Galatasaray - Beşiktaş derbisi Atilla Karaoğlan'ın

Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 14 Mart Pazartesi günü Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi maçı Atilla Karaoğlan yönetecek. Ligin 29. haftasında görev yapacak hakemler şunlar: 12 Mart Cumartesi: 13.30 Atakaş Hatayspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Yaşar Kemal Uğurlu 16.00 Altay-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Erkan Özdamar 16.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: Sarper Barış Saka 19.00 Trabzonspor-Göztepe: Ali Şansalan 13 Mart Pazar: 13.30 Yukatel Kayserispor-İttifak Holding Konyaspor: Yasin Kol 16.00 Medipol Başakşehir-Fraport TAV Antalyaspor: Zorbay Küçük 16.00 Adana Demirspor-Demir Grup Sivasspor: Çağdaş Altay 19.00 Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe: Volkan Bayarslan 14 Mart Pazartesi: 20.00 GZT Giresunspor-Gaziantep FK: Kadir Sağlam 20.00 Galatasaray-Beşiktaş: Atilla Karaoğlan AA

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