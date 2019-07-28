Galatasaray Bordeaux'yu 3 golle mağlup etti

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yaptığı maçta Fransa'nın Bordeaux takımını 3-1 yendi.

Avusturya'nın Tirol bölgesindeki Seefeld kasabasında kampta bulunan sarı-kırmızılı ekip, üçüncü hazırlık maçında Bordeaux ile karşılaştı. Innsbruck kentinde bulunan Tivoli-Neu Stadı'ndaki müsabakaya Galatasaray, Okan Kocuk, Mariano Filho, Ahmet Çalık, Marcao, Yuto Nagatomo, Ryan Donk, Jimmy Durmaz, Ömer Bayram, Atalay Babacan, Adem Büyük, Ryan Babel ilk 11'i ile başladı. Karşılaşmanın 6. dakikasında Ryan Babel'in topukla attığı şık golle 1-0 öne geçen sarı-kırmızılı takım, 45. dakikada Bordeaux kalecisi Costil Benoit'in büyük hatasında Atalay Babacan ile farkı 2'ye çıkardı. İlk yarı 2-0 Galatasaray'ın üstünlüğüyle sona erdi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 65. dakikadan sonra Martin Linnes, Emre Taşdemir, Mustafa Kapı, Metehan Mertöz, Erencan Yardımcı, Ali Yavuz Kol, Valentine Ozornwafor, Batuhan Ahmet Şen, Gökay Güney'i sahaya sürdü. Müsabakanın 66. dakikasında Adem Büyük'ün uzaktan attığı güzel golle 3-0 üstünlük kuran sarı-kırmızılı ekip, 72. dakikada Samuel Kalu'nun golüne engel olamadı ve skor 3-1'e geldi. Mücadelenin kalan bölümünde iki takım da skoru değiştiremedi ve Galatasaray maçı 3-1 kazandı. Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynadığı 3. hazırlık maçında ilk galibiyetini elde etti. Goller Babel'den Galatasaray'ın oynadığı 3 hazırlık maçında attığı 6 golün 3'ü yeni transfer Babel'den geldi. Sarı-kırmızılı ekibin 3-2 yenildiği Leipzig karşılaşmasında 2 kez fileleri havalandıran Hollandalı futbolcu, Bordeaux müsabakasında da ilk golü kaydetti. Galatasaray'ın attığı diğer 3 golde ise Adem Büyük, Ömer Bayram ve Atalay Babacan fileleri havalandırdı. Emre Taşdemir devam edemedi Sarı-kırmızılı takımın genç sol beki Emre Taşdemir, oyuna girdikten yaklaşık 15 dakika sonra çıkmak zorunda kaldı. Mücadeleye 66. dakikada dahil olan Emre, takım doktoru Yener İnce ile görüştükten sonra 81. dakikada oyundan çıktı. Altyapıdan oyuncular sahada Galatasaray'da maçı sahada 6 altyapı oyuncusuyla tamamladı. Mücadeleye altyapıdan yetişen Atalay Babacan ilk 11'de başladı. Teknik direktör Fatih Terim, ilerleyen dakikalarda Batuhan Ahmet Şen, Gökay Güney, Mustafa Kapı, Erencan Yardımcı, Metehan Mertöz ve Ali Yavuz Kol'u da sahaya sürdü. Atalay, son bölümde oyundan çıkarken 90 dakika tamamlandığında sahada Galatasaray altyapısından yetişen 6 oyuncu kaldı. Sahaya girenlere taraftardan tepki Galatasaraylı taraftarlar maç sonunda sahaya girenlere tepki gösterdi. Sarı-kırmızılı ekibin Leipzig ve Augsburg müsabakalarının bitiş düdüğüyle sahaya giren taraftarlar, futbolcularla fotoğraf çektirmek istemişti. Bordeaux mücadelesinin son bölümünde bir grup taraftar "Sahaya girmeyin, bizi rezil etmeyin." şeklinde tezahürat yaptı. Buna rağmen bir grup taraftar sahaya girerek futbolculara sevgi gösterisinde bulundu. Galatasaray Türkiye'ye dönüyor Galatasaray'ın 12 gün süren Avusturya kampı sona erdi. Yeni sezon hazırlıklarına 4 Temmuz'da İstanbul'da başlayan sarı-kırmızılı ekip, 17 Temmuz'da Avusturya'nın Tirol bölgesindeki Seefeld kasabasına gelerek kampa girdi. Hazırlıklarını 12 gün boyunca burada sürdüren Galatasaray, 3 hazırlık maçı yaptı. Almanya'nın Leipzig takımına 3-2, Augsburg takımına ise 4-1 yenilen sarı-kırmızılı takım, kampı 3-1'lik Bordeaux galibiyetiyle tamamladı. Bordeaux müsabakasının ardından Salzburg'a geçecek sarı-kırmızılı kafile, geç saatlerde İstanbul'da olacak. AA

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