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8 KASIM 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Galatasaray, Fatih Karagümrük'le berabere kaldı

07 Kasım 2021, Pazar 20:00
Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında konuk olduğu VavaCars Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı.

Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısı golsüz sona ererken, ev sahibi takım 69. dakikada Andrea Bertolacci'nin attığı öne geçti. Son bölümde baskısını arttıran Galatasaray, rakibine 88. dakikada Mustafa Muhammed ile karşılık verdi ve müsabaka 1-1 berabere tamamlandı.

Galatasaray bu sonuçla ligde puanını 21'e, VavaCars Fatih Karagümrük de 19'a çıkardı.

Deplasmanda puan kaybı sürüyor

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda çıktığı 7 maçın 5'inde puan kaybetti.

Sarı-kırmızılı takım, ligde konuk olduğu karşılaşmalarda 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Galatasaray, bu sezon deplasmanda kazanabileceği 21 puanın ancak 9'unu hanesine yazdırdı.

Mustafa Muhammed'in 4. golü

VavaCars Fatih Karagümrük karşısında Galatasaray'ın beraberlik golünü atan Mustafa Muhammed, bu sezon 4. kez ağları havalandırdı.

Mısırlı futbolcu, ligde daha önce Çaykur Rizespor maçında 2, İttifak Holding Konyasypor maçında da bir kez topu filelerle buluşturdu.

Fatih Terim'e sarı kart

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maçın son bölümünde sarı kart gördü.

Karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan, kendisine ayrılan alanı ihlal eden Terim'e maçın 83. dakikasında sarı kart gösterdi.

"Gösterdikleri performanstan dolayı oyuncularımı kutluyorum"

VavaCars Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, Süper Lig'de Galatasaray ile 1-1 berabere kaldıkları maçta sergiledikleri performanstan dolayı oyuncularını kutladı.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Canel, maça istekli başladıklarını belirterek, "İlk yarıda topun hakimiyeti tamamen bizdeydi. Pesic ile önemli bir pozisyonu değerlendiremedik. İki de sakat verdik. İkinci yarının ilk bölümünde de oyuna hakimdik. Attığımız golden sonra biraz düşüş başladı. Gösterdikleri performanstan dolayı oyuncularımı kutluyorum. Her hafta üstüne koyan bir ekibiz. Milli maç arası bize iyi gelecek." diye konuştu.

Atılay Canel, ligde daha çok maçın olduğunu dile getirerek, "Bu uzun maratonda hedefimiz Avrupa kupalarına gitmek. Sahamızda oynamasıydık bunun iki katı seyirci gelirdi. Kendilerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

İlk Yarı

27. dakikada Babel'in sağdan ortasında, kale sahası önünde Halil Dervişoğlu'nun savunmanın arasında yaptığı kafa vuruşunda, top kaleci Viviano'dan döndü.

34. dakikada Borini'nin uzak mesafeden çektiği şutta, top üstten auta gitti.

İki takımın da pozisyon üretmekte zorlandığı maçın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.

İkinci Yarı

67. dakikada Mustafa Muhammed'in ceza sahasının sol çaprazında çektiği şutta, kaleci Viviano topu kontrol etti.

69. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük 1-0 öne geçti. Savunmada Emre Kılınç'ın hatalı pasında Borini topu ceza sahası önündeki Bertolacci'ye bıraktı. Bu futbolcunun sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Muslera'nın müdahalesine rağmen ağlara gitti.

74. dakikada Babel'in ceza sahası dışında sol çaprazdan attığı sert şutta, top üst direkten oyun alanına döndü.

88. dakikada Galatasaray beraberliği sağladı. Diagne'nin pasıyla ceza sahasına sokulan Feghouli yerde kalırken, oluşan karambolde Mustafa Muhammed önünde bulduğu topu filelere göndererek skoru 1-1 yaptı.

90. dakikada hızlı gelişen VavaCars Fatih Karagümrük atağında, savunmanın arkasına atılan pasla ceza sahasına girerek kaleci ile karşı karşıya kalan Pesic'in yerden vuruşunda Muslera yatarak topu kontrol etti.

Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.

AA

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