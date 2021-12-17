Galatasaray ile Başakşehir 27. kez karşılaşacak

Galatasaray ile Medipol Başakşehir, Süper Lig'de yarın 27. kez karşı karşıya gelecek. Galatasaray, ev sahibi olduğu lig maçlarında 7 kez kazanırken, 2 kez mağlup oldu.
Eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un 2007-2008 sezonunda ilk kez Süper Lig'de yer almasıyla başlayan rekabette, geride kalan 26 maçtan 13'ünü Galatasaray, 7'sini Medipol Başakşehir kazandı, 6 karşılaşma da berabere sonuçlandı.
Galatasaray'ın 43 golüne, Medipol Başakşehir 35 golle cevap verdi.
Galatasaray'ın sahasındaki maçlar
Galatasaray, ligde daha önce Medipol Başakşehir'i 13 kez konuk etti.
Sarı-kırmızılı takım, bu maçların 7'sini kazanırken, 4'ünde berabere kaldı ve 2'sinde mağlup oldu.
Sahasındaki müsabakalarda 27 gol atan Galatasaray, kalesinde 13 gol gördü.
AA