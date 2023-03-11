Galatasaray'dan bir rekor daha

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı yenerek galibiyet serisini 14 maça çıkardı ve ligde üst üste en fazla maç kazanma rekorunun yeni sahibi oldu.

Galatasaray, Süper Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 1-0 yendi.

33. dakikada Torreira'nın ceza yayı önünden çektiği sert şutta, kaleci Günay Güvenç son anda topu yandan kornere çeldi.

40. dakikada Hajradinovic'in sağ taraftan kullandığı serbest atışta top savunmadan döndü. Meşin yuvarlağı kontrol ederek ceza sahasına giren Hajradinovic'in ikinci vuruşunda ise kaleci Muslera topa sahip oldu.

41. dakikada soldan Kerem Aktürkoğlu'nun kullandığı korner atışında, ön direkte Icardi'nin yaptığı kafa vuruşunda kaleci Günay Güvenç topu üstten kornere attı.

45. dakikada Boey'in sağdan yaptığı ortada ceza sahasında topla buluşan Torreira'nın kötü vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

45+1. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla ceza sahasının sol çaprazında kaleci ile karşı karşıya kalan Icardi'nin vuruşunda, top üstten dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.

İkinci yarı

57. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. Rashica'nın pasıyla ceza sahasında kaleci Günay Güvenç ile karşı karşıya kalan Zaniolo, düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi.

59. dakikada Hajradinovic'in soldan yaptığı ortada, ceza sahasında Koita'nın kafa vuruşunda top üstten dışarı gitti.

Galatasaray, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Galatasaray üst üste kazanma rekorunu kırdı

Galatasaray Futbol Takımı, Kasımpaşa'yı yenerek galibiyet serisini 14 maça çıkardı ve ligde üst üste en fazla maç kazanma rekorunun yeni sahibi oldu.

Süper Lig'de sezona Dursun Özbek başkanlığındaki yeni yönetimi, Okan Buruk yönetimindeki yeni teknik ekibiyle giren sarı-kırmızılı ekip, sezon başında ve ara transfer dönemlerinde yaptığı transferlerle dikkati çeken bir kadro oluşturdu.

Sezonun ilk 11 haftasında inişli çıkışlı bir grafik çizen Galatasaray, bu süreçte çıktığı 10 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Puan tablosunda 11. haftayı lider Fenerbahçe'nin 5 puan gerisinde 8. sırada tamamlayan Okan Buruk'un öğrencileri, sonrasındaki performansıyla adeta lige damga vurdu.

Ligde son puan kaybını 11. haftada sahasında Corendon Alanyaspor'a karşı 2-2'lik beraberlikle yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 14 maçta puan kaybetmedi.

Sarı-kırmızılılar, ligin 12. haftasındaki VavaCars Fatih Karagümrük (2-0) maçıyla başlayan süreçte sırasıyla Beşiktaş (2-1), Medipol Başakşehir (7-0), İstanbulspor (2-1), Demir Grup Sivasspor (2-1), MKE Ankaragücü (2-1), Fenerbahçe (3-0), Atakaş Hatayspor (4-0), Fraport TAV Antalyaspor (2-1), Giresunspor (4-0), Ümraniyespor (3-2), Trabzonspor (2-1) ve Gaziantep FK (3-0/Hükmen) maçlarından galibiyetle ayrıldı.

"Cimbom" ligin 25. haftasında Nef Stadı'nda ağırladığı Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup ederek seriyi 14 maça taşıdı. Galatasaray, böylelikle Beşiktaş'ın 63 yıldır geçilemeyen rekorunun da yeni sahibi oldu.

Sarı-kırmızılılar, siyah-beyazlı ekibin Şubat 1960'dan bu yana geliştirilemeyen 13 maçlık ligde üst üste en fazla galibiyet rekorunu kırdı.

13. galibiyet hükmen

Ligde 13 müsabakada rakiplerine puan şansı tanımayan Galatasaray, bu süreçteki 1 galibiyeti de maç yapmadan elde etti.

