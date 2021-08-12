Galatasaray, Avrupa'da yoluna devam edecek

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş karşılaşmasında konuk olduğu İskoçya temsilcisi St. Johnstone'u 4-2 mağlup eden Galatasaray, play-off turuna yükseldi.

Sahasında oynadığı ilk maçta rakibiyle 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, bu sonuçla play-off turuna yükseldi. Galatasaray play-off turunda, Danimarka ekibi Randers ile eşleşti. İlk yarı 17. dakikada sarı-kırmızılı ekip gole yaklaştı. Sağ kanattan ceza sahasına giren Boey, müsait pozisyondaki Arda'ya pasını attı. Arda'nın bekletmeden şutunda meşin yuvarlak kaleci Clark'ta kaldı. 29. dakikada Galatasaray öne geçti. Kerem'in pasıyla soldan hareketlenen Diagne ceza sahasına girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Diagne'nin sol çapradan vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Clark'ın bacaklarının arasından ağlara gitti: 0-1. 37. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. McCann'in sol kanattan kullandığı kornerde ceza sahasında Kerr kafayı vurdu, kaleci İsmail'in müdahale edemediği top çizgiyi geçti: 1-1. Müsabakanın ilk yarısı 1-1 tamamlandı. İkinci yarı 64. dakikada Galatasaray öne geçti. Berkan Kutlu'nun pasıyla topla buluşan Arda Turan, şık bir pasla ceza sahasına hareketlenen Kerem Aktürkoğlu'nun önüne meşin yuvarlağı gönderdi. Süratle ceza sahasına giren Kerem, düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı: 1-2. 70. dakikada sarı-kırmızılı ekip farkı 2'ye yükseltti. Kerem'den aldığı pasla ceza sahası önünde topla buluşan Feghouli, ayak içiyle yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı köşeden ağlarla buluşturdu: 1-3. 90+2. dakikada Galatasaray 4. golünü buldu. St. Johnstone savunmasının hatasında rakip ceza sahasında topla buluşan Emre, düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 1-4. 90+3. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye indirdi. Sağ kanattan ceza sahasına giren Rooney, ön direğe yerden topu çevirdi. Altı pas içinde topla buluşan O'Halloran, iki vuruşta topu ağlara yolladı: 2-4. Sarı-kırmızılı ekip maçı 4-2 kazandı. AA

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