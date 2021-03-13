Galatasaray 3 golle kazandı

Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, deplasmanda Hes Kablo Kayserispor'u 3-0 yendi.

İlk yarı 9. dakikada sağ kanattan Yedlin'in ceza sahasına ortasında arka direkte bulunan Emre Akbaba'nın kafa vuruşunda, kaleci Doğan Alemdar topu çeldi. Emre Akbaba'nın tekrar vuruşunda, meşin yuvarlak yan direğe çarparak Gedson Fernandes'in önünde kaldı. Gedson Fernandes'in vuruşunda top, rakip oyuncuya çarparak kornere gitti. 29. dakikada Galatasaray savunmasının hatasını değerlendiren ve kaleci Muslera ile karşı karşıya kalan Pedro Henrique'nin çapraz pozisyondan etkisiz vuruşunda, meşin yuvarlak Muslera'da kaldı. 30. dakikada Yedlin'in sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Falcao'nun kafa vuruşunda, top yandan az farkla auta çıktı. 38. dakikada Avramovski'nin ceza sahasının hemen dışından kullandığı serbest vuruşta kaleci Muslera'nın çeldiği top kornere gitti. 44. dakikada Galatasaray öne geçti. Sol kanattan Saracchi'nin ceza sahasına ortasında ön direğe koşu yapan Falcao'nun vuruşunda, top ağlarla buluştu: 0-1 Karşılaşmanın ilk yarısı, Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarı 48. dakikada Emre Akbaba'nın ceza sahası dışından vuruşunda, kaleci Doğan Alemdar meşin yuvarlağı çeldi. Savunma oyuncuları, Mustafa Muhammed'den önce topa müdahale ederek tehlikeyi uzaklaştırdı. 60. dakikada sol kanattan Saracchi'nin ceza sahasına yaptığı ortada Mustafa Muhammed'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti. 66. dakikada Emre Kılınç'ın sol taraftan kullandığı kornerde ön direkte bulunan Marcao kafayla topu arka direğe aşırdı. Emre Akbaba'nın vuruşunda, top yandan auta çıktı. 79. dakikada Ramazan Civelek'in sağ kanattan ceza sahasına ortasında İlhan Parlak'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti. 81. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Sol tarafta topla buluşan Onyekuru'nun pasında Falcao, kaleci Doğan Alemdar ile karşı karşıya kaldı. Ceza sahasındaki Falcao'nun vuruşunda üst direkten dönen meşin yuvarlağı Onyekuru tamamladı: 0-2 89. dakikada Galatasaray üçüncü golünü buldu. Feghouli'nin pasında topla ceza sahasına giren ve kaleci Doğan Alemdar ile karşı karşıya kalan Onyekuru'nun yerden vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 0-3 Galatasaray, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı. AA

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