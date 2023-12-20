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21 ARALIK 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü tek golle geçti

20 Aralık 2023, Çarşamba 22:30
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında konuk ettiği VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0 yenerek, zirvede puan farkının açılmasına izin vermedi.

9. dakikada Mertens'in sağdan ortasında penaltı noktası önündeki Kerem Aktürkoğlu'nun vurduğu top ters kanattan auta çıktı.

13. dakikada Ziyech ceza sahası dışı sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşta topu doğrudan kaleye gönderdi. Kaleci Emre'nin güçlükle önlediği meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.

15. dakikada soldan ceza sahasına giren Can Keleş'in dar açıdan sert şutunda, kaleci Günay topu güçlükle kornere çeldi.

34. dakikada Rohden'in uzaktan sert şutunda top az farkla yandan auta gitti.

41. dakikada Galatasaray öne geçti. Kerem Demirbay'ın uzaktan sert şutunda kaleci Emre Bilgin, üzerine gelen topu sektirdi. Pozisyonu takip eden Kerem Aktürkoğlu'nun karşı karşıya vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

Mücadelenin devre arasına sarı-kırmızılı ekip 1-0 önde girdi.

64. dakikada Abdülkerim'in uzun mesafeli pasına hareketlenen Ziyech, sağ kanatta topu kontrol ettikten sonra ceza sahasına girdi. Açısı daralan Faslı futbolcu, pasını daha uygun durumdaki Bakambu'ya aktardı. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda top az farkla auta çıktı.

83. dakikada Ndombele'nin derinlemesine şık pasında savunma arkasına sarkan Boey, ceza sahası içi sağ çaprazda kaleci Emre ile karşı karşıya kaldı. Zamanında çıkan genç file bekçisi, ayaklarıyla meşin yuvarlağı engelledi.

90. dakikada Mendes'in sağdan ortasında ön direğe hareketlenen Serdar Dursun kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Günay, sert gelen topu güçlükle kornere çeldi.

Mücadele sarı-kırmızılı takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Galibiyet serisini 4 maça çıkardı

Galatasaray, Fatih Karagümrük maçını kazanarak Süper Lig'de galibiyet serisini 4 maça çıkardı.

Sarı-kırmızılı takım, ligdeki son 4 maçında sırasıyla Corendon Alanyaspor, Siltaş Yapı Pendikspor, Yukatel Adana Demirspor ve VavaCars Fatih Karagümrük'ü mağlup etti.

Derbi öncesi moral buldu

Galatasaray, Fatih Karagümrük karşısında aldığı galibiyetle hafta sonunda Fenerbahçe ile yapacağı derbi öncesinde moral buldu.

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'in 18. haftasında 24 Aralık Pazar günü aynı puana sahip olduğu Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Sahasındaki yenilmezlik serisini 25 maça çıkardı

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 25 maçta mağlup olmadı.

Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 25 maçı kaybetmedi.

Galatasaray, söz konusu süreçte evinde çıktığı lig karşılaşmalarında 23 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında oynadığı maçlarda puan kaybetmedi.

RAMS Stadı'nda taraftarı önünde oynadığı 7 müsabakadan da galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılı ekip, ligde sahasında puan kaybetmeyen tek takım unvanına sahip.

Fatih Karagümrük deplasmanda galibiyeti unuttu

Fatih Karagümrük, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda oynadığı son 7 maçında galibiyete ulaşamadı.

Bu sezon deplasmandaki tek galibiyetini 2. haftada RAMS Başakşehir karşısında alan kırmızı-siyahlı takım, sonraki 7 dış saha maçında 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

AA

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