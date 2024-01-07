Galatasaray, Fenerbahçe'yi takibe devam ediyor

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında konuk ettiği TÜMOSAN Konyaspor'u 3-0 yenen Galatasaray, zirve takibini sürdürdü.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray evinde TÜMOSAN Konyaspor'u konuk etti.

İlk yarı

10. dakikada Mertens, sağdan paslaşarak kullandığı korner sonrası ceza sahası içine orta açtı. Nelsson'un kafa vuruşunda top kaleci Deniz Ertaş'ta kaldı.

15. dakikada Kaan Ayhan'ın sağdan ortasında Kerem Aktürkoğlu altıpas çizgisi önünde topa kafa vurdu. Meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

17. dakikada Kaan Ayhan'ın sağdan açtığı ortada Kerem Aktürkoğlu, topa bekletmeden vuruş yaptı. Meşin yuvarlak, üstten auta gitti.

20. dakikada Zaha, Ndombele'nin pası sonrası ceza sahası içi sağ çaprazından dar açıya rağmen çok sert bir şut çıkardı. Kaleci Deniz Ertaş, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

27. dakikada Kerem Demirbay, sağ çaprazdan kullandığı frikikte topa çok sert vurdu. Kaleci Deniz Ertaş, kaleye giden meşin yuvarlağı kornere çeldi.

33. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun pasında topla buluşan Kaan Ayhan, ceza sahası içinde bekleyen Mertens'e meşin yuvarlağı aktardı. Mertens'in şutu sonrası genç kaleci Deniz Ertaş topu kurtardı.

Müsabakanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

İkinci yarı

48. dakikada ceza sahasının sağında topla buluşan Zaha, içeriye doğru pasını aktardı. Kerem Aktürkoğlu, bu pas sonrası şutunu çekti ancak meşin yuvarlak auta çıktı.

56. dakikada Guilherme'nin ortasında arka direğe hareketlenen Oliveria topa bekletmeden vuruş yaptı. Kaleci Muslera'dan dönen meşin yuvarlak, Andreasen'in önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda, kaleci Muslera topu kontrol etti.

63. dakikada Galatasaray golü buldu. Abdülkerim Bardakcı, Kerem Demirbay'ın soldan ortasında ceza sahası içinde topa yarım vole vurdu ve takımını öne geçiren golü attı: 1-0.

69. dakikada Kerem Demirbay'ın sol taraftan kullandığı korner sonrası ön direğe doğru hareketlenen Abdülkerim Bardakcı, topu altıpas çizgisine doğru çıkardı. Bu pas sonrası Nelsson, kafa vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak direğe takıldı.

85. dakikada Calvo'nun pas hatası sonrası Halil Dervişoğlu topu kaptı ve driplingle ceza yayına gelerek meşin yuvarlağı Kerem Aktürkoğlu'na aktardı. Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası içinde yaptığı vuruşta, top yandan auta çıktı.

90. dakikada Kaan Ayhan'ın ceza sahası dışı sağ çaprazından yaptığı vuruşta, kaleci Deniz Ertaş meşin yuvarlağı çeldi. Dönen topta Zaha, altıpas çizgisi üzerinde golünü attı ve farkı ikiye çıkardı: 2-0.

90+3. dakikada Eyüp Aydın'ın sol taraftan kullandığı kornerde, ceza alanı içinde Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 3-0.

Müsabaka, ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Galatasaray'da kulübenin yaş ortalaması 20

Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesindeki futbolcularının yaş ortalaması 20 oldu.

Sakatlıklar, cezalar ve Afrika Uluslar Kupası'na giden oyuncuları nedeniyle 7 eksiği bulunan Galatasaray, maç kadrosunda birçok gence de yer verdi.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde 32 yaşındaki Günay, 23 yaşındaki Tete, 20 yaşındaki Kazımcan, 19 yaşındaki Eyüp ile Hamza, 18 yaşındaki Baran, Ali Yeşilyurt ve Ali Turap Bülbül, 17 yaşındaki Gökdeniz ve Efe görev bekledi.

Bu futbolcuların yaş ortalaması ise 20 olarak gerçekleşti.

Halil Dervişoğlu ligde ilk kez 11'de

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Halil Dervişoğlu, bu sezon ilk kez bir Süper Lig maçına ilk 11'de başladı.

