Galatasaray, Avrupa'ya veda etti

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda İskoçya temsilcisi Rangers'a 2-1 yenilerek kupaya veda etti.

9. dakikada Taylan Antalyalı'nın pasında savunmanın arkasına sarkan Feghouli, topu almak istedi. Kaleci McGregor, Feghouli'den önce meşin yuvarlağın sahibi oldu. 20. dakikada Emre Kılınç'ın pasında Feghouli, gelişine topa vurdu. Meşin yuvarlak farklı şekilde üstten auta gitti. 32. dakikada Galatasaray'ın sol taraftan kullandığı köşe atışında ceza sahasında top son olarak Marcao'nun önünde kaldı. Bu futbolcu, meşin yuvarlağı Feghouli'ye aktardı. Cezayirli futbolcunun kale içine göndermek istediği top, Goldson'dan döndü. Rangers savunması meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. Karşılaşma, ev sahibi takımın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi. AA

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