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17 ARALIK 2021 CUMA - YIL: 52

Galatasaray ile Başakşehir 27. kez karşılaşacak

17 Aralık 2021, Cuma 12:00
Galatasaray ile Medipol Başakşehir, Süper Lig'de yarın 27. kez karşı karşıya gelecek. Galatasaray, ev sahibi olduğu lig maçlarında 7 kez kazanırken, 2 kez mağlup oldu.

Eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un 2007-2008 sezonunda ilk kez Süper Lig'de yer almasıyla başlayan rekabette, geride kalan 26 maçtan 13'ünü Galatasaray, 7'sini Medipol Başakşehir kazandı, 6 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Galatasaray'ın 43 golüne, Medipol Başakşehir 35 golle cevap verdi.

Galatasaray'ın sahasındaki maçlar

Galatasaray, ligde daha önce Medipol Başakşehir'i 13 kez konuk etti.

Sarı-kırmızılı takım, bu maçların 7'sini kazanırken, 4'ünde berabere kaldı ve 2'sinde mağlup oldu.

Sahasındaki müsabakalarda 27 gol atan Galatasaray, kalesinde 13 gol gördü.

AA

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