Galatasaray'dan peş peşe 10 galibiyet

Süper Lig'in 21. haftasında Giresunspor'u deplasmanda 4-0 yenerek etkili performansını sürdüren lider Galatasaray, aynı zamanda teknik direktörü Okan Buruk ile birkaç rekora imza attı.

Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, deplasmanda Giresunspor'u 4-0 mağlup etti.

9. dakikada Galatasaray atağında Kerem Aktürkoğlu'nun ortasında Barış Alper Yılmaz ceza sahası içerisindeki Icardi'ye topu kafa ile aktardı. Icardi'nin çaprazdan sert şutunda kaleci Onurcan Piri topu kornere çeldi.

11. dakikada Boey'in yaklaşık 25 metreden sert ve düzgün şutunda top az farkla yandan auta gitti.

24. dakikada Savicevic'in sağ kanattan yaptığı ortada, uygun pozisyondaki Arias kafa ile topa vurdu, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

38. dakikada Torreira'nın ceza sahasına yaptığı ortada Barış Alper Yılmaz kafa ile topu aktardığı Mertens'in şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

40. dakikada ceza sahası içerisinde Icardi, Airas'ın müdahalesi sonrası yerde kaldı. Maçın orta hakemi Bahattin Şimşek, VAR kontrolünün ardından penaltı noktasını gösterdi. 44. dakikada penaltı atışını kullanan Icardi'nin vuruşunda kaleci Onurcan Piri topu kornere çeldi.

46+2. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ara pasında Icardi, kaleci Onurven Piri ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda Onurcan Piri'den dönen topu, Mertens ağlara gönderdi. 0-1

52. dakikada Kuwas'ın kullandığı korner atışında Galatasaray ceza sahasında oluşan karambolde en son topa Sergio vurdu, meşin yuvarlak yandan az farkla auta gitti.

55. dakikada Savicevic'in sol kanattan yaptığı ortada Bajic'in boş pozisyonda yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

60. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Icardi'nin pasında Giresunspor ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Dubois'in sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2

78. dakikada Icardi'nin defansın arkasına attığı pasta Rashica, kaleci Onurcan Piri ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top Onurcan Piri'den döndü.

88. dakikada Galatasaray 3. golü buldu. Giresunspor defansı çıkmak isterken Rashica topu kaptı. Kaleci Onurcan Piri ile karşı karşıya kalan Rashica'nın yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-3

90+5. dakikada Galatasaray farkı 4'e çıkardı. Ceza sahasına yapılan ortada Gomis kafa ile topu Yunus Akgün'e aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda top köşeden ağlara gitti. 0-4

Karşılaşma konuk ekibin 4-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Galatasaray, Giresun'dan rekorlarla dönüyor

Bu sonuçla sarı-kırmızılı takım, resmi karşılaşmalarda üst üste 13. galibiyetine ulaştı ve bu alandaki rekorunu egale etti.

Süper Lig'de puanını 48'e çıkaran Galatasaray, bu kulvarda oynadığı son 10 maçı kazandı. Sarı-kırmızılı takım, bu müsabakalarda VavaCars Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, İstanbulspor, Demir Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü, Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor, Fraport TAV Antalyaspor ve Giresunspor'u yendi.

Galatasaray, bu süreçte çeyrek finale yükseldiği Türkiye Kupası'nda ise son 3 maçında Yeşilyurt D.Ç Ofspor, Ankara Keçiörengücü ve Corendon Alanyaspor'a üstünlük sağladı.

Sarı-kırmızılı takım, böylece Süper Lig'in profesyonel olarak oynanmaya başladığı 1959 sezonundan itibaren resmi maçlarda ulaştığı en uzun süreli galibiyet serisini egale etti.

Galatasaray, daha önce 1987-1988 sezonunun son bölümü ile 1988-1989 sezonunun ilk haftalarında 13 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı. 1987-1988 sezonunda Süper Lig'deki son 9 maçı ile Cumhurbaşkanlığı Kupası müsabakasını kazanan sarı-kırmızılı takım, 1988-1989 sezonunda ise ligdeki ilk 3 karşılaşmadan galibiyetle ayrılmıştı.

Galatasaray, Giresunspor'u yenerek aynı zamanda resmi maçlarda bir sezon içerisinde elde ettiği galibiyet serisi rekorunu da geliştirdi.Ligde bir sezonda ilk kez üst üste 10 maç kazandı

Galatasaray, Süper Lig tarihinde ilk kez bir sezonda art arda 10 maç kazandı.

Sarı-kırmızılı takım, ligde daha önce bir sezon içinde en fazla 9 maçlık galibiyet serisi yaşamıştı. Galatasaray, Mustafa Denizli yönetiminde 1987-1988 sezonunda, Fatih Terim idaresinde ise 2011-2012'de üst üste 9 galibiyet elde etmişti.

Okan Buruk da tarihe geçti

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da üst üste elde edilen galibiyetlerle sarı-kırmızılıların tarihine geçti.

Okan Buruk, resmi maçlarda Galatasaray'ın başında en uzun süreli galibiyet serisinin sahibi olan Mustafa Denizli'yi yakaladı.

Sarı-kırmızılı takım, resmi maçlarda 1987-1988 sezonunun son bölümü ile 1988-1989 sezonunun ilk haftalarında elde ettiği 13 galibiyetlik seriye, Denizli yönetiminde ulaşmıştı.

Okan Buruk, aynı zamanda Galatasaray'ın başında ligde bir sezon içerisinde peş peşe 10 galibiyet gören ilk teknik direktör unvanına da sahip oldu.

Buruk, ligde Terim'i yakaladı

Okan Buruk, Galatasaray'ın başında Süper Lig'de 10 maçla en uzun galibiyet serisine sahip ikinci teknik direktör olan Fatih Terim'i de yakaladı.

Sarı-kırmızılı takım, Terim yönetiminde ligde 1997-1998 sezonunun son 5 ile 1998-1999 sezonunun ilk 5 maçından galibiyetle ayrılmıştı.

Galatasaray, ligdeki en uzun süreli galibiyet serisini 12 maçla Mustafa Denizli yönetiminde yaşamıştı.