Süper Lig'de 23 Ekim 2022'den bu yana puan kaybı yaşamayan sarı-kırmızılı ekip, 24. haftada Gaziantep FK ile karşılaşması gerekiyordu.

Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili etkileyen depremler nedeniyle Gaziantep temsilcisinin ligden çekilmesiyle Galatasaray 24. haftayı maç yapmadan geçti. Sarı-kırmızılılar, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun aldığı karara göre 3-0 galip sayıldı.

Son 17 resmi maçı kazandı

Galatasaray, bu sonuçla geride kalan 24. maçında 19. galibiyetini aldı. Bu süreçte 3 beraberlik ve 2 yenilgisi bulunan sarı-kırmızılılar, puanını 60'a yükseltti.

Galatasaray, haftayı bay geçen Fenerbahçe ile puan farkını bir maç fazlasıyla 9'a çıkardı.

Kasımpaşa ise 24. maçında 13. kez mağlup olarak 25 puanda kaldı.

Galatasaray, biri hükmen olmak üzere son 17 resmi maçını kazandı.

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde bileği bükülemeyen sarı-kırmızılı ekip, 23 Ekim 2022'de 2-2 sona eren Corendon Alanyaspor maçından sonra çıktığı tüm maçları kazandı.

Ligde üst üste 14 maçını kazanan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda da çıktığı 3 mücadeleden galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray, bu süreçteki hükmen galibiyetini ligin 24. haftasında, depremler nedeniyle ligden çekilen Gaziantep FK'ye karşı aldı.

Zaniolo golle başladı

Galatasaray'ın yeni transferi Nicolo Zaniolo, sarı-kırmızılı formayla çıktığı ilk resmi maçta gol sevinci yaşadı.

İtalya'nın Roma takımından 15 milyon avro bedelle kadroya dahil edilen 23 yaşındaki yıldız futbolcu, mücadelenin 46. dakikasında Yunus Akgün'ün yerine oyuna girdi.

Karşılaşmanın 57. dakikasında fileleri havalandıran Zaniolo, takımını 1-0 öne geçirdi. Yıldız oyuncunun golünün ardından stat hoparlöründen deprem sonrası hayatını kaybeden minik Galatasaray taraftarı Muhammed Emin Özkan'ın adı anons edildi.

Nicolo Zaniolo, Corendon Alanyaspor ve İstanbulspor ile yapılan hazırlık maçlarında da birer gol atmıştı.

Maç sonu "üçlü"sü Zaniolo'dan

Galatasaray'da ilk resmi maçında gol atan Zaniolo, maç sonrası taraftara galibiyet üçlüsü çektirdi.

Karşılaşma sonrasında kale arkasındaki taraftarların önüne giden sarı-kırmızılı ekip, galibiyeti kutladı. Maçtaki tek golün sahibi olan İtalyan yıldız, "Üçlü" olarak tanımlanan tezahüratı yaptırdı.

Diğer kale arkasındaki kutlamada ise taraftarın isteğiyle tezahüratı kaptan Fernando Muslera başlattı.

Nelsson cezalı duruma düştü

Galatasaray'ın Danimarkalı futbolcusu Victor Nelsson cezalı duruma düştü.

Karşılaşma öncesi sınırda bulunan Nelsson, müsabakanın 75. dakikasında sarı kart gördü. Cezalı duruma düşen genç stoper, 26. haftada deplasmanda yapılacak Arabam.com Konyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

Mata sakatlandı

Galatasaray'da İspanyol futbolcu Juan Mata, sakatlığı nedeniyle maça devam edemedi.

Müsabakaya ilk 11'de başlayan tecrübeli futbolcu, sakatlanarak 22. dakikada yerini Milot Rashica'ya bıraktı.

Kasımpaşa'nın deplasman galibiyet hasreti 7 maça çıktı

Lacivert-beyazlı ekibin Süper Lig'de deplasmanda kazanamama serisi 7 karşılaşmaya yükseldi.

