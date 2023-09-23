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24 EYLÜL 2023 PAZAR - YIL: 54

Galatasaray'dan bir galibiyet daha

23 Eylül 2023, Cumartesi 22:30
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında konuk olduğu RAMS Başakşehir'i 2-1 yenerek, galibiyet serisine bir yenisini ekledi.

Başakşehir'de oynanan karşılaşmada Galatasaray'ın gollerini Hakim Ziyech ve penaltıdan Mauro Icardi atarken, RAMS Başakşehir'in golünü ise Leo Dubois kaydetti.

İki takımın da birer maçının eksik olduğu ligde Galatasaray puanını 13'e çıkartırken, RAMS Başakşehir 3 puanda kaldı.

Galibiyet serisini 4 maça çıkardı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de galibiyet serisini 4 maça çıkardı.

Sarı-kırmızılı takım, ligin ilk haftasında Mondihome Kayserispor ile berabere kaldıktan sonraki maçlarında sırasıyla Trabzonspor, Gaziantep FK, Yılport Samsunspor ve RAMS Başakşehir'i mağlup etme başarısı gösterdi.

Son 18 resmi maçında mağlup olmadı

Galatasaray, son 18 resmi maçında mağlubiyet yüzü görmedi.

Son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 lig mücadelesini (Biri Hatayspor'a karşı 3-0 hükmen) kazandı.

"Cimbom" bu sezon da Trendyol Süper Lig'de 5, UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde 6 ve grup aşamasında 1 olmak üzere çıktığı 12 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı.

Icardi, Burak Yılmaz'ı geçti

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, Medipol Başakşehir karşısında attığı golle başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Arjantinli futbolcu, Süper Lig'de ilk 11'de çıktığı son 12 karşılaşmada da ağları havalandırdı.

Mauro Icardi, Trabzonspor forması altında Süper Lig'de 2010-2011 sezonunun son ve 2011-2012 sezonunun ilk bölümünü kapsayan bölümde ilk 11'de çıktığı 11 maçta gol atan Burak Yılmaz'ı da geride bıraktı.

Icardi resmi maçlardaki gol sayısını 9'ya çıkardı

Mauro Icardi, bu sezon forma giydiği 10 resmi müsabakadaki gol sayısını 9'a çıkardı.

Süper Lig'de forma giydiği son 4 müsabakada 6 gol atan Icardi, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 kez skoru değiştirerek takımına katkı verdi.

Ziyech ilk golünü attı

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Hakim Ziyech, yeni takımında ilk golünü RAMS Başakşehir maçında attı.

Ziyech, karşılaşmanın 43. dakikasında takımının ilk golünü kaydetti.

Kazımcan Karataş sakatlandı

Galatasaraylı futbolcu Kazımcan Karataş, geçirdiği sakatlık nedeniyle maça devam edemedi.

Orta sahada rakibi ile girdiği mücadele sonrası yerde kalan ve sol dizini tutan Kazımcan Karataş, saha içinde yapılan müdahalenin ardından kenara alındı.

Sağlık ekibinin maça devam edemeyeceğini belirttiği Kazımcan Karataş'ın yerine 29. dakikada Kaan Ayhan oyuna dahil oldu.

Başakşehir'in golünü Dubois kaydetti

Karşılaşmada RAMS Başakşehir'in golünü geçen sezon Galatasaray'da forma giyen Leo Dubois attı.

Sarı-kırmızılı ekibin sezon başında RAMS Başakşehir'e kiraladığı Fransız futbolcu, 64. dakikada takımının golünü kaydetti.

AA

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