." ifadelerini kullandı.

Futbolcu ödemelerinin kulüp giderlerinin çoğunluğunu oluşturduğunu kaydeden Fransız futbol adamı, bu sistemin değişmesi gerektiğini ifade etti.

Koronavirüs salgınının büyük takımlardan ziyade küçük ölçekli kulüpleri etkileyeceğini dile getiren Wenger, "Örneğin İngiltere'de alt ligler ölüyor. Ben Premier Lig hakkında endişelenmiyorum, onlar kurtulacaktır." yorumunu yaptı. Dünyadaki ırkçılık tartışmalarına da değinen Wenger, futbolun özü itibarıyla ırkçılık karşıtı olduğunu savunarak, "Çünkü biliyorsunuz ki İngiltere Kralı'nın oğlu da olsanız, siyah, beyaz veya kırmızı da olsanız önemli değil. Eğer iyiyseniz, oynarsanız." değerlendirmesinde bulundu.

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