Ligde son dış saha galibiyetini 7 Eylül'de HangiKredi Ümraniyespor'a karşı alan Kasımpaşa sonrasındaki 7 mücadelede 2 beraberlik, 5 yenilgi yaşadı.

İstanbul temsilcisi, genç teknik adam Selçuk İnan yönetiminde deplasmanda henüz galibiyetle tanışamadı.

Kasımpaşa cephesi

Kasımpaşa Teknik Direktörü Selçuk İnan, "İyi mücadele ettik. Ben geldikten sonra takım defansif olarak takım çok önemli bir yol kat etti. Mücadeleleri ve bütün planları harfiyen yerine getirdikleri için oyuncularımı tebrik ediyorum. Ancak bugün topu kazandıktan sonra aslında üzerine çok çalıştığımız ofansif organizasyonların birçoğunda başarısız olduk. Bu da beni üzdü. Önemli ve kaliteli oyuncularımız var. Topu kaptıktan sonra atacağımız ilk maç çok önemliydi ama bunlarda çok başarılı olamadık. Çok basit hatalar yaptık. Onda da başarılı olsaydık buradan galip ayrılabilirdik. Galatasaray'ı tebrik ediyorum. İyi mücadele ettiler." dedi

Futbolculuk döneminde Galatasaray'da önemli başarılar elde eden Selçuk İnan, Nef Stadı'na rakip olarak geldiği için heyecanlandığını söyledi.

Yıllarının Galatasaray'da geçtiğini belirten İnan, "Burada kaptanlık ve yardımcı antrenörlük yaptım, başarılar kazandım. Sahaya ilk çıktğımda çok heyecanlandım. İnsan kendi evine uzun bir aradan sonra hele de rakip olarak geldiğinde karmaşık duydular içinde olabiliyor. Ben düz bir adamım. Takımımın kazanması için de her şeyi denedim. Burada 300'den fazla maça çıkmış ve atmosferin nasıl olacağını en iyi bilenlerden biri olarak takımımı hazırladım ama neticeyi alamadık." ifadelerini kullandı.

Futbolculuğu dönemindeki serbest vuruş golleri hatırlatılarak maçın son anlarında Aytaç Kara'nın kritik bölgeden kullandığı frikikle ilgili, "O anda sahada olsaydım dediniz mi?" şeklindeki soru üzerine, "Demedim desem yalan olur. İyi pozisyondu. Aytaç da topa iyi vuruyor ama olmadı." diyerek sözlerini tamamladı.

Galatasaray cephesi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Uzun bir ara sonrası bizim için zor oldu. Fiziksel ve oyun hızı anlamında zorlandığımız anlar oldu. Rakibimizin 11 kişi ile beklemesiyle pozisyon üretmekte zorlandık. İkinci yarıda 1-0 öne geçtik. Golden sonra oyun yine değişmedi. Rakibimiz çok üzerimize gelmedi. Aslında 2. gol şansını net bir şekilde yakalamadık. Bugün oyunun içinde ofansif olarak üretkenliğimiz daha düşüktü. Bunda da verdiğimiz ara sonrasında oyuncuların maç performansını yakalayamaması etkili oldu. Sonuç olarak bizim için önemli bir 3 puan aldık. Kalemizde tehlike yaşamamamız da defansif açıdan birim için artı kısım." diye konuştu.

Biri hükmen olmak üzere son 14 maçını kazanarak lig tarihinin en uzun galibiyet serisini yakalayan sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, şunları kaydetti:

"Galibiyet serimizde zorlandığımız maçlar oldu. Bugün diğer maçlara göre zor geçtiğini düşünmüyorum. Bizim sadece rekor kırmakla ilgili bir düşüncemiz yok. Rekoru kırdık ama bizim için bundan sonrası önemli. Geri kalan 11 maç bizim için çok önemli. Her maça kazanmak için çıkacağız. Hepsinin ayrı ayrı hikayesi olacak. Rekoru kırdık ama iş bitmedi. Asıl bundan sonra başlıyor. Ana hedef şampiyonluk. Şampyonluğa ulaşana kadar kazanmak zorundayız."

