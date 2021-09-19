Galatasaray, Alanyaspor'a karşı sahasında galibiyeti unuttu

Konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 yenilen Galatasaray, 5. haftasına girilen Süper Lig'de bu sezon ilk kez kaybetti.

Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a konuk etti. 35. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası dışından çıkardığı sert şutta kaleci Serkan Kırıntılı soluna gelen topu güçlükle kornere çeldi. 38. dakikada Efecan Karaca'nın pasıyla soldan atağa katılan Borja'nın yerden ortaladığı topa altıpasta Nelsson dokundu. Kaleye yönelen meşin yuvarlak kaleci Muslera'nın müdahalesinden sonra üst direğe çarparak kornere gitti. 42. dakikada Van Aanholt'un soldan sert ortasında Alanyaspor savunmasındaki Juanfran'ın kafayla ters vuruşunda, top az farkla kornere çıktı. 45+1. dakikada Berkan Kutlu'nun ceza sahası yayı içinden şutunda kaleci Serkan Kırıntılı topun sahibi oldu. 49. dakikada Davidson'un ceza sahası önünden çıkardığı şutta top az farkla yandan auta gitti. 56. dakikada Cicaldau'nın ceza sahası dışı sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta kaleci Serkan Kırıntılı uzanarak sağına gelen meşin yuvarlağın ağlara gitmesine engel oldu. 63. dakikada Juanfran'ın sağdan ortasında Milunovic'in altıpas önünde kafayla vurduğu top az farkla üstten auta gitti. 65. dakikada Mustafa Muhammed'in soldan yerden ortaladığı topla ceza sahası içi hafif sol çaprazda buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşunda, savunmanın müdahale ettiği meşin yuvarlak kornere çıktı. 72. dakikada Juanfran'ın sağdan ortasında altıpas önünde yükselen Emre Akbaba'nın kafayla vurduğu topu kaleci Muslera son anda kornere çeldi. 87. dakikada konuk takım öne geçti. Sol kanattan atağa katılan Borja'nın ortaladığı topla ceza sahası içi sağ çaprazda buluşan Candeias, bekletmeden vuruşunu yaptı. Kaleci Muslera'dan dönen topu takip eden Candeias, altıpasta yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 0-1. Karşılaşmayı turuncu-yeşilli takım 1-0 kazandı. Süper Lig'e 2'de 2 ile başlayan Galatasaray, sonrasındaki 3 karşılaşmadan galibiyet çıkaramadı. Üçüncü haftada Kasımpaşa, 4. haftada ise Trabzonspor ile berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, 5. haftada da Aytemiz Alanyaspor müsabakasından puansız ayrıldı. Galatasaray, bu sonuçla 2021-2022 sezonundaki ilk yenilgisini yaşadı ve 8 puanda kaldı. Aytemiz Alanyaspor ise bu sezonki 3. galibiyetini alarak puanını 9'a yükseltti. Taraftarlardan Yedlin ve Babel'e protesto Galatasaraylı taraftarlar, DeAndre Yedlin ve Ryan Babel'i protesto etti. Karşılaşmada top kayıpları, isabetsiz ortaları ve paslarıyla taraftarın tepkisini çeken Yedlin, 73. dakikada yerini Ömer Bayram'a bıraktı. 28 yaşındaki oyuncu, oyundan çıkarken sarı-kırmızılı taraftarların ıslıklı protestosuyla karşılaştı. Maça 77. dakikada giren Ryan Babel de maçın son bölümlerinde topla buluştuğu anlarda ıslıklandı. Maç sonunda sahada fiziksel çalışmaya alınan oyuncular arasında bulunan Hollandalı futbolcu, kendisine tepki gösteren taraftarlara alkışla karşılık verdi. Kerem Aktürkoğlu sakatlandı Galatasaray'ın genç oyuncusu Kerem Aktürkoğlu sakatlanarak oyundan çıktı. Mücadelenin 77. dakikasında sakatlanan Kerem, yerini Ryan Babel'e bıraktı. Yenilmezlik serisi sona erdi Galatasaray'ın bu sezonki 9 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. Bu sezonki 12. resmi maçına çıkan sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'ndaki PSV maçlarından sonra ilk kez mağlup oldu. Galatasaray, bu süreçte 5 galibiyet, 4 beraberlik almıştı. Alanyaspor'a karşı sahasında galibiyeti unuttu Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor ile sahasında oynadığı son 3 resmi maçı kaybetti. Geçen sezon Süper Lig'in ilk yarısında sahasındaki rakibine 2-1 kaybeden sarı-kırmızılı ekip, Türkiye Kupası'nda da iç sahada 3-2 mağlup oldu. Bu sezon konuk ettiği rakibine 1-0'lık skorla yenilen Galatasaray, Akdeniz temsilcisi karşısında 3 maçlık mağlubiyet serisini engelleyemedi. Korkmaz, ilk kez Terim'e karşı kazandı Bülent Korkmaz, teknik direktörlük kariyerinde ilk kez Fatih Terim karşısında galibiyet sevinci yaşadı. Terim'in yönettiği Galatasaray'a İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Kardemir Karabükspor ve Antalyaspor ile 4. kez rakip olan Korkmaz, puan sevinci yaşayamadı. Bülent Korkmaz, 5. kez rakip olduğu eski hocası Fatih Terim karşısında ilk kez kazandı. AA

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