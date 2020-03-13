Gabon'da da ilk koronavirüs tespit edildi

Afrika ülkesi Gabon'da ilk defa yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiği bildirildi.

Hükümet Sözcüsü ve İletişim Bakanı Edgard Anicet Mboumbou Miyakou, yaptığı açıklamada, Fransa'nın Bordeaux kentinden 8 Mart'ta gelen 27 yaşındaki Gabon vatandaşında yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığını bildirdi. Miyakou, hastanın karantinaya alınarak tedavisine başlandığını ifade etti. Öte yandan ülkede, 30 kişinin de koronavirüs şüphesiyle gözlem altında tutulduğu belirtiliyor. Afrika kıtasında Gabon'un yanı sıra, Fildişi Sahili, Gana, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Burkina Faso, Mısır, Cezayir, Nijerya, Senegal, Kamerun, Tunus, Güney Afrika ve Fas’ta da Kovid-19 vakaları görüldü. Kıtadaki toplam 135 koronavirüs vakasının 3’ü ölümle sonuçlandı. AA

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