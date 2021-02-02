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3 ŞUBAT 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Galatasaray, Başakşehir'i farklı yendi

02 Şubat 2021, Salı 21:45
Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Medipol Başakşehir'i 3-0 yendi.

16. dakikada Giuliano'nun pasıyla ceza sahasında topla buluşan Gulbrandsen'in sert şutunda, kaleci Muslera meşin yuvarlağı üstten kornere attı.

18. dakikada Galatasaray ceza sahasında Marcao ile topa yükselen Epureanu yerde kalırken, Medipol Başakşehirli futbolcular penaltı beklentisiyle hakem Arda Kardeşler'e itirazda bulundu. VAR odasının uyarısı üzerine kenara gelerek pozisyonu izleyen Arda Kardeşler, penaltı kararı verdi. 22'nci dakikada Giuliano'nun kullandığı penaltıda, soluna uzanarak meşin yuvarlağı kontrol eden Muslera, gole izin vermedi.

35. dakikada Deniz Türüç'ün soldan kullandığı kornerde, ceza sahasında iyi yükselen Duarte'nin kafa vuruşunda, kaleci Muslera topa sahip oldu.

45. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. Donk'un sağdan uzun ortasında, ceza sahasında savunmanın arkasına kaçan Onyekuru'nun altıpas çizgisi üzerinden kafa vuruşunda, top ağlarla buluştu.

Galatasaray, maçın ilk yarısını 1-0 önde bitirdi.

İkinci yarı hakemin işaretiyle başladı.

55. dakikada Belhanda'nın sağdan kullandığı kornerde altıpas önünde iyi yükselen Mustafa Muhammed kafa vuruşunu yaptı, top yandan auta çıktı.

57. dakikada Mahmut Tekdemir'in pasıyla savunma arkasına sarkarak sol çaprazdan ceza sahasına giren Gulbrandsen, Donk'tan sıyrılarak açısını düzelttikten sonra vuruşunu yaptı. Uygun durumdaki Gulbrandsen, meşin yuvarlağı auta atarak takımı adına beraberliği sağlayamadı.

64. dakikada Galatasaray, farkı 2'ye çıkardı. Belhanda'nın sağdan kullandığı kornerde altıpas önünde iyi yükselen Donk, kafayla topu ağlara gönderdi: 2-0

74. dakikada Linnes'in pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Belhanda, meşin yuvarlağı düzeltir düzeltmez sert bir şut çıkardı. Kaleci Mert Günok direk dibinden topu kornere çeldi.

90+1. dakikada sarı-kırmızılı ekip penaltı kazandı. Sol kanatta topla buluşan Onyekuru, Muhammed Emin Sarıkaya'dan şık bir şekilde sıyrılarak ceza sahasına girdi. Nijeryalı oyuncu, geriden gelen Muhammed Emin'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi. 90+2'nci dakikada penaltıyı kullanan yeni transferlerden Mustafa Muhammed, fileleri havalandırdı: 3-0

90+4. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Halil Dervişoğlu'nun vuruşunda, top kaleci Mert Günok'tan döndü.

Müsabaka, sarı-kırmızılı ekibin 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

AA

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