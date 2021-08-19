"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 AĞUSTOS 2021 CUMA - YIL: 52

Galatasaray Danimarka'dan 1 puanla döndü

19 Ağustos 2021, Perşembe 23:00
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray, Danimarka'nın Randers takımıyla deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Danimarka ekibi Randers'a konuk oldu.

8. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu, kaleci Carlgren ile karşı karşıya kalmasına rağmen pozisyonu gole çeviremedi.

26. dakikada sarı-kırmızılı ekip öne geçti. Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası yayının önünden yaptığı vuruşta top, defansa da çarparak ağlara gitti: 0-1.

32. dakikada Alpaslan Öztürk'ün ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak, az farkla auta gitti.

54. dakikada sol kanattan kullanılan taç atışının ardından ceza sahası içindeki karambolden yararlanan Lauenborg, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1.

71. dakikada Babel'in uzaktan şutu auta gitti.

83. dakikada rakibini geçerek ceza sahasına giren Feghouli'nin yaptığı vuruşta top, kaleci Carlgren'den döndü. Feghouli, önüne düşen topu bu kez az farkla dışarı gönderdi.

Maç 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

AA

Okunma Sayısı: 71
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yassıada skandalına tepki yağıyor... Tarihe ve demokrasiye ihanet

    Guterres: Taliban ile konuşmaya hazırım

    Fenerbahçe, tur için avantaj yakaladı

    14 emekli askerin rütbeleri sökülecek

    Facebook 'Horizon Workrooms' uygulamasını tanıttı

    19 bin 320 yeni vaka daha

    'Okullarımızı yüz yüze ve tam zamanlı olarak açacağız'

    'Yüz yüze eğitim' için istenen PCR testleri devlet hastanelerinde ücretsiz olacak

    Bozkurt'taki sağanak endişeye sebep oldu

    Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu

    Rusya: Yabancı savaşçıların Libya'dan çekilmesini destekliyoruz

    ABD Kongre binası yakınında 'şüpheli araç' paniği

    Sosyal medya yasaklarında Küba ile mi yarışacağız?

    Basın kartı soruları yine cevapsız

    'Arakanlı Müslüman mülteciler 2020'de en ölümcül yılı yaşadı'

    Okulların tekrar kapanmaması için bütün tedbirler alınmalı

    Sağlıkta istifalar kapıda

    Rusya: Afganlar arasında diyaloğun sağlanmasından yanayız

    Bozkurt'ta selden önce ve sonra...

    Kabil'den tahliyeler devam ediyor

    En Çok Okunanlar

    Osman ZENGİN

    1, 2, 3...olmadı, 4, 5, 6... öyle mi?
    Şükrü BULUT

    Afganistan’da neoconlar kaybetti
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Taliban tekrar dönerken
    Genel

    Yassıada skandalına tepki yağıyor... Tarihe ve demokrasiye ihanet
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Âl-i Beyt muhabbeti, mesleğimizde bir esastır
    Ali ATAÇ

    Ezanî Muhammedî’deki sır
    Ahmet BATTAL

    Kemalistler ve ABD’nin Atatürk’ü
    Ali FERŞADOĞLU

    “İçimizde iyi insanlar varken, helâk olur muyuz?”
    İbrahim ERSOYLU

    Kemalizmi ayakta tutmaya çalışmak faydasız

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.