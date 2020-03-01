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2 MART 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Galatasaray, galibiyet serisini 8 maça çıkardı

01 Mart 2020, Pazar 22:28
Süper Lig'in 24. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 3-0 yenen Galatasaray, galibiyet serisini 8 maça çıkardı.

Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 3-0 yendi.

3. dakikada Galatasaray öne geçti. Mariano'nun sağdan ortasında Flavio'nun altıpas gerisinde tek vuruşunda top az farkla yandan kornere gitti. Sağdan Ömer Bayram'ın kullandığı köşe vuruşunda altıpas üzerinde yükselen Donk, kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

28. dakikada Seri'nin soldan kullandığı faulde Falcao'nun altıpas gerisinde uygun durumda kafayla vurduğu top kaleci Nordfeldt'ta kaldı.

34. dakikada sarı-kırmızılı ekip farkı 2'ye çıkardı. Feghouli'nin pasıyla sağdan savunma arkasına sarkarak ceza sahasına giren Mariano, bekletmeden pasını altıpas gerisine hareketlenen Falcao'ya aktardı. Kolombiyalı futbolcu, yerden gelen meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0

53. dakikada Flavio, uzak mesafeden kullandığı faulde meşin yuvarlağı doğrudan kaleye gönderdi. Kaleci Muslera, sağına gelen ve köşeye giden topu uzanarak son anda kornere çeldi.

54. dakikada Taylan Antalyalı'nın baskı yaptığı Gençlerbirliği kalecisi Nordfeldt'in kısa düşen vuruşunda yay içinde topu alan Falcao, ceza sahasına girer girmez şutunu attı ancak savunmadaki Flavio meşin yuvarlağı son anda kornere gönderdi.

62. dakikada Mariano'nun pasıyla ceza sahasının sağında buluşan Feghouli, pasını yerden altıpasa gönderdi. Buraya hareketlenen Falcao, meşin yuvarlağa dokunamayınca takımı adına önemli bir pozisyondan yararlanamadı.

69. dakikada ev sahibi ekip 3-0'lık üstünlük kurdu. Onyekuru'nun soldan pasında ceza sahası yayının solunda topla buluşan Feghouli, rakibini çalımlamak isterken Flavio'ya çarpan meşin yuvarlak altıpas gerisine hareketlenen Falcao'nun önünde kaldı. Kolombiyalı oyuncunun sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-0

80. dakikada sarı-kırmızılılar oyuna yaklaşık 15 saniye önce giren Andone ile gole çok yaklaştı. Sağdan atılan uzun pasa hareketlenen Onyekuru, ceza sahası içi sol çaprazda meşin yuvarlakla buluştu. Bu oyuncu, pasını yerden kale önüne koşu yakan Andone'ye aktardı. Rumen futbolcunun yakın mesafeden vuruşunda kaleci Nordfeldt meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

İdlib şehitleri anıldı

Karşılaşma öncesinde, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan askerler anıldı.

Maçın oynandığı Türk Telekom Stadı'nın koltuklarına Türk bayrağı bırakılırken, fotoğrafları spor tabelasından gösterilen şehitlerin isimleri tek tek okundu. Taraftarlar, şehitlerin isimleri okunduğunda "Burada" diye karşılık verdi. Bu sırada bazı taraftarların gözyaşlarına hakim olamadıkları görüldü.

Önünde Türk bayrağı, arkasında da "Mehmet" yazısının bulunduğu tişörtlerle ısınmaya çıkan Galatasaraylı futbolcular, asker selamı verdi.

Gençlerbirliği ise karşılaşmada üzerinde Türk bayrağının olduğu forma ile mücadele etti.

Takımlar maç öncesindeki seremoniye üzerinde "Milletimizin başı sağ olsun" yazısının olduğu pankartla çıkarken, şehitler için saygı duruşunda bulunuldu.

Tribünde "Şehitler ölmez vatan bölünmez" şeklinde tezahürat yapan taraftarlar, üzerlerinde "Milletimizin başı sağ olsun, şehitlerimizin mekanı cennet olsun", "Söz konusu vatan ise gerisi teferruattır", "İdlib'de şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz", "Siz bizi Çanakkale'den iyi tanırsınız" ve "Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak uğrunda ölen varsa vatandır" yazılarının olduğu pankartlar açtı.

Taraftarlar maçın ilk iki dakikasında sessiz kalarak, tezahürat yapmadı.

AA

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