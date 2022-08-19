Galatasaray'da son dakikalarda gelen galibiyet sevinci

Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda karşılaştığı Ümraniyespor'u 1-0 yenen sarı-kırmızılılar puanını 6'ya çıkardı.

4. dakikada Glumac'ın büyük hatasında ceza sahası yayının solunda topu kapan Seferovic, kaleci Serkan Kırıntılı ile karşı karşıya kaldı. İsviçreli golcü, şut çekmek yerine sağındaki Emre Akbaba'ya pasını vermek istedi. Ancak meşin yuvarlak Emre ile buluşmayınca sarı-kırmızılı ekip mutlak bir golden oldu.

6. dakikada sağ kanatta topla buluşarak ceza sahasına sokulan Onur Ayık, hem önünü açtı hem de açısını düzeltti. Bu futbolcunun sol ayağıyla çıkardığı sert şutta meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

12. dakikada hızlı gelişen Galatasaray atağında Boey'un pasını alan Oliveira bekletmeden meşin yuvarlağı topuğuyla ceza sahasına çevirdi. Seferovic'in kontrol edemediği top ceza sahası içi sol çaprazdaki Kerem Aktürkoğlu'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda araya giren savunma meşin yuvarlağı kornere attı.

19. dakikada Mrsic'in sağdan ceza sahasına yerden gönderdiği pasta penaltı noktası gerisinde uygun durumda vuran Del Valle, meşin yuvarlağı farklı şekilde auta gönderdi.

25. dakikada Yunus Akgün'ün ceza sahası dışından plase vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

28. dakikada Oliveira'nın ceza sahası dışından şutunda kaleci Serkan sağına yatarak topu iki hamlede kontrol etti.

Müsabakanın devre arasına golsüz eşitlikle girildi.

İkinci yarı

46. dakikada Yunus Akgün'ün ceza sahası ön çizgisi üzerinden vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.

50. dakikada sol kanatta topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, ortasını yaptı. Arka direkte savunma arkasına sarkan Seferovic'in bekletmeden vurduğu meşin yuvarlak direkten döndü. Yeniden topla buluşan İsviçreli golcünün topukla vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

53. dakikada Sacha Boey'un ceza sahası yayı gerisinden sert şutunda kaleci Serkan Kırıntılı soluna uzanarak net bir pozisyonu önledi.

59. dakikada ceza sahası içi sol tarafta topla buluşan Valentin Gheorghe'un yakın köşeye vuruşunda top az farkla yandan oyun alanını terk etti.

64. dakikada ceza sahası yayı içinde kazanılan serbest vuruşu Oliveira kullandı. Portekizli futbolcunun yerden sert şutunda iyi yer tutan kaleci Serkan Kırıntılı topun sahibi oldu.

71. dakikada Boey'un sağdan ortasında ceza sahasındaki Mertens kafa vuruşunu yaptı ancak kaleci Serkan soluna çok iyi uzanarak topu kornere çeldi.

86. dakikada Galatasaray golü buldu. Van Aanholt'un pasıyla ceza sahası dışında sırtı kaleye dönük şekilde topla buluşan Gomis, şık bir dönüşle bir rakibinden sıyrıldı. Kaleyi karşısına alan Fransız golcünün vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.

Mücadele 1-0 sarı-kırmızılı takımın üstünlüğüyle sona erdi.

Galibiyet golleri Gomis'ten

Bu skorla Galatasaray, 3. haftada 2. galibiyetini alarak puanını 6'ya çıkardı.

Ligin yeni takımı Ümraniyespor ise 3. maç sonunda 1 puanda kaldı.

Galatasaray'ın bu sezon aldığı 2 galibiyette golleri Bafetimbi Gomis kaydetti.

Ligin ilk haftasında deplasmandaki Fraport TAV Antalyaspor maçında 89. dakikada oyuna giren Gomis, 90. dakikada 1-0'lık galibiyeti getiren golü kaydetti.

Tecrübeli santrfor, 78. dakikada dahil olduğu Ümraniyespor mücadelesinde de 86. dakikada attığı golle skordaki dengeyi bozarak 3 puanı takımına getirdi.

Galatasaray'ın maçlarında gol sesi az çıkıyor

Sarı-kırmızılı ekibin bu sezon ligde yaptığı 3 maç da gol anlamında kısır geçti.

Ligin ilk haftasında deplasmanda Antalyaspor'u 1-0 yenen Galatasaray, ikinci haftada sahasında Bitexen Giresunspor'a aynı skorla yenildi. Sarı-kırmızılılar, üçüncü haftada ise Ümraniyespor'u aynı skorla mağlup etti.

Çıktığı 3 lig maçında 2 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 1 gol gördü.

Galatasaray, konuk olduğu İstanbul takımlarını 5 maç sonra yenebildi.

İstanbul takımlarına konuk olduğu maçlarda son galibiyetini 2020-2021 sezonunda Fenerbahçe karşısında alan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 5 mücadelede 3 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı.

"Cimbom" Ümraniyespor galibiyetiyle İstanbul deplasmanındaki 5 maçlık kazanamama serisini sonlandırdı.

İlk resmi randevuda gülen taraf Galatasaray

Galatasaray ile Ümraniyespor, tarihlerinde ilk kez bir resmi maçta karşı karşıya geldi.

Daha önce hazırlık maçlarında karşılaşan iki takımın ilk resmi randevusunda 1-0'lık skorla kazanan taraf sarı-kırmızılılar oldu.

Seferovic, net fırsatlardan yararlanamadı

Sarı-kırmızılıların İsviçreli golcüsü Haris Seferovic, girdiği net pozisyonları gole çeviremedi.

Mücadelenin 4. dakikasında Ümraniyespor savunmasının hatasında kaleciyle karşı karşıya kalan Seferovic, şut çekmek yerine pas vermeyi tercih edince sarı-kırmızılılar önemli bir fırsattan yararlanamadı.

Tecrübeli futbolcu, 50. dakikada ise savunma arkasına sarkarak altıpasa gelen topu tek vuruşla ağlara göndermek istedi. Meşin yuvarlak direkten dönerken yeniden Seferovic'te kaldı. Zor pozisyonda bu kez topukla şansını deneyen 30 yaşındaki golcü yine kaleyi bulamadı.

Haris Seferovic, 78. dakikada yerini Bafetimbi Gomis'e bıraktı.

Mertens, ikinci yarıda oyunda

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Dries Mertens, ikinci yarının başında oyuna girdi.

İlk yarıyı istediği gibi geçiremeyen sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, 46. dakikada Emre Akbaba'yı kenara alırken yerine Mertens'i sürdü.

Kaleci Serkan, kurtarışlarıyla ön plana çıktı

HangiKredi Ümraniyespor'un tecrübeli kalecisi Serkan Kırıntılı, yaptığı kurtarışlarla takımının direncinde etkili oldu.

Maçın ilk yarısında özellikle ceza sahası dışından atışan şutlarda rakibine geçit vermeyen Serkan, ikinci yarıda ise zor pozisyonlarda iyi kurtarışlar yaptı. Mücadelenin 53. dakikasında Sacha Boey'un ceza sahası dışından şutu, 71. dakikasında ise Dries Mertens'in ceza sahası içinden yaptığı kafa vuruşlarında şık kurtarışlar yapan 37 yaşındaki kaleci, gole izin vermedi.

Serkan, 86. dakikada Gomis'in golüne engel olamazken bu dakikaya kadar skorun 0-0 gelmesinde etkili rol aldı.