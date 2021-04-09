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11 NİSAN 2021 PAZAR - YIL: 52

Galatasaray cepten yiyor

09 Nisan 2021, Cuma
LİGDEKİ SON İKİ MAÇINDA ÇAYKUR RİZESPOR VE ATAKAŞ HATAYSPOR'A KAYBEDEN SARI-KIRMIZILI EKİP, FATİH KARAGÜMRÜK İLE DE BERABERE KALARAK LİDER BEŞİKTAŞ’IN 5 PUAN GERİSİNDE KALDI.

Süper Lig'in 34. hafta mücadelesinde sahasında Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Galatasaray şampiyonluk yarışında yine puan kaybetti ve lider Beşiktaş’ın 5 puan gerisinde kaldı. Ligdeki son iki maçında Çaykur Rizespor ve Atakaş Hatayspor'a kaybeden sarı-kırmızılı ekip, Fatih Karagümrük ile de berabere kalarak son üç haftada 8 puan kaybetti.Galatasaray bu sonuçla puanını 62'ye yükseltti. Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Galatasaray'ın Hollandalı oyuncusu Ryan Babel ise, bu sezon Süper Lig'deki 4. golünü, Fatih Karagümrük'e attı.Babel, karşılaşmanın 62. dakikasında attığı golle skoru 1-1'e getirdi. Hollandalı oyuncu, bu sezon ligde Ankaragücü, Gençlerbirliği ve Helenek Yeni Malatyaspor maçlarında da gol sevinci yaşamıştı.Bu arada Galatasaray'da Ryan Donk, mücadelenin 79. dakikasında kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.Karşılaşmanın 76. dakikasında Sobiech, Donk ile girdiği mücadele sonrasında yerde kaldı. Hakem Ali Palabıyık, Video Yardımcı Hakem (VAR) Merkezi'nden gelen uyarı sonrasında kenara geldi ve pozisyonu izledi. Ali Palabıyık, pozisyonu izledikten sonra Donk'a kırmızı kartını gösterdi.

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