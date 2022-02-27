Galatasaray, 2 kez geri düşmesine rağmen 3 puanı kazandı

Süper Lig'in 27. haftasındaki Galatasaray, konuk ettiği Çaykur Rizespor'u, 2 kez geri düşmesine rağmen 4-2 yendi.

2. dakikada Çaykur Rizespor'da ceza sahası içinde Holmen'e baskı yapan Berkan'dan seken top yükseklik kazanarak altıpas gerisindeki Mustafa Muhammed'e geldi. Bu oyuncu uygun durumda topu kontrol etmekte zorlanınca şut açısını kaybetti. Mısırlı golcü, pasını sağındaki Emre Kılınç'a verdi. Emre'nin uzak köşeye plase vuruşunda top üstten auta çıktı.

5. dakikada sağ kanatta taç çizgisine yakın bölgede topla buluşan Mustafa Muhammed, meşin yuvarlağı ceza sahasına gönderdi. Kaleye yönelen top, üst direkten oyun alanına döndü.

8. dakikada Çaykur Rizespor, Gedson Fernandes'in şık golüyle öne geçti. Sol kanattan ceza sahası yan çizgisi ile taç çizgisinin arasındaki bölgeden kazanılan serbest vuruşta topun başına Fernandes geçti. Dar açıya rağmen doğrudan kaleyi düşünen Portekizli orta saha oyuncusunun vuruşunda kaleci Pena'yı geçen meşin yuvarlak uzak köşeden iki direğin birleştiği yerden ağlara gitti: 0-1.

10. dakikada Cicaldau'nun sağ çaprazdan doğrudan kaleye gönderdiği serbest vuruşta, kaleci Tarık Çetin soluna uzanarak meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

30. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunda, savunmaya çarpan top az farkla yandan auta çıktı.

40. dakikada Galatasaray beraberliği sağladı. Sol kanatta topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, pasını ceza sahasındaki Berkan Kutlu'ya aktardı. Bu oyuncu, meşin yuvarlağı bekletmeden geriden gelen Van Aanholt'a verdi. Hollandalı sol bekin, ceza sahası dışı sol çaprazda yerden vuruşunda top uzak köşeden ağlarla buluştu: 1-1.

45. dakikada Kerem'in derinlemesine pasıyla ceza sahası içinde buluşan Mustafa Muhammed, meşin yuvarlağı daha uygun durumdaki Berkan'a bıraktı. Bu oyuncunun müsait pozisyondaki şutunda top üstten auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

49. dakikada konuk takım bir kez daha öne geçti. Ceza sahasına gelen yüksek topu Nelsson ile mücadele eden Pohjanpalo kafayla indirdi. Ceza sahası içi sol çaprazda Elabdellaoui'den önce meşin yuvarlağı alan Boyd, bekletmeden yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 1-2.

60. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Van Aanholt'un sert şutunda, kaleci Tarık soluna yatarak meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.

62. dakikada ceza sahası içinde sağdan gelen ortaya yükselen Gomis, kafayla topa müdahale ettikten sonra kaleci Tarık Çetin'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi.

64. dakikada penaltı atışında topun başına geçen Gomis'in vuruşunda, Tarık sağına yatarak meşin yuvarlağın ağlara gitmesine izin vermedi.

68. dakikada Galatasaray bu kez Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesi sonrasında penaltı kazandı. Soldan ceza sahasına girerek son çizgiye inen Kerem Aktürkoğlu, meşin yuvarlağı kaleci Tarık'tan kurtardıktan sonra yerde kaldı. VAR odasında bulunan Alper Ulusoy'un uyarısıyla pozisyonu yeniden inceleyen Ümit Öztürk, penaltıya hükmetti.

70. dakikada penaltıyı kullanan Babel, Tarık ile meşin yuvarlağı ayrı köşelere gönderdi: 2-2.

71. dakikada Boyd'un ceza sahası dışı sol çaprazdan sert şutunda, kaleci Pena direk dibinde güçlükle topu yumrukladı.

72. dakikada Cicaldau'nun sağdan kullandığı kornerde Çaykur Rizespor savunmasının uzaklaştıramadığı top penaltı noktasındaki Marcao'nun önünde kaldı. Brezilyalı savunma oyuncusunun vuruşunda, kaleci Tarık topun ağlara gitmesine engel oldu.

87. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Sol kanatta topu alan Kerem Aktürkoğlu, pasını ceza sahası gerisindeki Van Aanholt'a verdi. Bu oyuncu topu ceza sahasındaki Berkan'a aktardıktan sonra koşusuna devam etti. Seri bir şekilde tek paslarla top Berkan'dan, Feghouli'ye Feghouli'den de koşusunu sürdüren Van Aanholt'a geldi. Altıpasta kaleciyle karşı karşıya kalan Hollandalı oyuncu, plaseyle meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-2.

90+8. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Hızlı gelişen ev sahibi takım atağında Feghouli'nin pasıyla savunma arkasına sarkan Gomis, uzun mesafe topu sürerek kaleci Tarık Çetin'i çalımladı ve meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 4-2.

Golün santrası yapılmadı ve müsabaka sarı-kırmızılı takımın galibiyetiyle sona erdi.