Bu sezon Süper Lig'de 8 maçta forma giyen 24 yaşındaki santrfor, tümüne yedeklerden dahil oldu. Halil, Mauro Icardi'nin sakatlandığı, Bakambu'nun da milli takımda olduğu haftada 11'de kendisine yer buldu.

Ndombele 5 maç sonra 11'de

Sarı-kırmızılı ekibin Fransız orta saha oyuncusu Tanguy Ndombele, 5 resmi karşılaşmadan sonra 11'e girdi.

Son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İstanbul'da İngiltere temsilcisi Manchester United ile yapılan maça ilk 11'de başlayan Ndombele, 5 resmi müsabakanın ardından ilk kez bir maçın başlangıç kadrosunda yer aldı.

Icardi, bu sezon ilk kez maç kaçırdı

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, bu sezon transferi gerçekleşmesinden sonra ilk kez bir maçta forma giymedi.

Sarı-kırmızılı takımın geçen sezon şampiyonluğunda başrolü oynayan futbolculardan olan Icardi'nin bonservisi temmuz ayının sonunda alındı.

Kadroya dahil edildikten sonra UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki Zalgiris maçında statü gereği forma giyemeyen Icardi, sonrasındaki 27 karşılaşmada da sahaya çıktı. Çıktığı 27 resmi müsabakada 17 kez fileleri havalandıran Icardi, ilk kez bir maça çıkmadı.

Fenerbahçe maçında aldığı darbe sonrası yüz kemiklerinde kırık oluşan Mauro Icardi'nin bir süre oynamamasına karar verilmişti.

Angelino yine kadroda yok

Teknik direktör Okan Buruk, İspanyol sol bek Angelino'yu yine kadroya almadı.

Sarı-kırmızılı takımın Süper Lig'de son 2 haftada yaptığı VavaCars Fatih Karagümrük ve Fenerbahçe maçlarının kadrosuna alınmayan 27 yaşındaki futbolcu, Konyaspor mücadelesinde de 21 kişi arasına giremedi. Konyaspor maçıyla Angelino'nun üst üste forma giymediği Süper Lig müsabaka sayısı 8'e yükseldi.

Angelino, bu süreçte sadece UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3 karşılaşmada süre aldı.

Ahmet Çalık unutulmadı

Galatasaray takımı, eski milli futbolcuları Ahmet Çalık'ı vefatının 2. yılında andı.

Konyaspor'da forma giyerken 11 Ocak 2022'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden eski Galatasaraylı Ahmet Çalık için soyunma odasında dolap ayrıldı. Bu alana üzerinde Ahmet Çalık'ın fotoğrafının olduğu ve "Kalbimizdesin Ahmet Çalık" yazılı tişört asıldı.

Aynı tişört, müsabaka sırasında Galatasaray yedek kulübesinde bir koltuğa konuldu.

Konyaspor'un genç kalecisi Deniz ilk Süper Lig maçına çıktı

Konyaspor'un 18 yaşındaki file bekçisi Deniz Ertaş, kariyerindeki ilk Süper Lig maçında Galatasaray'a karşı mücadele etti.

Konyaspor'da bu sezon yapılan 17 maçın tamamında kaleyi koruyan Fransız file bekçisi Paul Bernardoni, Galatasaray müsabakasının kadrosuna alınmadı. İstanbul deplasmanında maça 18 yaşındaki Deniz Ertaş ilk 11'de başladı.

Alt yaş milli takımlarda da forma giyen Deniz, ilk Süper Lig maçına çıktı.

Abdülkerim, eski takımına gol attı, Ahmet Çalık'ı andı

Galatasaray'ın tecrübeli stoperi Abdülkerim Bardakcı, eski takımı Konyaspor'un ağlarını havalandırdı.

Geçen sezon başında yeşil-beyazlı ekipten transfer edilen Abdülkerim, mücadelenin 63. dakikasında şık bir golle takımını 1-0 öne geçirdi. Abdülkerim, 90+3. dakikada ise skoru 3-0'a getiren golü kaydetti.

İlk golün ardından yedek kulübesine giden 29 yaşındaki savunma oyuncusu, Galatasaray ile Konyaspor'da da forma giyen merhum milli futbolcu Ahmet Çalık'ın fotoğrafının olduğu ve "Kalbimizdesin Ahmet Çalık" yazılı tişörtü kaldırdı.

Abdülkerim Bardakcı, bu sezon Süper Lig'de 3, toplamda ise 4 gole ulaştı.

