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2 NİSAN 2023 PAZAR - YIL: 54

Galatasaray, Adana Demirspor'u 2 golle geçti

01 Nisan 2023, Cumartesi 22:00
Lider Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında konuk ettiği Adana Demirspor'u son bölümde bulduğu gollerle 2-0 yendi.

İlk dakikada Mertens'in sağdan kullandığı kornerde altıpas gerisinde uygun durumdaki Abdülkerim'in kafayla vurduğu top kaleci Ertaç'ta kaldı.

15. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Emre Akbaba'nın şutunda, top yakın direğe de çarparak auta gitti.

44. dakikada ceza sahası dışı sol kanatta topla buluşarak içeri sokulan Onyekuru'nun vuruşunda, top uzak direğe çarparak oyun alanını terk etti.

Maçın devre arasına golsüz eşitlikle girildi.

İkinci yarı

68. dakikada Stambouli'nin sağdan ortasında top arka direğe giderken, Muslera boşa çıktı. Cherif Ndiaye'nin kafayla vurduğu meşin yuvarlağı savunmadaki Nelsson çizgiden çıkardı.

79. dakikada Rashica'nın ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunda, top yandan auta gitti.

86. dakikada sarı-kırmızılı ekip öne geçti. Boey'in sağdan ortasında Adana Demirspor savunmasının uzaklaştırmak istediği top ceza sahası yayı gerisine düştü. Pozisyonu takip eden Midtsjö'nün yerden düzgün vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

90+6. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Konuk takımın kullandığı serbest vuruş sonrasında kendi yarı alanında aldığı topla uzun mesafe giden Zaniolo, pasını sağdan atağa katılan Yunus'a aktardı. Ceza sahasına giren Yunus, Rodrigues ile yaşadığı ikili mücadelede yerde kalınca hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi.

90+8. dakikada penaltıyı kullanan Zaniolo, topu kaleci Ertaç'ın sağından ağlara gönderdi: 2-0.

Müsabaka ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Sahasındaki galibiyet serisini 9 maça çıkardı

Galatasaray bu sonuçla ligde puanını 63'e çıkartırken, Adana Demirspor ise 45 puanda kaldı.

Karşılaşmanın ardından büyük mutluluk yaşayan sarı-kırmızılılar, galibiyet sevincini tribünlerdeki taraftarlarıyla paylaştı.

Taraftarların istediği üzerine galibiyet "üçlü"sünü Fredrik Midtsjö çektirdi.

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında oynadığı son 9 maçtan galibiyetle ayrılma başarısı gösterdi.

Sarı-kırmızılı takım, bu maçlarda Beşiktaş, İstanbulspor, MKE Ankaragücü, Atakaş Hatayspor, Fraport TAV Antalyaspor, HangiKredi Ümraniyespor, Trabzonspor, Kasımpaşa ve Adana Demirspor'u mağlup etti.

Galatasaray, ayrıca sahasındaki son 12 maçta yenilgi yaşamadı.

Fredrik Midtsjö'nün ilk golü

Karşılaşmada Galatasaray'ın ilk golünü atan Fredrik Midtsjö, sarı-kırmızılı forma altında ilk kez ağları havalandırdı.

Müsabakada 74. dakikada Sergio Oliveira'nın yerine oyuna dahil olan Norveçli futbolcu, 86. dakikada meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.

Maçta 64. dakikada Dries Mertens'in yerine oyuna giren Nicolo Zaniolo ise 90+8. dakikada penaltıdan takımının ikinci golünü kaydetti. İtalyan futbolcu, Galatasaray'da ikinci golünü attı.

Okan Buruk sarı kart gördü

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, müsabakada sarı kart gördü.

Karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan, yaptığı itirazlar nedeniyle 90. dakikada Buruk'a sarı kartını çıkardı.

Taraftardan Emre Akbaba'ya tepki

Galatasaraylı taraftarlar, Adana Demirspor'da forma giyen eski futbolcuları Emre Akbaba'ya tepki gösterdi.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, maçın 84. dakikasında yerini Mert Çetin'e bırakan Emre Akbaba'yı ıslıkladı.

Galatasaraylı taraftarlar, 85. dakikada yerini Gulbrandsen'e bırakan eski oyuncuları Henry Onyekuru'yu ise alkışladı.

Bu arada maçı, 44 bin 782 biletli taraftarın statta takip ettiği bildirildi.

AA

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