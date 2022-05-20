"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 MAYIS 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Galatasaray, Antalyaspor ile berabere kaldı

20 Mayıs 2022, Cuma 21:00
Süper Lig'in 38. ve son haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile Galatasaray 1-1 berabere kaldı.

9. dakikada ara pasa hareketlenerek kaleci Muslera ile karşı karşıya kalan Haji Wright'ın vuruşunda, Muslera güçlükle topu kornere çeldi.

16. dakikada ceza sahası dışından kaleyi karşıdan gören bir noktadan kazanılan serbest vuruşu kullanan Pulgar'ın şutunda, meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta çıktı.

30. dakikada Bünyamin Balcı'nın sağ kanattan ortasında kale önünde topu önünde bulan Haji Wright'ın topuğuyla vuruşunda, kaleci Muslera meşin yuvarlağı kornere çeldi.

45. dakikada Antalyaspor öne geçti. Sol kanattan çalımlarla ceza sahasına giren Haji Wright'ın yerden pasında kale önünde topa dokunan Ndao, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0

Karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

46. dakikada Haji Wright'ın pasında ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Doğukan Sinik'in sert şutunda, top yandan auta gitti.

51. dakikada Fernando'nun sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda Gomis, topu ceza alanı dışına kafayla uzaklaştırdı. Topu önünde bulan Doğukan Sinik'in sert şutunda, meşin yuvarlak auta çıktı.

59. dakikada Gomis'in pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Halil Dervişoğlu'nun vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğinin yanından az farkla auta gitti.

77. dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Halil Dervişoğlu'nun ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Kerem Aktürkoğlu, topu Mustafa Muhammed'e bıraktı. Mustafa Muhammed, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-1

83. dakikada sağ taraftan Kerem Aktürkoğlu'nun kullandığı köşe atışında Berkan Kutlu'nun kafa vuruşunda, top direğin yanından auta çıktı.

Karşılaşma, 1-1 sona erdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Torrent: Son 2 maçta oyuncuların tutumundan aşırı memnunum

Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent, Antalya Stadı'ndaki müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında, çok büyük bir takıma karşı oynadıklarını söyledi.

Antalyaspor'un son 15 maçta kaybetmemiş bir şekilde karşılarına çıktığını hatırlatan Torrent, "Derinlemesine nasıl oynadıklarını analiz ettik. Onların top çıkışını engellemek için sistemi değiştirmeye karar verdik ki biz de geriden daha iyi bir şekilde çıkabilelim diye. Maçın birçok bölümünde bunu başardığımızı düşünüyorum. Topa daha fazla sahip olduk. Son 2 maçta oyuncuların tutumundan aşırı memnunum. Kulübümüzde özel bir dönemden geçiyoruz. Son ana kadar, son güne kadar gerçekten de çok iyi bir şekilde mücadele ettiler. Galatasaray'ın ismini taşıdıkları için son ana kadar mücadele etmeleri gerekiyordu ne olursa olsun." diye konuştu.

İkinci yarının ilk 5 dakikasından sonra maçı tekrardan domine etmeyi başardıklarına dikkati çeken Torrent, "Net bir şekilde, belki biraz da şans ile kazanabilirdik. Güzel fırsatlar oluşturabilirdik ama berabere kaldık." ifadelerini kullandı.

AA

Okunma Sayısı: 103
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Meseleler konuşarak çözülür

    BM, Sincan’ı ziyaret edecek

    Sağlıkta şiddet bitmiyor

    Danıştay basın kartı meselesini hukuki zemine taşımalı

    Hukuka güven zayıfladıkça ekonomi de zayıflıyor

    Bazı kararlar hukuka güveni sarsıyor

    Irak - Metina'da Uzman Çavuş Tunahan Erbaşı şehit oldu

    Biden'a kamuoyu desteği en düşük seviyede

    Rusya: Azovstal Fabrikası tamamen boşaltıldı

    Avusturya’daki yasak kalkıyor

    'Hava sahamıza yönelik Yunan ihlallerini kuvvetle kınıyoruz'

    AB’ye giren Ukraynalılar 6,3 milyona ulaştı

    Müsilaj ‘geliyorum’ demiş

    İnsanları besleyemezsek, çatışmaları besleriz

    23.5 milyon vatandaş icralık

    KHK’lar milyonlarca insanı mağdur etti

    Böyle bir taban fiyat olamaz

    Ülkenin yarınını sattılar

    Maymun çiçeği virüsü Avrupa’da panik oluşturuyor

    AVM’lerin müşteri sayısı Kovid-19 öncesine döndü

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Tesanüdü muhafaza
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Şu garabete bakar mısınız?
    Ahmet BATTAL

    Ankara’nın kutsalı, Kutsal’ın atası
    Osman ZENGİN

    Ankara’nın büyük felâketi: YIBA yangını
    Genel

    Danıştay basın kartı meselesini hukuki zemine taşımalı
    Sebahattin YAŞAR

    Hain yüz değiştirir
    Genel

    BM, Sincan’ı ziyaret edecek
    Cevher İLHAN

    Faiz patlıyor ve yaygınlaşıyor
    Genel

    Bazı kararlar hukuka güveni sarsıyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.