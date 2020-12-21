Galatasaray ile Göztepe 57. kez karşı karşıya gelecek

Galatasaray ile Göztepe, Süper Lig'de yarın 57. kez karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında yarın renktaşı Göztepe'yi konuk edecek.

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak.

Ligde 12. haftayı bay geçen İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi, 12 karşılaşmada 7 galibiyet, 2 beraberlik alırken, 3 müsabakadan da yenilgiyle ayrıldı. Geride kalan bölümde 23 puan toplayan Galatasaray, 13 maç yapan takımlardan lider Aytemiz Alanyaspor'un 3 puan gerisinde, üçüncü Fenerbahçe'nin ise averajla önünde ikinci sırada yer alıyor.

İzmir'in sarı-kırmızılı takımı ise 13 mücadelede 4 galibiyet, 6 beraberlik alırken 3 kez de yenildi. Göztepe, elde ettiği 18 puanla haftaya 9. sırada girdi.

İstanbul'daki maçlar

Geride kalan müsabakalarda Galatasaray'ın galibiyetlerde 17-3 üstünlüğü bulunuyor. İstanbul'da 8 maç da berabere sonuçlanırken, Galatasaray 45, Göztepe ise 15 gol attı.

Göztepe, İstanbul'da 1972-1973 sezonunda 1-0 yendiği rakibiyle daha sonra deplasmanda yaptığı 13 maçı da kazanamadı. Bu süre içindeki müsabakalardan 11'ini kaybeden İzmir ekibi, 2'sinde berabere kaldı ve taraftarlarına rakip sahada galibiyet sevinci yaşatamadı.

Farklı skorlar

Taraflar arasında geride kalan 56 lig maçında en farklı skorları İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi elde etti.

Galatasaray, 1978-1979 sezonunda İstanbul'da 6-1, 1959'daki ilk sezonda ise İzmir'de 5-0 galip geldi.

Göztepe ise rakibi karşısında en fazla 2 farklı skorlar aldı.

Takımın başında Levent Şahin yer alacak

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, takımının başında maça çıkamayacak.

Ligin 13. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile yapılan ve 2-1 kaybedilen maçta doğrudan kırmızı kart gören Terim, tedbiri nedeniyle müsabakada takımını yönetemeyecek.

Tecrübeli teknik adamın yerine yedek kulübesinde yönetim yardımcı antrenörlerden Levent Şahin'de olacak.

Galatasaray'da 6 eksik

Sarı-kırmızılı ekipte 6 futbolcu, Göztepe'ye karşı sahaya çıkamayacak.

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan ve takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren Ryan Babel ile Radamel Falcao, Göztepe'ye karşı da oynayamayacak. İsmi açıklanmayan üç futbolcu da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıkması nedeniyle izolasyon sürecinde olduğu için görev alamayacak.

Galatasaray'da ligde son oynanan Fatih Karagümrük karşılaşması bittikten sonra kırmızı kart gören Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao da tedbirinden dolayı Göztepe maçında takımını yalnız bırakacak.

Falcao 8, Babel 6. resmi maçını kaçıracak

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan futbolcular Radamel Falcao üst üste 8, Ryan Babel ise arka arkaya 6. resmi maçta takımının yanında olamayacak.

Geçen sezon başında büyük beklentilerle transfer edilen ancak ligde sadece 16 maçta görev yapabilen Kolombiyalı yıldız, bu sezon da sakatlıklardan kurtulamıyor. İyi bir hazırlık dönemi geçiren ve ligin ilk 6 haftasında maç kaçırmayan Falcao, yaklaşık 1,5 aydır takımla antrenmanlara katılamıyor.

Ligin 7. haftasındaki MKE Ankaragücü maçında kart cezası nedeniyle oynayamayan Falcao, antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle sırasıyla Demir Grup Sivasspor, Hes Kablo Kayserispor, Çaykur Rizespor, Atakaş Hatayspor ve Fatih Karagümrük müsabakalarında görev yapamadı. 34 yaşındaki futbolcu, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Darıca Gençlerbirliği mücadelesinde de forma giyemedi.

Kasım ayının sonundaki milli maç arasında Hollanda Milli Takım kampında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan, sonrasında ise bel problemi yaşayan Babel ise üst üste 6. resmi maçına çıkamayacak.

Koronavirüs izolasyonu nedeniyle Kayserispor ve Çaykur Rizespor maçlarında, belinden yaşadığı sakatlık nedeniyle de Hatayspor ve Fatih Karagümrük müsabakalarında forma giyemeyen 34 yaşındaki hücum oyuncusu, kupadaki Darıca Gençlerbirliği karşılaşmasında da oynayamadı.

Dört futbolcu ceza sınırında

Galatasaray'da kaptan Arda Turan, Taylan Antalyalı, Younes Belhanda ve Christian Luyindama, Göztepe maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu futbolcular, yarın kart görmeleri durumunda 15. haftadaki Trabzonspor müsabakasında forma giyemeyecek.

Yeni seri peşinde

Süper Lig'deki 6. maçlık yenilmezlik serisi 13. haftadaki Fatih Karagümrük müsabakasıyla sona eren Galatasaray, yeni bir serinin başlangıcını yapmaya çalışacak.

Ligde 5. haftadaki Aytemiz Alanyaspor mağlubiyetinin ardından çıktığı 6 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik alan Galatasaray, 13. haftada Fatih Karagümrük'e yenilerek yenilmezlik serisini sürdüremedi.

Galatasaray, yarın İzmirli renktaşı karşısında galip gelerek yeni bir seriye başlamayı hedefliyor.

Göztepe, Galatasaray deplasmanında puan arayacak

Ligde yakaladığı 6 maçlık yenilmezlik serisinin ardından deplasmanda Çaykur Rizespor'a 3-2, İzmir'de Atakaş Hatayspor'a 1-0 mağlup olan Göztepe, 18 puan ve averajla 9. sırada yer alıyor.

Göztepe'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan 3 futbolcu yarın forma giyemeyecek.