Zaha, toplamda 7 gole ulaştı

Konyaspor maçında fileleri havalandıran Wilfried Zaha, sarı-kırmızılı formayla 7. kez fileleri havalandırdı.

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Zaha, Süper Lig'de 14, toplamda ise 21. resmi maçına çıktı. Karşılaşmanın 90. dakikasında ağları havalandıran tecrübeli futbolcu, Galatasaray kariyerinde Süper Lig'deki 6, toplamda ise 7. golünü kaydetti.

Barış Alper cezalı duruma düştü

Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, bu sezonki 4. sarı kartını görerek cezalı duruma düştü.

Konyaspor mücadelesi öncesi 3 sarı kartla sınırda olan Barış Alper, karşılaşmanın 79. dakikasında hakem Ali Şansalan tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

Bu kartla cezalı duruma düşen sarı-kırmızılı futbolcu, 11 Ocak Perşembe günü deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile yapılacak 16. hafta erteleme mücadelesinde forma giyemeyecek.

Ayrıca bu sezon 3. kez sarı kart gören Abdülkerim Bardakcı da sınıra geldi.

Sahasında 26 maçtır yenilmiyor

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 26 maçta mağlup olmadı.

Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 26 mücadeleyi kaybetmedi.

Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 24 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.

Evinde puan kaybetmeyen tek takım

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında puan kaybı yaşamayan tek takım konumunda.

Bu sezon RAMS Park'ta çıktığı 9 maçı da kazanan sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde puan kaybetmedi.

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de en iyi savunma yapan takım olarak da dikkati çekiyor.

Ligde çıktığı 17 maçta 35 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 9 gol gördü. Yaptığı maçların 11'inde kalesini gole kapatan sarı-kırmızılı ekip, ligin en az gol yiyen takımı oldu.

Konyaspor'a İstanbul'da yine yenilmedi

Galatasaray, lig tarihinde Konyaspor ile İstanbul'da yaptığı hiçbir maçı kaybetmedi.

Taraflar arasında İstanbul'da yapılan 23 lig maçından 19'unu sarı-kırmızılılar kazandı, 4'ü berabere bitti, yeşil-beyazlılar deplasmanda galip gelemedi.

İstanbul'da ev sahibi ekip 54, konuk takım ise 16 gol attı.

Taraftarlardan Kerem Aktürkoğlu'na moral

Galatasaray taraftarı, 2 net gol pozisyonundan yararlanamayan kaptan Kerem Aktürkoğlu'na tezahüratla moral verdi.

Tecrübeli futbolcu, mücadelenin 17 ve 85. dakikalarda net 2 gol pozisyondan yararlanamadı. Kaçırdığı 2 pozisyondan sonra oyundan çıkan Kerem'e taraftarlar alkış ve tezahüratlarla destek oldu.

Genç oyuncuların ilk Süper Lig heyecanı

Galatasaray'ın genç futbolcuları Efe Akman, Eyüp Aydın ve Ali Turap Bülbül, kariyerlerinin ilk Süper Lig maçına çıktı.

Sarı-kırmızılı takımın altyapısından yetişen Efe ve Ali ile sezon başından Almanya'nın Bayern Münih takımından transfer edilen Eyüp, 90+2. dakikada oyuna dahil oldu.

Eyüp Aydın, 90+3. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın kaydettiği golde ortayı yaptı.

Genç kaleci Deniz'den beğenilen performans

TÜMOSAN Konyaspor'un 18 yaşındaki kalecisi Deniz Ertaş, gösterdiği performansla beğeni topladı.

Kariyerindeki ilk Süper Lig maçına Galatasaray karşısında çıkan Deniz, mücadelenin ilk yarısında 3 önemli kurtarışa imza attı. Genç file bekçisi, takımının devre arasına gol yemeden girmesinde başrolü oynadı.

Mücadelenin ikinci yarısında kalesindeki 3 gole engel olamayan Deniz Ertaş, buna rağmen iyi bir performansa imza attı.

