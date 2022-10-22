"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 EKİM 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Galatasaray, Alanyaspor'u ağırlayacak

22 Ekim 2022, Cumartesi 13:48
Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında yarın Corendon Alanyaspor'u konuk edecek.

Nef Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı 9 karşılaşmada 5 galibiyet, ikişer beraberlik ve mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı takımın 17 puanı bulunuyor.

Corendon Alanyaspor ise oynadığı 10 maçta üçer galibiyet ve beraberlikle 12 puan toplarken, 4 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı.

Kerem Aktürkoğlu ve Boey ceza sınırında

Galatasaray'da Corendon Alanyaspor maçı öncesinde iki futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Kerem Aktürkoğlu ile Sacha Boey, yarın kart görmeleri durumunda 12. haftadaki VavaCars Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek.

Galatasaray ile Alanyaspor 13. randevuda

Galatasaray ile Alanyaspor, Süper Lig'de yarın 13. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında 2016-2017 sezonunda başlayan rekabette sarı-kırmızılılar 7, turuncu-yeşilliler ise 3 kez kazandı. İki müsabaka ise berabere sonuçlandı.

Geride kalan 12 maçta sarı-kırmızılı takımın 25 golüne, Alanya ekibi 14 golle karşılık verdi.

İstanbul'daki maçlar

Galatasaray, Nef Stadı'nda Alanyaspor'u konuk ettiği 6 maçın 4'ünü kazanırken, 2 karşılaşma ise turuncu-yeşilli takımın üstünlüğüyle sona erdi.

İstanbul'daki karşılaşmalarda Galatasaray 15 kez fileleri havalandırırken, Akdeniz temsilcisi 4 gol atabildi.

En farklı galibiyetler

Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor karşısında en farklı galibiyetini 2018-2019 sezonunda İstanbul'da oynanan maçta 6-0'lık skorla elde etti.

Aytemiz Alanyaspor'un ise rekabetteki en farklı galibiyeti 2019-2020 sezonunda Alanya'da yapılan maçta 4-1'lik skorla oldu.

AA

Okunma Sayısı: 97
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'ABD, Kıbrıs'ta Rumlar lehine bir çalışma yürütüyor'

    Durdurulan takside yakalandı

    Maden kazasıyla ilgili araştırma komisyonu kararı Resmi Gazete'de

    "Dost" Ağrı Dağı eteklerinde görüntülendi

    Kars dondu

    Ukrayna'da işlenen savaş suçları hakkında BM'den açıklama

    'Ukrayna'nın doğusunda ve güneyinde yoğun çatışmalar devam ediyor'

    Sudan'da gösteriler yeniden başladı

    İsrail, bölgede barışı tehdit ediyor

    Mahkemeler AYM ve AİHM’i dinlemiyor

    Faiz indiyse giderleri niye devasa arttı?

    Mettmann Merkez Camisi ibadete açıldı

    Afetlere karşı 'sünger şehir'

    Diyarbakırlılardan Erdoğan’a “çocuk” tepkisi

    Trump, mahkeme celbiyle ifadeye çağrıldı

    İtalya'da aşırı sağcı koalisyon hükümeti kuruldu

    Tarım girdi fiyatları yüzde 135.06 arttı

    Yüzde 10 gelirin yarısını alıyor

    Esnaf kepenk kapatmaya devam ediyor

    Motorlu Taşıtlar Vergisi’ne % 60 zam yolda

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    6’lı masa için aksiyon zamanı
    Ahmet BATTAL

    Erdoğan’ın zihin sürçmeleri
    H. Muharrem OKUR

    Onlar bizi affetsinler
    Genel

    Mahkemeler AYM ve AİHM’i dinlemiyor
    Mehmet ERBAŞ

    Dört güzel kelime
    Cevher İLHAN

    Çarpık siyaseti su yüzüne çıkardı
    Ali FERŞADOĞLU

    Fakirden alıp zengine verenlerin akıbeti ne olacak?
    Genel

    Diyarbakırlılardan Erdoğan’a “çocuk” tepkisi
    Risale-i Nur'dan

    Kader anlayışında Ehl-i Sünnet, Cebriye ve Mutezile farkı
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.