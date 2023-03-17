Galatasaray'ı Konyaspor durdurdu

Süper Lig'in 26. haftasında Arabam.com Konyaspor, sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti.

12. dakikada Konyasporlu futbolcu Mahir Emreli'nin sağ kanattan girdiği ceza sahası içerisindeki vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

16. dakikada Oliveira'nın ceza sahası sol çizgisinden kullandığı serbest vuruşta iyi yükselen İcardi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

21. dakikada Oliveira'nın ceza sahasından çektiği sert şutunda top kaleci Sehic'te kaldı.

22. dakikada Oliveira'nın pasıyla topla buluşan Icardi'nin ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

28. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Boey'in şutunu kaleci Sehic kornere çeldi.

31. dakikada konuk ekip öne geçti. Kerem Aktürkoğlu'nun pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Rashica'nın vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

49. dakikada Guilherme'nin kullandığı kornerde yükselen Calvo'nun kafa vuruşunda yandan auta çıktı.

59. dakikada Oliviera'nın kullandığı serbest vuruşta topa yükselen Icardi'nin kafa vuruşu az farkla üstten auta çıktı.

62. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Paz'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Soner Dikmen, topu ağlarla buluşturdu: 1-1.

72. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Diouf'un pasına hareketlenen Soner Dikmen'in vuruşunda top üstten auta çıktı.

90+3. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Paz'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Oğulcan Ülgün'ün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.

Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle bitti.

"Ligi iyi bir yerde bitirmek arzusu içerisindeyiz"

Konyaspor'un Başkanı Fatih Özgökçen, galibiyet serisi yakalamak istediklerini söyledi.

Özgökçen, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, uzun süreden beri başarı sağlayamadıkları için üzerlerinde bunun olumsuz etkilerinin olduğunu belirtti.

Kendilerinin aksine Galatasaray'ın uzun süredir yakaladığı bir galibiyet serisinin olduğunu vurgulayan Özgökçen, şunları kaydetti:

"Her iki taraf için de serileri bozma adına önemli bir mücadeleydi. Tribünlerin dolu olması, sporun desteklenmesinin ne kadar doğru olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Çünkü taraftar desteği olmadan başarı olmuyor. Bu doğrultuda biz inşallah galibiyet serilerine devam edeceğiz. Bu noktadada ligi iyi bir yerde bitirmek arzusu içerisindeyiz. Bizim mücadelemiz galibiyet serisi yakalamak. Bu noktada yeni aldığımız oyuncuların takıma entegresi ilerleyen zamanlarda çok daha iyi olacak ve bu da Konyaspor'u daha iyi yerlere getirecektir. Teknik direktörümüz kariyerli birisi. Bazı şansızlık ve talihsizlikler onun da üzülmesine sebebiyet verdi."

Bir gazetecinin taraftarların 'Yönetim istifa' sloganlarıyla ilgili sorusunu ise Özgökçen, şöyle cevapladı:

"Taraftarlarımız bu tür sloganları (yönetim istifa) her zaman için kullanabilir. Bunda hiçbir beis yoktur. Ancak bunu maç sırasında değil de burada olduğu gibi söyleyebilirler. Bunu üzerimize alırız. Yeri geldiği zaman görevi devretmesini çok iyi biliriz. Ama yine bu yönetim geçen yıl ligi 3. sırada bitirmişti. Bu sezon kısmen değişen oyuncular ve hocamız var. Konyaspor'un geçen seneki başarısında her ne kadar bize paye verilmese de yine bu yönetim vardı. Konyaspor camiası güçlü bir camiadır ve aksaklıların da üzerinden gelebilecek güçtedir."