Galatasaray Teknik Direktörü Buruk: Zaman zaman kulübede korkularımız oldu ama maçı 3-0 kazandık

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında RAMS Park'ta TÜMOSAN Konyaspor'u 3-0 yendikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Zorlanmalarına rağmen kazandıklarını aktaran Buruk, "Bizim için zorlu bir maçtı. Bugün 8 oyuncumuz kadroda değildi. Sahaya çıkacak 11'imizin hepsi çok iyi, hazır ve odaklanmış durumdaydı. Antrenman performansları çok iyiydi. Maçın başında da bunu gördük. Zor bir takıma karşı oynadık. Konyaspor, az pozisyon veren, az pozisyona giren bir takımdı ama bugün çok fazla şut attık. Gol beklentimiz yüksekti. Ancak Konyaspor'un girdiği çok net bir pozisyon vardı. Zaman zaman kulübede korkularımız oldu ama maçı 3-0 kazandık. Bütün oyuncularıma teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"İçimizde herhangi bir sorun yok"

Buruk, basında yer alan ödemelerin aksaması nedeniyle takım içinde huzursuzluk yaşandığına yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını dile getirdi.

Çıkan haberlerde art niyet aradıklarını belirten tecrübeli teknik adam, şunları kaydetti:

"Böyle bir sıkıntımız, sorunumuz yok. Takım içindeki bütün oyuncular, ben dahil tüm teknik heyet, Galatasaray'a hizmet ettiğimiz için büyük bir onur ve gurur duyuyoruz. Bunun dışında içimizde herhangi bir sorun yok. Bu zamana kadar hiçbir sorun olmadı. Kadromuzda 8 eksik vardı. Kulübemizde geçen seneden beri hazırladığımız gençler vardı. Galatasaray, takımı bu kadar eksiğe rağmen aynı konsantrasyonu, isteği ve oyunu ortaya koyabiliyorsa bu, 'Galatasaraylı oyuncular içeride mutlu, keyfi yerinde.' demektir. Galatasaray'ı şampiyon yapmak için elimizden geleni yapacağız. Sezon başından beri birçok şey çıktı. Bizi karıştırmak için tabii ki bir şeyler çıkacak. Bunu normal karşılıyoruz. Önemli olan bizim saha içi performansımız. Oyuncularımın hepsine teşekkür ediyorum. Bu maça ekstra önem verdiler. Hiçbir oyuncunun eksikliğini aratmadılar. Oyuncularımın hepsi çok değerli."

"Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray'ın zaferlerine inanılmaz katkısı var"

Okan Buruk, takım kaptanlarından Kerem Aktürkoğlu'nun Türk futbolu için önemli bir değer olduğunu söyledi.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, kaçırdığı gollerden sonra Kerem Aktürkoğlu'na taraftarın destek ve moral vermesiyle ilgili, "Taraftarımızın hata yapan, gol pozisyona girip kaçıran oyuncularımıza destek vermesi bugünün en güzel ve sevindirici yanıydı. Klişe ama önemli olan pozisyona girmek. Kerem'in attığı goller ve yaptığı asistlerle Galatasaray'ın zaferlerine inanılmaz katkısı var. Onu böyle değerlendirmek lazım. Çok önemli sayılara ulaştı. Kerem bizim için çok önemli ve değerli, bu takımın başarısında pay sahibi. Taraftarımız da bugün Kerem'in yanındaydı. Bence maçın en güzel görüntülerinden biriydi. Kerem daha çok pozisyona girecek, gol atacak, asist yapacak. Kerem hem bizim hem de milli takımımız için önemli bir değer." ifadelerini kullandı.

"Kerem Demirbay'ın son haftalarda yükselen bir performansı var"

Buruk, yeni transferlerden Kerem Demirbay'ın performansının yükseldiğini söyledi.

Sezon başında kadroya katılan tecrübeli orta saha oyuncusunun adaptasyon sürecini atlattığını belirten 50 yaşındaki teknik adam, "Kerem adaptasyon sürecindeydi. Yeni bir takıma geldi. Orta sahada Torreira hep oynadı ama yanındaki oyuncular çok fazla değişti. Bu değişim öz güvenlerin yerine gelmemesine neden oluyor. Maç maç değiştirdik, performansa göre değiştirdik veya hepsine süre vermek için değişik futbolcular kullandık. Ancak Kerem'in son haftalarda yükselen bir performansı var. Takıma ağabeylik yapılıyor. Takımın sevilen oyuncularından biri. Oyuncular, onu 'dayı' diye çağırıyor. Kerem'in hem saha içi hem de saha dışı adaptasyonu tamamlandı. Bize çok önemli hizmet veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Buruk, maçı tribünden izleyen eski Galatasaraylı futbolcu Younes Belhanda'nın transferini düşünmediklerini vurgulayarak, "Belhanda ile ilgili bir düşüncemiz olmadı. Başka bir ülkeden takımla anlaştığını duyduk. Onun için hayırlısı olsun. Ana hedefimiz maçları kazanmak. Transfer önümüzdeki günlerde netleşecektir." şeklinde görüş belirtti.

