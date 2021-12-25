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26 ARALIK 2021 PAZAR - YIL: 52

Galatasaray'ın 3 puan hasreti sona erdi

25 Aralık 2021, Cumartesi 21:00
Galatasaray, Süper Lig'in 19. ve ilk yarısının son hafta maçında konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yenerek, 7 haftalık galibiyet hasretine son verdi.

Galatasaray, Süper Lig'in 19. haftasında, Fraport TAV Antalyaspor'u konuk etti.

Maçın 5. dakikasında Mustafa Muhammed'in ceza yayının sol tarafından çektiği şutta, kaleci Boffin'in müdahale ettiği top uzak kale direğinin dibinden kornere gitti.

8. dakikada Oğulcan Çağlayan'ın sağdan ortağında, Mustafa Muhammed'in ceza sahasında yaptığı kafa vuruşunda kaleci Boffin uzanarak topu çıkardı ve pozisyonun devamında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

12. dakikada Feghouli'nin sağdan yaptığı ortada, kale sahası önünde Kerem Aktürkoğlu'nun kafa vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.

34. dakikada Doğukan Sinik'in soldan yaptığı ortada, ceza sahasında Amilton topu Floranus'a bıraktı. Bu futbolcunun uygun durumda yaptığı vuruşta, kaleci İsmail Çipe üzerine gelen topu kontrol etti.

45+1. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla soldan ceza sahasına giren Feghouli, yaptığı sert vuruşla topu uzak köşeden ağlarla buluşturdu.

Galatasaray maçın ilk yarısı 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarı

51. dakikada sağdan serbest vuruş kullanan Güray Vural, topu ceza sahası önünde bulunan Doğukan Sinik'e verdi. Bu futbolcunun sert şutunda, meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına döndü.

52. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Hücumdaki baskı sonrası kazanılan topla hareketlenen Kerem Aktürkoğlu, ceza sahası dışından yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0

58. dakikada Halil Dervişoğlu'nun pasıyla soldan ceza sahasına giren Feghouli'nin yerden şutunda, top direğin dibinden auta gitti.

60. dakikada Fredy'nin ceza sahasına girerken yaptığı vuruşta, kaleci İsmail Çipe topu yandan kornere çeldi.

89. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın pasıyla ceza sahası önünde uygun durumda topla buluşan Mustafa Muhammed'in vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Boffin'de kaldı.

Galatasaray, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Sarı-kırmızılı ekip, Fraport TAV Antalyaspor galibiyetiyle Süper Lig'de 7 maçlık kazanamama serisine son verdi. Sarı-kırmızılı takım bundan önceki 7 maçında 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşamıştı.

Galatasaray, ligde sezonun ilk yarısını 27 puanla tamamladı. Fraport TAV Antalyaspor ise 22 puanda kaldı.

Kerem Aktürkoğlu gol sayını 7'ye çıkardı

Karşılaşmada Galatasaray'ın ikinci golünü atan Kerem Aktürkoğlu, bu sezon resmi maçlardaki gol sayısını 7'ye çıkardı.

Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde daha önce üçer kez ağları havalandırmıştı.

Müsabakada Galatasaray'ın ilk golünü kaydeden Sofiane Feghouli ise bu sezon resmi maçlarda 5. kez topu filelerle buluşturdu.

Marcao ve Kerem Aktürkoğlu cezalı duruma düştü

Galatasaraylı futbolcular Marcao ve Kerem Aktürkoğlu, maçta gördükleri sarı kartlarla cezalı duruma düştü.

Sarı-kırmızılı iki futbolcu, Süper Lig'in 20. haftasında GZT Giresunspor ile yapılacak maçta forma giyemeyecek.

AA

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