"Bu oyun ve mücadeleye göre maçın sonucunu hak ettiğimizi söyleyemem"

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Nef Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Mağlubiyetin kendilerini üzdüğünü belirten Korkmaz, "Bu oyun ve mücadeleye göre maçın sonucunu hak ettiğimizi söyleyemem. Özellikle ikinci yarı iyi bir oyun ve mücadele vardı. Öne de geçtik. Maçı koparabilirdik ama olmadı. Takımın mücadelesi, özellikle ikinci yarıdaki pas alış verişleri ve kısa bir süre çalışmamıza rağmen hücum opsiyonlarını yapmamız beni mutlu etti. Sonuç mağlubiyet olunca insan üzülüyor ama beni mutlu eden mücadeleci oyun. Bunu devam ettirirsek her maçı kazanmaya adayız." diye konuştu.

Bülent Korkmaz, hakem Ümit Öztürk'ün performansını beğenmediğini dile getirerek, "Yusuf'un bir pozisyonunda itmeye penaltı çalınmadı. Bize bu kadar penaltı veriyor ama Galatasaray'a olsa gösterir miydi? Hakemden memnun değilim. Çok beğendiğim ve sevdiğim bir hakemdi ama memnun değilim. Kararlar her iki tarafa da eşit olmalı ama bu maçta onu görmedim." ifadelerini kullandı.

Geçen sezonun ikinci yarısında Galatasaray'da forma giyen ve bu maçta sarı-kırmızılı taraftarın tepkisiyle karşılaşan Gedson Fernandes ile özel bir görüşme yapıp yapmadığının sorulması üzerine Korkmaz, "Gedson, çok akıllı, iyi ve özel bir oyuncu. Çok da profesyonel. Ona bir şey söylemeye gerek yok. Sahada ne yapması gerektiğini çok iyi biliyor. Çok da iyi oynadı. Kaç tane faul yapıldığını sayamadım. Bazen 'Özel oyuncular korunmalı.' diyorlar. Sahada öyle bir şey yoktu." şeklinde görüş belirtti.

"Bu yolda devam edeceğiz"

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, maçın genelinde istedikleri mücadeleyi sergilediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Biz 1,5 aydır buradayız, sezon öncesi süreç geçirdik gibi. Oyuncularla birbirimize alıştık. Takım, Göztepe maçının ikinci yarısı ile bugünkü maçta kanatları kullanma ve hızlı oynama gibi istediğimiz şeyleri yaptı ve iyi oynadı. Birçok açıdan çok karışık ve zor bir maç oldu. Çünkü rakip inanılmaz iki gol buldu. Biz birçok pozisyon yakaladık ama onlar ilk pozisyonlarında gol attı. Penaltı kaçırdığımız halde takım bu maçın ne kadar önemli olduğunu biliyordu. Devre arasında onlara sadece sakinlik kazandırmaya çalıştık çünkü bence takım iyi oynuyordu. Sonuç olarak maçı daha farklı bitirebilirdik. Sonuçtan dolayı memnunuz. Taraftar bu seneki sonuçlardan memnun değildi. Onları memnun edebildiğimizi düşünüyorum."

Galatasaray'da sezon ortasında göreve geldiğini hatırlatan Torrent, "İlk önce zamana ihtiyacım vardı. O zamanla birlikte sonuç da almak lazım. Bu yolda devam edeceğiz. Bu sadece 3 puan daha fazlası değil." ifadelerini kullandı.

İspanyol teknik adam, maç öncesinde ismi anons edilirken taraftarın kendisini ıslıkla protesto etmesiyle ilgili soru üzerine, "Taraftar bu maçta bizi destekledi. Onların destekleriyle kazandığımızı söyleyebilirim. Bazı şeyleri kontrol etmek imkansız. Mesela birileri benim 'Barcelona'ya karşı şansımız yok.' dediğimi söylemiş. Halbuki öyle bir şey söylemedim. Bu tarz doğru olmayan şeylerin söylenmesi bizim imajımızı kötü etkiliyor. Ben sadece Barcelona'nın formda olduğunu söyledim. Biz de Galatasaray'ız ve tabii ki onlarla mücadele edeceğiz. Biz burada taraftarlar için oynuyoruz, taraftar olmadan futbolun bir anlamı kalmıyor. Bugün geriye düştüğümüzde onlar bize inanılmaz yardımcı oldu ve onlar kazandılar maçı. Onlar için oynuyoruz." diye konuştu.

Galatasaray için elinden gelen her şeyi yaptığını aktaran Torrent, "Bu 1,5 aylık süreç içinde kendimi gerçekten Galatasaraylı hissettim. Galatasaray benim kulübüm, ben buranın bir parçasıyım. Onun dışında kontrol edemeyeceğim şeylerle ilgili herhangi bir gerginlik oluşturmuyorum kendim için." değerlendirmesinde bulundu.

Torrent, bir soru üzerine Mustafa Muhammed ile Bafetimbi Gomis'in bazı maçlarda ya da maçların bazı bölümlerinde birlikte oynayabileceğini ifade etti.

İspanyol teknik adam, yaptıkları oyuncu değişiklerinin de kazanmalarına yardımcı olduğunu sözlerine ekledi.