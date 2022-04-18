"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 NİSAN 2022 SALI - YIL: 53

Galatasaray evindeki galibiyet serisini 4 maça çıkardı

18 Nisan 2022, Pazartesi 22:15
Galatasaray, Süper Lig 33. hafta kapanış maçında konuk ettiği Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 2-0 yendi. Galatasaray, sahasındaki galibiyet serisini 4 maça çıkardı.

16. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun hafif sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta kaleci Abdulsamed Damlu, soluna gelen topu kornere çeldi.

32. dakikada sol çaprazdan şık çalımlarla ceza sahasına giren Halil Dervişoğlu uygun durumda istediği gibi şut çıkaramayınca, top yandan auta gitti.

39. dakikada Pulgar'ın pasıyla savunma arkasına sarkarak kaleciyle karşı karşıya kalan Babel'in vurduğu topu Awuku çizgiden çıkardı.

45. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunda kaleci Abdulsamed soluna gelen meşin yuvarlağı güçlükle kontrol etti.

45+1. dakikada Muslera'dan aldığı topu uzaklaştırmak isteyen Pulgar, meşin yuvarlağı ceza sahası dışı sol çaprazdaki Dicko'ya kaptırdı. Bu oyuncunun yerden pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda buluşan Tetteh, aşırtma bir vuruşta topu kaleci Muslera'dan kurtardı. Ancak son anda araya giren Nelsson, çizgi üzerinde meşin yuvarlağı uzaklaştırarak mutlak bir golü önledi.

51. dakikada Galatasaray, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasıyla gol kazandı. Sağdan ceza sahasına girerek son çizgiye inen Kerem Aktürkoğlu, pasını yerden ön direğe çıkardı. Buraya hareketlenen Halil Dervişoğlu'nun yakın mesafeden vuruşunda top kaleci Abdulsamed Damlu'dan döndü. Penaltı noktasının soluna gelen topa bu kez Berkan Kutlu kafayla vurdu. Yine Abdulsamed'den dönen meşin yuvarlak bu kez kale sahasındaki Babel'in önünde kaldı. Bu oyuncu, topu ağlara gönderirken yardımcı hakem Esat Sancaktar ofsayt bayrağını kaldırdı. Yapılan VAR incelemesinin ardından pozisyonun ofsayt olmadığı anlaşıldı ve hakem Mustafa Kürşad Filiz, golü verdi: 1-0.

53. dakikada sarı-kırmızılılar farkı 2'ye çıkardı. Elabdellaoui'nin sağdan ortasında altıpasta uygun durumda yükselen Halil Dervişoğlu, kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.

60. dakikada seri paslaşmaların ardından sağdan atağa katılan Kerem Aktürkoğlu'nun yaptığı ortaya hareketlenen Taylan Antalyalı, ön direkte uygun durumda vurduğu topu ters kanattan auta attı.

76. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Dicko'nun vuruşunda, Muslera soluna yatarak topun kontrolünü sağladı.

77. dakikada Cicaldau'nun savunma arkasına gönderdiği pasa hareketlenen Kerem Aktürkoğlu, topu kontrol etse de zamanında çıkan kaleci Abdulsamed rakibine şut imkanı vermedi ve meşin yuvarlağın sahibi oldu.

81. dakikada Van Aanholt'un soldan getirdiği topa Berkan Kutlu ceza sahası içi sol çaprazda bekletmeden vurdu. Kaleci Abdulsamed yatarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Müsabaka ev sahibi takımın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. 

Galatasaray bu sonuçla ligde puanını 44'e çıkartırken, küme düşmesi daha önce kesinleşen son sıradaki Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ise 20 puanda kaldı.

Sahasındaki galibiyet serisini 4'e çıkardı

Galatasaray, Süper Lig'de sahasındaki son 4 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, Nef Stadı'nda oynanan son 4 müsabakada Çaykur Rizespor, Beşiktaş, VavaCars Fatih Karagümrük ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u mağlup etti.

2 dakikada 2 gol

Galatasaray, karşılaşmayı peş peşe bulduğu gollerle kazandı.

Sarı-kırmızılı takımın ilk golünü 51. dakikada Ryan Babel attı. Bu golden 2 dakika sonra 53. dakikada Halil Dervişoğlu topu ağlara yolladı.

Halil'in 4, Babel'in 3. golü

Karşılaşmada Galatasaray'ın gollerini atan futbolculardan Halil Dervişoğlu bu sezon ligde 4, Ryan Babel ise 3. kez ağları havalandırdı.

Halil Dervişoğlu ligde daha önce Göztepe, Altay ve Kasımpaşa maçlarında, Babel ise Çaykur Rizespor ile VavaCars Fatih Karagümrük müsabakalarında birer kez meşin yuvarlağı filelerle buluşturmuştu.

Kerem Aktürkoğlu'ndan Torrent'e sitem

Karşılaşmanın 83. dakikasında yerini Emre Kılınç'a bırakan Kerem Aktürkoğlu, teknik direktör Domenec Torrent'e sitem etti.

Oyundan alınmasına kızan milli futbolcu, söylenerek geldiği saha kenarında Torrent'in kendisine sarılmasına rağmen rahatsızlığını dile getirip, morali bozuk bir şekilde yedek kulübesine gitti.

Rakibine karşı evindeki 5. maçı da kazandı

Galatasaray, Süper Lig'de Yeni Malatyaspor ile sahasında oynadığı 5. karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, ev sahibi olduğu müsabakalarda attığı 11 gole karşın kalesinde sadece bir gol gördü.

Öte yandan, 18 bin 451 biletli taraftarın maçı takip ettiği bildirildi.

AA

Okunma Sayısı: 220
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Müzakere süreci bugün çok daha karmaşık hale geldi'

    Sessiz kalındıkça İsrail zulmü bitmez

    Avustralya Nur Vakfı gençleri iftarda buluştu

    Rus saldırılarında 205 çocuk öldü

    Kovid-19’da ‘endemi süreci’ başladı

    Son 24 saatte 19 kişi vefat etti, 4542 kişinin testi pozitif çıktı

    Galatasaray evindeki galibiyet serisini 4 maça çıkardı

    İstanbul depreminde en çok etkilenecek ilçeler

    Bu kuyruklar da mı balon?

    Arap ülkelerinden İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki

    Uysal, liderler turuna CHP ve SP ile başladı

    Türkiye’den İsveç’teki küstah provokasyona tepki

    6’lı masada 8 seçenek

    Arınç’tan AKP’li vekile sert sözler

    Mescid-i Aksa’ya her gün baskın - İsrail, ayrıca Harem-i İbrahim Camisi’ni de kapattı

    Gıda güvenliği tehlikede

    Enflasyon artışı sürecek

    5 milyona yakın kişi Ukrayna'yı terk etti

    Hac kontenjanı açıklandı

    ''Koronavirüsü artık zihnimizden çıkarma zamanı gelmiştir''

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Terör iftirasını reddeden kararlar
    M. Latif SALİHOĞLU

    Boş konuşmayı bırakın; bir lisân öğrenmeye bakın
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Bilgi tekeli ve devletin menhus eli
    Cevher İLHAN

    Beşinci yılında “tek kişilik yönetim”in iflası
    Faruk ÇAKIR

    Merhum Başgil’in tespiti
    Ali FERŞADOĞLU

    Hiç böyle bir niyetle namaza durdunuz mu?
    Cenk ÇALIK

    “Ben oruçluyum!” nasıl anlaşılmalıdır?
    Süleyman KÖSMENE

    Şans yok, inanç vardır
    Genel

    Avustralya Nur Vakfı gençleri iftarda buluştu

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.