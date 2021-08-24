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24 AĞUSTOS 2021 SALI - YIL: 52

Galatasaray ikinci maçında da galip

24 Ağustos 2021, Salı
Süper Lig'in 2. haftasında Atakaş Hatayspor'u 2-1 yenen Galatasaray, 2'de 2 yaparak 6 puana ulaştı.

Türk Telekom Stadı'ndaki zemin yenileme çalışmalarının yetişmemesinden dolayı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakaya konuk takım hızlı başladı. Hatay temsilcisi, mücadelenin 3. dakikasında Saba Lobjanidze'nin golüyle 1-0 öne geçti. Erken yediği golün ardından rakip kalede baskı kuran sarı-kırmızılı ekip, 30. dakikada Sofiane Feghouli'nin ayağından gelen golle eşitliği sağladı. İlk yarı da 1-1'lik skorla sona erdi.

Müsabakanın ikinci yarısında baskılı bir oyun ortaya koyan ev sahibi ekip, aradığı golü 88. dakikada Christian Luyindama ile buldu. Kalan sürede iki takım da skoru değiştiremeyince ev sahibi ekip, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Sezonun ilk haftasında deplasmanda GZT Giresunspor'u mağlup eden Galatasaray, Hatayspor'u da yenerek 2'de 2 yaptı ve puanını 6'ya çıkardı.

İlk haftada sahasında Kasımpaşa ile berabere kalan Hatay temsilcisi, İstanbul'dan eli boş döndü ve 1 puanda kaldı.

Feghouli, 216 gün sonra gol attı

Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, Süper Lig'de 7 ay sonra gol sevinci yaşadı.

Son olarak geçen sezonun 20. haftasında 20 Ocak'ta oynanan Denizlispor müsabakasında gol bulan tecrübeli futbolcu, ligde 216 gün sonra rakip fileleri havalandırdı.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda İskoçya temsilcisi St. Johnstone ile oynanan rövanş maçında da 1 gol bulan Feghouli, bu sezonki gol sayısını 2'ye çıkardı.

Luyindama, ligde ilk kez gol buldu

Sarı-kırmızılı ekibin Demokratik Kongolu stoperi Luyindama, Süper Lig'de ilk kez gol attı.

2018-2019 sezonunun devre arasında transfer edilen Luyindama, Hatayspor karşılaşmasıyla 47. lig maçına çıktı. Bu sürede rakip fileleri havalandırma başarısı gösteremeyen tecrübeli stoper, Akdeniz temsilcisine attığı golle Galatasaray kariyerindeki ilki yaşadı.

Galatasaray taraftarından Diagne'ye sevgi gösterisi

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Senegalli golcü Mbaye Diagne'ye sevgi gösterilerinde bulundu.

Galatasaray'daki performansı eleştirilen ve son 2 sezonda farklı takımlara kiralanan Diagne, sezona iyi girdi. Hatayspor müsabakasındaki istekli bir görüntü çizen Diagne'nin 34. dakikada yüzüne sert bir top geldi. Bunun ardından Galatasaray taraftarı, tecrübeli futbolcu lehine tezahüratlar yaptı.

Terim'den 3 değişiklik birden

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 66. dakikada 3 oyuncu değişikliği birden yaparak oyuna müdahale etti.

Karşılaşmada uzun süre kurduğu baskıya rağmen eşitliği bozamayan sarı-kırmızılılarda Terim, Patrick Van Aanholt, Berkan Kutlu ve Alexandru Cicaldau'yu kenara aldı. Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine Ömer Bayram, Ryan Babel ve Emre Akbaba'yı sahaya sürdü.

Fatih Terim, 77. dakikada Mustafa Muhammed, 86. dakikada ise Barış Alper Yılmaz'ı oyuna aldı.

Ligde 11 maçtır yenilmiyor

Galatasaray'ın Süper Lig'deki yenilmezlik serisi 11 maça çıktı.

Ligde son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasında Hatayspor karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sezon sonuna kadar 7 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Bu sezona 2'de 2 galibiyetle başlayan Galatasaray, yenilmezlik serisini sürdürdü.

Lobjanidze'den 2 maçta 2 gol

Atakaş Hatayspor'un yeni transferi Saba Lobjanidze, 2 Süper Lig maçında 2 gole imza attı.

Sezonun ilk haftasındaki Kasımpaşa karşılaşmasında sonradan oyuna girerek takımına 1 puanı getiren golü kaydeden Gürcü futbolcu, Galatasaray müsabakasının 3. dakikasında da ağları havalandırdı.

AA

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