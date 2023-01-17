Galatasaray Alanyaspor'u eledi

Türkiye Kupası son 16 turunda konuk olduğu Corendon Alanyaspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray, çeyrek finale yükseldi.

16. dakikada Galatasaray öne geçti. Sağ kanattan Mertens'in kullandığı serbest vuruşta, Nelsson'ın uçarak kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1. 38. dakikada Galatasaray iki farklı üstünlüğü yakaladı. Sol kanattan gelişen atakta Berkan Kutlu'nun rakipten kapıp verdiği pasta, sol çaprazda topla buluşan Mertens düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2. Müsabakanın ilk yarısı Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı. 67. dakikada Alanyaspor farkı bire indirdi. Sağ kanattan gelişen atakta Candeias'ın ceza sahasına yaptığı ortada topa vuran Cavaleiro, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-2. Kalan bölümde iki takımın da çabaları gol getirmedi ve mücadeleyi 2-1 üstün tamamlayan Galatasaray, adını çeyrek finale yazdırdı. AA

Okunma Sayısı: 132

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.