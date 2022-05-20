Galatasaray, Antalyaspor ile berabere kaldı

Süper Lig'in 38. ve son haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile Galatasaray 1-1 berabere kaldı.

9. dakikada ara pasa hareketlenerek kaleci Muslera ile karşı karşıya kalan Haji Wright'ın vuruşunda, Muslera güçlükle topu kornere çeldi.

16. dakikada ceza sahası dışından kaleyi karşıdan gören bir noktadan kazanılan serbest vuruşu kullanan Pulgar'ın şutunda, meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta çıktı.

30. dakikada Bünyamin Balcı'nın sağ kanattan ortasında kale önünde topu önünde bulan Haji Wright'ın topuğuyla vuruşunda, kaleci Muslera meşin yuvarlağı kornere çeldi.

45. dakikada Antalyaspor öne geçti. Sol kanattan çalımlarla ceza sahasına giren Haji Wright'ın yerden pasında kale önünde topa dokunan Ndao, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0

Karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

46. dakikada Haji Wright'ın pasında ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Doğukan Sinik'in sert şutunda, top yandan auta gitti.

51. dakikada Fernando'nun sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda Gomis, topu ceza alanı dışına kafayla uzaklaştırdı. Topu önünde bulan Doğukan Sinik'in sert şutunda, meşin yuvarlak auta çıktı.

59. dakikada Gomis'in pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Halil Dervişoğlu'nun vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğinin yanından az farkla auta gitti.

77. dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Halil Dervişoğlu'nun ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Kerem Aktürkoğlu, topu Mustafa Muhammed'e bıraktı. Mustafa Muhammed, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-1

83. dakikada sağ taraftan Kerem Aktürkoğlu'nun kullandığı köşe atışında Berkan Kutlu'nun kafa vuruşunda, top direğin yanından auta çıktı.

Karşılaşma, 1-1 sona erdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Torrent: Son 2 maçta oyuncuların tutumundan aşırı memnunum

Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent, Antalya Stadı'ndaki müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında, çok büyük bir takıma karşı oynadıklarını söyledi.

Antalyaspor'un son 15 maçta kaybetmemiş bir şekilde karşılarına çıktığını hatırlatan Torrent, "Derinlemesine nasıl oynadıklarını analiz ettik. Onların top çıkışını engellemek için sistemi değiştirmeye karar verdik ki biz de geriden daha iyi bir şekilde çıkabilelim diye. Maçın birçok bölümünde bunu başardığımızı düşünüyorum. Topa daha fazla sahip olduk. Son 2 maçta oyuncuların tutumundan aşırı memnunum. Kulübümüzde özel bir dönemden geçiyoruz. Son ana kadar, son güne kadar gerçekten de çok iyi bir şekilde mücadele ettiler. Galatasaray'ın ismini taşıdıkları için son ana kadar mücadele etmeleri gerekiyordu ne olursa olsun." diye konuştu.

İkinci yarının ilk 5 dakikasından sonra maçı tekrardan domine etmeyi başardıklarına dikkati çeken Torrent, "Net bir şekilde, belki biraz da şans ile kazanabilirdik. Güzel fırsatlar oluşturabilirdik ama berabere kaldık." ifadelerini kullandı.