Play-off talepleri tartışmaları

Okan Buruk, spor kamuoyunda lig sonunda play-off oynanmasıyla ilgili talepler olsa da bunun gerçekleşmesinin zor olduğunu söyledi.

Son dönemde ligde play-off sisteminin getirilmesiyle ilgili taleplerin sorulması üzerine Buruk, "Play-off için Jorge Jesus'un ağzından bir şey duymadım. Onun ağzından bir şeyler yazıldı ama bunun için net bir şey diyemeyeceğim. Beşiktaş Kulübünün bir talebi var. Onu değerlendirecek olan Türkiye Futbol Federasyonu. Bu saatten sonra bir şeyin değişmesi zor. Belki önümüzdeki sezon play-off düşünülebilir. Bu görüşlere saygı duyuyoruz." değerlendirmesini yaptı.

"Şampiyon olursak ne yapıp yapmayacağımı daha iyi biliyorum"

Galatasaray Teknik Direktörü Buruk, şampiyon olmaları durumunda yeni sezonda ne yapması gerektiğini bildiğini söyledi.

Toplantıda bir basın mensubu tarafından Süper Lig'de son 3 sezonda kendisinin de aralarında olduğu şampiyon teknik direktörlerin göreve devam edemediği hatırlatıldı.

2019-2020 sezonunda Medipol Başakşehir ile şampiyon olmalarından sonra görevden ayrıldığını söyleyen Buruk, "İlk hedefimiz şampiyonluk. Şampiyonluğun mutluluğunu yaşamak istiyoruz. Son 3 sezonda 3 şampiyon hoca bir sonraki sene ayrıldı. Ben gerekli dersleri aldım. İnşallah şampiyon olursak ne yapıp yapmayacağımı daha iyi biliyorum." şeklinde görüş belirtti.

"Icardi inşallah bizimle devam eder"

Okan Buruk, kiralık olarak forma giyen Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin gelecek sezonda da takımda olmasını istediklerini söyledi.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, yeni transfer Nicolo Zaniolo ile kiralık olarak oynayan Mauro Icardi'nin yeni sezonda kalıp kalmayacağıyla ilgili soruya, "Zaniolo zaten bizim oyuncumuz. Icardi de Galatasaray taraftarı için çok büyük önem taşıyor. Onun Galatasaray'da devam etmesini çok isteriz. O da kendisini buraya ait hissediyor ve çok mutlu. Mutlu olduğunu da net bir şekilde görüyoruz. İnşallah bizimle devam eder, Galatasaray şampiyon olur ve bu başarıda önemli rol oynar. Önümüzdeki sene de Galatasaray'da devam eder diye umuyoruz." cevabını verdi.

"Durmaya niyetimiz yok"

Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk, yavaşlamaları durumunda liderliği kaybedebileceklerini belirtti.

Ligin ilk haftalarında Fenerbahçe'nin lider olduğunu aktaran Buruk, şu ifadeleri kullandı:

"Aynı güvenle devam etmek istiyoruz. Bunun için çok çalışıyoruz. Oyuncularımızın profesyonellikleri, insanlıkları ve karakterleri çok iyi. Galatasaray'a yakışan bir oyuncu grubu var. Oynadıkları futbolla da Türk futboluna destek olmaya, insanlara zevk vermeye çalışıyor. Bunu devam ettireceğiz. Hem kazanmak hem de iyi oyun istiyoruz. Önümüzde uzun bir periyot var. Hiç durmadan çalışmamız ve kazanmaya devam etmemiz gerekiyor. Şampiyon olmamız için kazanmalıyız. Aynı disiplin ve ciddiyetle devam etmeliyiz. Şu anda bir şey kazanmış değiliz, sadece öndeyiz. Daha önce de Fenerbahçe öndeydi. Bu yarışta duran, yavaşlayan takımlar zorlanacak veya kaybetmeye yakın olacak. O yüzden durmaya, yavaşlamaya niyetimiz yok."