"İyi niyetle çalıştığım için Allah da bunun karşılığını veriyor"

Galatasaray Teknik Direktörü Buruk, işine odaklandığını dile getirdi.

Elde ettiği başarılara rağmen hakkının teslim edilip edilmediğinin sorulması üzerine Buruk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İşimiz çok zor. Futbolun içinde teknik direktörlük yapmak zor. Manchester City'de Guardiola da eleştiriliyor. Kazanamadığında teknik direktörlerin kaderi eleştirilmek. Bundan zaman zaman nasibimizi alıyoruz ancak buna odaklanan biri değilim. İşimi doğru yapmak istiyorum. Türk teknik adamların gelişimi için hepimizin önemli rolü var. Bunu Avrupa'da gösterdik. Şampiyonlar Ligi'ndeki performansımızla dünya futboluna Türkiye'de nasıl bir futbol oynandığını gösterdik. Galatasaray teknik direktörü olarak hedefim üzerimdeki sorumluluğa en iyi şekilde hizmet edebilmek. Onun dışında beni övmelerini istemiyorum. Bunun için ekstra bir şey de yapmıyorum. Bunu yapan çok fazla teknik adam var. Bence en önemli şey sahada yaptıklarınız, aldığınız galibiyet ve başarılar. Bunlar daha uzun vadeli. Kısa vadede kendimizi ön plana çıkarmak yerine hem Galatasaray hem de Türk futbolu için neler yapmamız gerektiğini düşünüyorum. İyi niyetle çalıştığım için Allah da bunun karşılığını veriyor."

"Ziyech, Galatasaray'da mutlu"

Okan Buruk, Fas Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Hakim Ziyech'in Galatasaray'da mutlu olduğunu söyledi.

Tecrübeli futbolcunun ayrılacağı yönündeki haberlerin hatırlatılması üzerine Buruk, "Ziyech, Galatasaray'da mutlu. Afrika Uluslar Kupası kampına giderken de hafif sakatlığı vardı. Şu anda tedavisi devam ediyor. Daha antrenmanlara başlamadı. Kendisiyle konuştuk, programı yaptık. Mutlu bir şekilde ayrıldı. Menajeri de Ziyech'in Galatasaray'da mutlu olduğunu söyledi. Ancak futbolda ne yaşanacağı belli olmaz. Transfer başladıktan sonra teklif gelebilir. Genel olarak bütün oyunculardan mutluyum ama transfer döneminde ayrılmak isteyen olabilir, göndermek istediğimiz ama ayrılmayanlar olabilir. Transfer döneminde ne olacağını bilemeyiz. Ancak Ziyech'in takımla ilişkisi olumlu. Gelen tekliflere göre bakacağız." diye konuştu.

Maça ilk 11'de başlayan Fransız yıldız Tanguy Ndombele'nin performansını değerlendiren Buruk, "Ndombele, yüksek pas isabetiyle oynadı. Çok fazla top kaybı yapmadı. Topu öne doğru da taşıdı. Oynadıkça daha iyiye gideceğini biliyoruz. Bugünkü performansından mutluyum. Adaptasyon süreci var. Sosyal ve fiziksel olarak iyi duruma geldi. İyi çalışıp hazırlanıyor. Devamında da daha iyi şeyler yapacağını düşünüyorum. Ancak önümüzdeki seneyle ilgili bir şey söylemek zor." ifadelerini kullandı.

Mauro Icardi'nin durumu

Tecrübeli teknik adam, ayağından ve yüzünden sakatlığı bulunan Mauro Icardi'nin, teknik ekip, oyuncu ve sağlık ekibinin ortak kararıyla dinlendirildiğini söyledi.

Arjantinli yıldızın tedavi süreciyle ilgili bilgi paylaşan Buruk, sözlerini şöyle tamamladı:

"Spekülasyon hep olacak. Bir yarış var. Takımlar birbiri için bu iddiaları ortaya atacak, birbirini karıştırmaya çalışacak. Bunlar ufak hesaplar ama yapılıyor. Turkcell Süper Kupa öncesi düşüncemiz Mauro'nun maskeyle oynamasıydı. Operasyon seçeneğini düşünüyorduk. Sonrasında operasyonsuz tedaviye karar verdik. Yüzünde kırık var. Fenerbahçe maçında yumruk yedi, direğe doğru itildi, ayağı altında kaldı. Ayağıyla yüzünün tedavisini birleştirdik. Uzun zamandır iğne ile oynadı. Kendi istediği verimi veremedi. İyi niyetli bir şekilde davrandı. Uzun zamandır ne zaman ara vereceğimizi düşünüyorduk. Yüzündeki sakatlıkla birleştirdik. Sağlık ekibimiz, Icardi ve ben bu konuyu konuştuk. Yener hocanın isteği, Icardi ve benim kararımla bir süre dinlendireceğiz. Bu şekilde risk azalacak. Oynadığı takdirde görme kaybı gibi kötü bir şey de olabilir. Onun yanında ayağındaki sakatlığın da iyileşmesi için tedavilere başladık. Bir süre dinlendikten sonra bizimle olacak. Mauro hep oynayıp takıma katkı vermek istiyor. Bu süreçte de ortak alınan kararla birkaç hafta dinlenecek. Sonra da yeniden bomba gibi başlayıp sezon sonuna kadar Galatasaray'ın başarısına katkı verecek."

Konyaspor Teknik Direktörü Keleş: Kaybettiğimiz için üzgünüz

TÜMOSAN Konyaspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, RAMS Park'ta yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kadro kalitesi farkı nedeniyle sıkıntılar yaşadıklarını aktaran Keleş, "Kaybettiğimiz için üzgünüz. Kazanmak istiyorduk. İyi de hazırlanmıştık. İlk yarı zaman zaman istediğimiz oyunu oynadık. İkinci yarının başında yakaladığımız pozisyonlar vardı. İlk yarıda Galatasaray'a alan bırakmak istemedik. Defans arkasına atacağımız paslarla etkili olmaya çalıştık. Burada son paslarda sorunlar yaşadık. İkinci yarı yakaladığımız pozisyonlar vardı. Öne geçebilseydik farklı bir maç olurdu. Sonrasında golü yedik. Geri düştükten sonra seyirci baskısı ve kadro kalitesi nedeniyle sıkıntı yaşadık. Oyuna müdahale etmeye çalışsak da kadro kalitemiz ve alternatif oyuncularda sıkıntılar çektik. Sonrasında yediğimiz gollerle 3-0 kaybettik." diye konuştu.

Üst üste 3 İstanbul takımıyla deplasmanda karşılaşacaklarını aktaran yeşil-beyazlı takımın teknik direktörü, "Zorlu bir periyottan geçiyoruz. Üç maç üst üste İstanbul'da deplasman maçına çıkacağız. Bundan sonra Fenerbahçe ve İstanbulspor ile oynayacağız. Transfere kadar çıkaracağımız puanlar bizim için avantaj olacaktır. Şimdi Fenerbahçe maçına hazırlanacağız. Bugün oyun olarak kötüydük. İstediğimiz şeyleri sahaya yansıtamadık. Galatasaray'a bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

"Deniz inanılmaz bir performans sergiledi"

Hakan Keleş, kariyerindeki ilk Süper Lig maçına çıkan 18 yaşındaki kaleci Deniz Ertaş'ın performansını övdü.

Maç öncesi Fransız kaleci Paul Bernardoni ile Sokol Cikalleshi'nin yönetimin kararıyla kadro dışı bırakıldığını belirten Keleş, Deniz'in performansıyla ilgili, "Deniz, inanılmaz bir performans sergiledi. Memnunuz. Verilen şansı iyi değerlendirdi. Bu süreçte onunla devam edeceğiz. Kendisini de iyi bir maç çıkardığı için tebrik ettim." dedi.

"Hakemin verdiği faullerle galip gelemeyeceğinizi anlıyorsunuz"

Konyaspor Teknik Direktörü Keleş, ilk golün ardından faullerinin verilmediğini savundu.

Louka Prip ile Barış Alper Yılmaz arasında yaşanan pozisyonda lehlerine faul verilmesi gerektiğini ileri süren Keleş, "Dördüncü hakem 'faul' dedi ama hakem faul kararı vermedi. Zaman zaman zaten hakemin verdiği faullerle galip gelemeyeceğinizi anlıyorsunuz. Hakem hakkında çok fazla konuşmuyorum ama bu tür maçlarda hakemler takdir haklarını kullanıyor. Maçı bir faule bağlamamak lazım ama iyi oynadığımız bir dönemdi." değerlendirmesinde bulundu.